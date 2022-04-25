Війська РФ обстрілюють район Дергачів на Харківщині з 6-ї ранку: загинули 3 людей, зруйновано будинки, вони зараз горять, - голова громади Задоренко
Троє цивільних людей загинули 25 квітня опівдні внаслідок російських обстрілів села Безруки Дергачівської громади. За словами односельців, це були місцеві мешканці — жінка та двоє чоловіків.
Про це Суспільному повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. За його словами, громаду почали обстрілювати близько 06:00, обстріли тривають й досі, передає Цензор.НЕТ.
"По місту Дергачі і по майже всіх населених пунктах. Б'ють артилерією, "Градами" і мінометами. Майже по всій громаді є зруйновані будинки, вони зараз горять", — сказав Задоренко.
Окупанти обстріляли газові труби, додав голова громади.
"Без газу залишаються Козачолопанський та Прудянський старостинський округ, саме селище Прудянка, Дубівка, із Золочівської громади Турове та Макарове — вони теж під'єднані до цієї магістралі. Загалом приблизно 2500 тисячі дворів", — розповів голова громади.
Окрім трьох жертв внаслідок обстрілів Дергачівської громади, поранена одна людина, уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Також поранені двоє людей у Золочівському районі.
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