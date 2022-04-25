Європа відновлює закупівлю нафти в ОАЕ, щоб скоротити залежність від Росії, - Reuters

Судноплавний підрозділ французької компанії TotalEnergies - CSSSA, тимчасово зафрахтував танкер для відвантаження сирої нафти в Абу-Дабі на початку травня. Нафту планується доставити до Європи. Це буде перше таке постачання за два роки.

Про це з посиланням на трейдерів та звіти з доставки повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Крым.Реалии".

CSSSA винайняла танкер Moscow Spirit, щоб відвантажити 1 млн. барелів сирої нафти для Британії на 1-3 травня.

Востаннє нафту з ОАЕ до Європи закуповували для Італії у травні 2020 року.

Можливість постачання нафти з Близького Сходу знову з’явилася після того, як низка європейських країн вирішили відмовитися від закупівлі російської нафти через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Читайте: У ЄС немає згоди щодо російського енергетичного ембарго, - Боррель

Очікується, що протягом наступних місяців до Європи доставлять більше нафти з Абу-Дабі, оскільки Євросоюз готується посилити санкції проти Росії, відмовившись від російських енергоносіїв.

Як зазначає агентство Reuters, Росія є головним постачальником нафти до Європи. Так, у 2020 році Росія постачала до ЄС 26% всієї нафти.

Раніше Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомляло, що чиновники Європейського союзу та США обговорюють можливі заходи щодо обмеження постачання нафти в ЄС із Росії, а також заходи щодо скорочення доходів Москви від продажу сировини.

Також читайте: Німеччина до кінця року відмовиться від російської нафти, - Бербок

Обговорювані варіанти включають повну заборону на постачання, встановлення цінового порогу та використання розрахункового механізму, який дозволить утримати виручку Росії, отриману з початку війни проти України.

За словами одного з джерел Bloomberg, мета переговорів – з'ясувати, якого "максимально сильного удару" можна завдати президенту Росії Володимиру Путіну.