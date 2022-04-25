СБУ спростувала замовлення вбивства Соловйова: "Може самотужки захлинутися у "продуктах" власної пропагандистської діяльності"

Служба безпеки України спростувала фейк ФСБ РФ щодо замовлення вбивства російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України з цікавістю ознайомилася із черговим "креативом" фсб рф, яка "героїчно затримала неонацистів", що нібито планували вбивство "громадського діяча" Володимира Соловйова на замовлення СБУ", - йдеться у дописі.

В СБУ зазначили, що не мають наміру всерйоз коментувати нові фантазії російських спецслужб, котрі просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії. Також підкреслюється, що Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом - російським аналогом Геббельса - котрий обов‘язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах.

Також підкреслюється, що СБУ не має жодних планів щодо вбивства В.Соловйова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ: СБУ готувала замах на Соловйова

"Враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності", - додали В українській спецслужбі .