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Новини Війна
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В Запорізькій області звільнили з полону голів двох громад - Новоуспенівської та Кирилівської, - Кличко

сеник,малєєв

В полоні окупантів залишаються 8 українських мерів. Їхня доля залишається невідомою.

Про це повідомив голова КМДА Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Іван Сеник, голова Новоуспенівської сільської ради, був захоплений російськими окупантами 13 квітня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади, навіть в умовах окупації.

Іван Малєєв, голова Кирилівської селищної ради, викрадений російськими військовими зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці.

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"8 українських мерів продовжують перебувати в полоні у орків. Їх доля залишається невідомою", - додав Кличко.

Автор: 

Кличко Віталій (3518) полон (1568) звільнення (2677) Запорізька область (3645)


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Ох только не говорите ,что и за каждого из этих по десятку срочников отдали
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25.04.2022 16:44 Відповісти
 
 