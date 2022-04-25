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Новини Війна
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Війська РФ обстрілюють район Дергачів на Харківщині з 6-ї ранку: загинули 3 людей, зруйновано будинки, вони зараз горять, - голова громади Задоренко

дергачі

Троє цивільних людей загинули 25 квітня опівдні внаслідок російських обстрілів села Безруки Дергачівської громади. За словами односельців, це були місцеві мешканці — жінка та двоє чоловіків.

Про це Суспільному повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. За його словами, громаду почали обстрілювати близько 06:00, обстріли тривають й досі, передає Цензор.НЕТ.

"По місту Дергачі і по майже всіх населених пунктах. Б'ють артилерією, "Градами" і мінометами. Майже по всій громаді є зруйновані будинки, вони зараз горять", — сказав Задоренко.

Окупанти обстріляли газові труби, додав голова громади.

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"Без газу залишаються Козачолопанський та Прудянський старостинський округ, саме селище Прудянка, Дубівка, із Золочівської громади Турове та Макарове — вони теж під'єднані до цієї магістралі. Загалом приблизно 2500 тисячі дворів", — розповів голова громади.

Окрім трьох жертв внаслідок обстрілів Дергачівської громади, поранена одна людина, уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також поранені двоє людей у Золочівському районі.

Автор: 

армія рф (17526) Харківщина (6054) жертви (1801) Синєгубов Олег (859)


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Разом за одну ніч та першу половину дня 25 квітня в рф зазнали руйнуваня:

- Нафтобаза в Брянську
- Військова база у Брянську
- М'ясокомбінат у Брянську
-«Агропромкомплект» у Брянську
- Будинок у Санкт-Петербурзі
- Авіабаза в Уссурійську
- Відділення поліції в Москві, Іркутську та Новосибірську

Інформація уточнюється, чекаємо продовження
https://t.me/operativnoZSU/20941
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25.04.2022 16:50 Відповісти
А в кремль бімба ще не залітала ?
Дуже хочеться
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25.04.2022 17:10 Відповісти
Ви забули, що там Сибір палає конкретно... Але літаків гасити немає - усі в Україні приземлилися назавжди... Але рабсіяни про це не знають взагалі - по зомбоящику тільки кажуть, що в Україні шість танків залишилось...
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25.04.2022 17:43 Відповісти
30 орков сегодня закатрупили при попытке отступления свои. остальных погнали на убой. ну чтоб патроны не тратить.
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25.04.2022 18:07 Відповісти
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25.04.2022 17:09 Відповісти
там еще воронеж был. немного раньше.
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25.04.2022 18:10 Відповісти
 
 