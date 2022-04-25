Порошенко на CNN: Візит Блінкена і Остіна є сигналом, що Україна не просто успішно воює, а й перемагає
Петро Порошенко в ефірі телеканалу CNN прокоментував візит в Україну держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна. Політик наголосив, що це перший візит такого високого рівня з боку США у столицю України після початку війни з РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Перш за все, ми дуже цінуємо глобальне лідерство Сполучених Штатів на підтримку України. У Вашингтоні розуміють краще за будь-кого, що ця війна – вона більша за Україну. Ця війна – вона про всіх нас, вона про Вільний світ", – наголосив лідер "ЄС".
"А візит держсекретаря Блінкена та міністра оборони Остіна є глибоко символічним кроком. І дуже важливим є сигнал на весь світ про те, що Україна не лише воює, і ми знаємо як це робити. Однак це також і сигнал про те, що Україна може перемогти", – вважає Порошенко.
"Ми дуже вдячні за обсягти допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, що є прекрасним прикладом для інших союзників. За результатами візиту було оголошено про нову допомогу з боку США обсягом 713 мільйонів. Однак, цього звісно не достатньо. Нам треба більше. Нам потрібно більше руйнівних санкцій проти Росії, ембарго на нафту, ембарго на газ. Можливо навіть морська блокада. А також щось подібне до програми "нафта в обмін на продовольство", як це було у випадку Іраку. За нинішніх умов такі кроки були б дуже символічними, це важливо, і це треба робити", – переконаний Порошенко.
Він також вважає ще одним важливим кроком, який зробив президент Байден, номінування нового посла США в Україні.
"Ми розраховували на цей крок протягом багатьох місяців. Очікуємо на приїзд Бріджит Брінк, нового посла, вже тут в Києві", – резюмував Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Почему вы сегодня в Николаеве?
- Я не сегодня, я в Николаеве давно, недели две. Защищаем родную землю, задача - освободить ее до последнего метра. Я думаю, что разглашать в каком подразделении - неправильно. Служу вместе с нашим батальоном Николаевской области уже две недели. Занимаем позиции, для того чтобы отвоевывать Херсон.