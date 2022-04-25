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Фінляндія і Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО вже у травні, – ЗМІ

нато,фінляндія

Фінляндія і Швеція, ймовірно, не чекатимуть саміту НАТО наприкінці червня і подадуть заявки на вступ до Альянсу вже у травні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінську газету Iltalehti.

Раніше стало відомо, що понад половину депутатів фінського парламенту підтримують приєднання країни до НАТО. Однак, як зазначається, Фінляндії не обов’язково самостійно розпочинати процес приєднання до Альянсу.

Керівництво Швеції запропонувало Фінляндії, щоб у країн був спільний день, коли вони заявили б про готовність вступити в НАТО. Це підходить для Фінляндії, якщо шведський уряд готовий ухвалити рішення щодо членства.

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Минулого тижня міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Швеція готує власну оцінку політики безпеки щодо рішення по НАТО. Спільна аналітична група парламентських партій оприлюднить свою оцінку в п’ятницю 13 травня замість попередньо анонсованого 31 травня.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе відвідає Швецію з державним візитом 17-18 травня на запрошення короля Карла XVI Густава. Однак у Швеції зовнішньою політикою керує уряд, а не король. У зв'язку з цим державним візитом або іншим візитом на цьому ж тижні, за інформацією газети, окремо запланована державна зустріч, на якій зустрінуться керівники фінської та шведської держав і зможуть заявити про готовність країн вступити в НАТО.

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За даними Iltalehti, заявки Фінляндії та Швеції до НАТО мають бути опубліковані на тижні, що починається 16 травня.

Процес вступу починається з того, що країна-кандидат повідомляє НАТО про свій намір приєднатися до Альянсу, після чого НАТО запрошує країну-кандидата до вступу. Усі держави-члени НАТО зобов'язані підписати та ратифікувати протокол про приєднання країни-заявника відповідно до своїх національних процедур. Національні парламенти країн-кандидатів ратифікують протокол останніми.

Автор: 

Фінляндія (1308) членство в НАТО (1724) Швеція (958)


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Топ коментарі
+27
Це правильно, бо люди не знайшли миру в очах росії, а зе все шукає, хоча Конституція говорить НАТО.
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25.04.2022 17:32
+27
Україна не об стіну билась-об асфальт!
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25.04.2022 17:45
+13
Классно, Украина билась головой об стенку, а Финляндия и Швеция поэтому теперь вступают в НАТО, прозрев на её очень поучительном примере.
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25.04.2022 17:31
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Классно, Украина билась головой об стенку, а Финляндия и Швеция поэтому теперь вступают в НАТО, прозрев на её очень поучительном примере.
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25.04.2022 17:31 Відповісти
Україна не об стіну билась-об асфальт!
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25.04.2022 17:45 Відповісти
Для цього потрібно не головою об стінку битись, а впроваджувати реформи, боротись із корупцією і т.д. щоб відповідати критеріям вступу. Вибачте, але якщо в людини освіта 8 класів, то викладачем в університет її не візьмуть, хоч чим хочеш об що хочеш бийся - так і тут.
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25.04.2022 18:24 Відповісти
Це правильно, бо люди не знайшли миру в очах росії, а зе все шукає, хоча Конституція говорить НАТО.
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25.04.2022 17:32 Відповісти
Демократия, да так она работает.
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25.04.2022 18:26 Відповісти
9 травня давайте! Палати добряче на Московії буде...
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25.04.2022 17:45 Відповісти
Які молодці! Бажаю і нам обрати таку владу, яка подасть заявку до вступу до НАТО та зробить все необхідне, щоб нас туди прийняли. Для цього від нас вимагається зовсім небагато: таку владу обрати.
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25.04.2022 17:48 Відповісти
Шо ти морозиш? Наші подають з 2008-го, але не приймають.
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25.04.2022 22:30 Відповісти
чешська армия отримала нове озброення. сами зробили чи хтось надав хз. а це значить що старе пиде до нас. ну хоч так.
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25.04.2022 17:49 Відповісти
Фіни і Шведи, вступайте до лав ЗСУ. Нато вже не те.
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25.04.2022 18:29 Відповісти
Теперь, по логике, перспектива приближение НАТО к границам РФ в результате вступления Финляндии, которая имеет с россией протяженную общую границу, требует от Путина провести спецоперацию и ввести в Финляндияю российские войска.
Конечно он этого не сделает, ибо пропагандисткая риторика что НАТО угрожает РФ была направленадля того, чтоб оправдать вооруженное нападение на Украину, исходя из совсем других имперских амбиций реванша чтоб востановить такой себе СССР-2.
Теперь с середины мая Путин будет в патовой ситуации ибо на решение Финляндии вступить в НАТО он не отреагирует аналогично к по отношению к Украине.
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25.04.2022 18:37 Відповісти
Великий прищ-старше Пуйло,
Що виріс в дупі у росії,
Зробив, щоб НАТО скрізь було
Здійснив нарешті свої мрії!
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25.04.2022 19:26 Відповісти
И Калинградская область на берегу Балтийского моря теперь уже явно лишний опухоль.
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25.04.2022 23:47 Відповісти
прозрели наконец
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26.04.2022 18:08 Відповісти
 
 