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Новини
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Європа відновлює закупівлю нафти в ОАЕ, щоб скоротити залежність від Росії, - Reuters

танкер

Судноплавний підрозділ французької компанії TotalEnergies - CSSSA, тимчасово зафрахтував танкер для відвантаження сирої нафти в Абу-Дабі на початку травня. Нафту планується доставити до Європи. Це буде перше таке постачання за два роки.

Про це з посиланням на трейдерів та звіти з доставки повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Крым.Реалии".

CSSSA винайняла танкер Moscow Spirit, щоб відвантажити 1 млн. барелів сирої нафти для Британії на 1-3 травня.

Востаннє нафту з ОАЕ до Європи закуповували для Італії у травні 2020 року.

Можливість постачання нафти з Близького Сходу знову з’явилася після того, як низка європейських країн вирішили відмовитися від закупівлі російської нафти через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Читайте: У ЄС немає згоди щодо російського енергетичного ембарго, - Боррель

Очікується, що протягом наступних місяців до Європи доставлять більше нафти з Абу-Дабі, оскільки Євросоюз готується посилити санкції проти Росії, відмовившись від російських енергоносіїв.

Як зазначає агентство Reuters, Росія є головним постачальником нафти до Європи. Так, у 2020 році Росія постачала до ЄС 26% всієї нафти.

Раніше Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомляло, що чиновники Європейського союзу та США обговорюють можливі заходи щодо обмеження постачання нафти в ЄС із Росії, а також заходи щодо скорочення доходів Москви від продажу сировини.

Також читайте: Німеччина до кінця року відмовиться від російської нафти, - Бербок

Обговорювані варіанти включають повну заборону на постачання, встановлення цінового порогу та використання розрахункового механізму, який дозволить утримати виручку Росії, отриману з початку війни проти України.

За словами одного з джерел Bloomberg, мета переговорів – з'ясувати, якого "максимально сильного удару" можна завдати президенту Росії Володимиру Путіну.

Автор: 

Європа (1827) нафта (5529) росія (65379)


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Топ коментарі
+6
вот к чему курение на нефтебазе в Брянске может привести
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25.04.2022 16:22
+6
Назва в танкера хороша, значуща.
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25.04.2022 16:27
+3
С газом все таки сложнее,но если танкеры пойдут в европу и европейцы будут пересаживаться на экомашинки то быстро откажутся от нефти...

Вопрос в том что ну не возможно отказаться сразу от нефти и газа и поэтому россия и шантажирует всех
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25.04.2022 16:28
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Из двух зол...
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25.04.2022 16:19 Відповісти
вот к чему курение на нефтебазе в Брянске может привести
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25.04.2022 16:22 Відповісти
Та да... нафтопровід Дружба йок... То доведеться з ОАЕ імпортувати...
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25.04.2022 16:23 Відповісти
Назва в танкера хороша, значуща.
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25.04.2022 16:27 Відповісти
Troll lvl 100500
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25.04.2022 16:31 Відповісти
-"Ну що ж, доведеться бомбити ОАЕ" подумало ху#ло, ставлячи свічку в церкві.
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25.04.2022 16:27 Відповісти
С газом все таки сложнее,но если танкеры пойдут в европу и европейцы будут пересаживаться на экомашинки то быстро откажутся от нефти...

Вопрос в том что ну не возможно отказаться сразу от нефти и газа и поэтому россия и шантажирует всех
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25.04.2022 16:28 Відповісти
Экомашины - это какие?
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25.04.2022 18:19 Відповісти
тесла
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25.04.2022 18:43 Відповісти
невозможно
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25.04.2022 22:33 Відповісти
Тем странам, которые не достигли консенсуса на эмбарго хрюсской нефти арабскую не поставлять. Пусть дальше у кацапов покупают. Что? Нефтбаза больше не работает? Труба плохо качает? Ну, можете ведрами возить на самолетах через незакрытое небо.
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25.04.2022 16:31 Відповісти
коли стабілізуються нові шляхи поставок, то і ціна на нафту піде вниз
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25.04.2022 16:38 Відповісти
Не пройшло і 2 місяці. Пройшло.
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25.04.2022 16:53 Відповісти
Можуть же, коли захочуть.
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25.04.2022 17:03 Відповісти
Треба уважно слідкувати за арабами, бо через них може постачатися і кацапська
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25.04.2022 19:48 Відповісти
 
 