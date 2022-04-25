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Новини Санкції проти Росії
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Кулеба закликав ЄС запровадити реальне ембарго на нафту з РФ: "Російська нафта повна української крові"

кулеба

Для припинення російських воєнних злочинів в Україні необхідно запровадити реальне ембарго на російську нафту.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо світові лідери та бізнес серйозно ставляться до припинення російських воєнних злочинів, вони повинні спочатку позбавити Путіна доходів від нафти. Досить виправдань і напівзаходів, поки українців бомблять, убивають, катують, ґвалтують. Російська нафта повна української крові. Припиніть її купувати! ЄС потрібне реальне ембарго на російську нафту", - зазначив глава українського МЗС.

Він також зауважив, що Росія намагається обійти вже запроваджені обмеження.

"Прояснімо: будь-яку суміш, що містить будь-яку російську нафту, слід розглядати як 100% російську нафту. Не дозволяйте росіянам знайти спосіб обійти обмеження", - закликав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС немає згоди щодо російського енергетичного ембарго, - Боррель

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нафта (5529) ембарго (305) Кулеба Дмитро (3604)


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Сподіваюсь, Кулеба також пояснив чим її можна моментальна замінити.
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25.04.2022 16:42 Відповісти
Борель вже відповів... Держави-члени Європейського Союзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу. Джерело:
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25.04.2022 16:44 Відповісти
ну основные разногласия по газу, а поставщиков нефти заменить проще
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25.04.2022 17:04 Відповісти
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25.04.2022 16:46 Відповісти
Кулеба дорослий дядько, а вірить в казочки.
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25.04.2022 16:48 Відповісти
Лучшие санкции ето взорвать кацапские нефте и газопроводы.
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25.04.2022 17:19 Відповісти
Эти все санкции с такой кучей поправок, что нифига это не санкции. Взять тот же запрет на вывоз зерна из Крыма. Они смешивают зерно с другим и спокойно продают его под чужим сертификатом. А запрет захода рашистских судов во все европейские порты не касается, если везут уголь, нефть, метал... ну вы поняли. Говорят про запрет, но есть нюансы европейские, позволяющие обходить ти санкции и спокойно торговать дальше.
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25.04.2022 18:50 Відповісти
 
 