СБУ спростувала замовлення вбивства Соловйова: "Може самотужки захлинутися у "продуктах" власної пропагандистської діяльності"
Служба безпеки України спростувала фейк ФСБ РФ щодо замовлення вбивства російського пропагандиста Володимира Соловйова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Служба безпеки України з цікавістю ознайомилася із черговим "креативом" фсб рф, яка "героїчно затримала неонацистів", що нібито планували вбивство "громадського діяча" Володимира Соловйова на замовлення СБУ", - йдеться у дописі.
В СБУ зазначили, що не мають наміру всерйоз коментувати нові фантазії російських спецслужб, котрі просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії. Також підкреслюється, що Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом - російським аналогом Геббельса - котрий обов‘язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах.
Також підкреслюється, що СБУ не має жодних планів щодо вбивства В.Соловйова.
"Враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності", - додали В українській спецслужбі .
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Я би відповів на кшталт такого:
"На данний час, ця мета не знаходиться у нашому приоритеті та операція ПОКИ ЩО не розробляється."
ФСБ задержала группу террористов, готовивших убийство Владимира Соловьева. У задержанных изъят осиновый кол.
Краще написати "10 кіло цукру"
Это хотят убить другого урода, чёрт, забылась фамилия, такой какой то плюгавенький недоносок,
путин, что ли. Так вот, 40 млн Украинцев стали в очередь на этот заказ. Вот такой аншлаг!
И даже , что удивительно, совершенно бесплатно. Сплошное бескорыстие, как всегда у Украинцев!