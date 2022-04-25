Кулеба закликав ЄС запровадити реальне ембарго на нафту з РФ: "Російська нафта повна української крові"

Для припинення російських воєнних злочинів в Україні необхідно запровадити реальне ембарго на російську нафту.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо світові лідери та бізнес серйозно ставляться до припинення російських воєнних злочинів, вони повинні спочатку позбавити Путіна доходів від нафти. Досить виправдань і напівзаходів, поки українців бомблять, убивають, катують, ґвалтують. Російська нафта повна української крові. Припиніть її купувати! ЄС потрібне реальне ембарго на російську нафту", - зазначив глава українського МЗС.

Він також зауважив, що Росія намагається обійти вже запроваджені обмеження.

"Прояснімо: будь-яку суміш, що містить будь-яку російську нафту, слід розглядати як 100% російську нафту. Не дозволяйте росіянам знайти спосіб обійти обмеження", - закликав Кулеба.

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