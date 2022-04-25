Європа відновлює закупівлю нафти в ОАЕ, щоб скоротити залежність від Росії, - Reuters
Судноплавний підрозділ французької компанії TotalEnergies - CSSSA, тимчасово зафрахтував танкер для відвантаження сирої нафти в Абу-Дабі на початку травня. Нафту планується доставити до Європи. Це буде перше таке постачання за два роки.
Про це з посиланням на трейдерів та звіти з доставки повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Крым.Реалии".
CSSSA винайняла танкер Moscow Spirit, щоб відвантажити 1 млн. барелів сирої нафти для Британії на 1-3 травня.
Востаннє нафту з ОАЕ до Європи закуповували для Італії у травні 2020 року.
Можливість постачання нафти з Близького Сходу знову з’явилася після того, як низка європейських країн вирішили відмовитися від закупівлі російської нафти через повномасштабне вторгнення РФ до України.
Очікується, що протягом наступних місяців до Європи доставлять більше нафти з Абу-Дабі, оскільки Євросоюз готується посилити санкції проти Росії, відмовившись від російських енергоносіїв.
Як зазначає агентство Reuters, Росія є головним постачальником нафти до Європи. Так, у 2020 році Росія постачала до ЄС 26% всієї нафти.
Раніше Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомляло, що чиновники Європейського союзу та США обговорюють можливі заходи щодо обмеження постачання нафти в ЄС із Росії, а також заходи щодо скорочення доходів Москви від продажу сировини.
Обговорювані варіанти включають повну заборону на постачання, встановлення цінового порогу та використання розрахункового механізму, який дозволить утримати виручку Росії, отриману з початку війни проти України.
За словами одного з джерел Bloomberg, мета переговорів – з'ясувати, якого "максимально сильного удару" можна завдати президенту Росії Володимиру Путіну.
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Вопрос в том что ну не возможно отказаться сразу от нефти и газа и поэтому россия и шантажирует всех
Не пройшло і 2 місяці. Пройшло.