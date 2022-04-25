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Новини Війна
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Порошенко на CNN: Візит Блінкена і Остіна є сигналом, що Україна не просто успішно воює, а й перемагає

порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу CNN прокоментував візит в Україну держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна. Політик наголосив, що це перший візит такого високого рівня з боку США у столицю України після початку війни з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Перш за все, ми дуже цінуємо глобальне лідерство Сполучених Штатів на підтримку України. У Вашингтоні розуміють краще за будь-кого, що ця війна – вона більша за Україну. Ця війна – вона про всіх нас, вона про Вільний світ", – наголосив лідер "ЄС".

"А візит держсекретаря Блінкена та міністра оборони Остіна є глибоко символічним кроком. І дуже важливим є сигнал на весь світ про те, що Україна не лише воює, і ми знаємо як це робити. Однак це також і сигнал про те, що Україна може перемогти", – вважає Порошенко.

"Ми дуже вдячні за обсягти допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, що є прекрасним прикладом для інших союзників. За результатами візиту було оголошено про нову допомогу з боку США обсягом 713 мільйонів. Однак, цього звісно не достатньо. Нам треба більше. Нам потрібно більше руйнівних санкцій проти Росії, ембарго на нафту, ембарго на газ. Можливо навіть морська блокада. А також щось подібне до програми "нафта в обмін на продовольство", як це було у випадку Іраку. За нинішніх умов такі кроки були б дуже символічними, це важливо, і це треба робити", – переконаний Порошенко.

Також дивіться: Порошенко в ефірі Sky News: Маріуполь – це доказ, що Путін хоче знищити нашу державу. ВIДЕО

Він також вважає ще одним важливим кроком, який зробив президент Байден, номінування нового посла США в Україні.

"Ми розраховували на цей крок протягом багатьох місяців. Очікуємо на приїзд Бріджит Брінк, нового посла, вже тут в Києві", – резюмував Порошенко.

Також читайте: Держсекретар США Блінкен і міністр оборони Остін побували з візитом у Києві

Автор: 

Порошенко Петро (15180) США (23054) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+42
В Пороха беруть в'ю загальновідомі популярні світові ЗМІ, і регулярно. Хіба що "об'єднані", так би мовити, "не цікавляться"; але то їхні проблеми...
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25.04.2022 17:40
+34
Чітко, зрозуміло і патріотично.
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25.04.2022 17:33
+33
Отож. Світ цікавиться, а місцеві гівнюки доступ до українців закрили. Лише себе піарять.
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25.04.2022 17:46
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Чітко, зрозуміло і патріотично.
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25.04.2022 17:33 Відповісти
Подоляшавки и рашотролли! ФАС! Не ленитесь, падлы.
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25.04.2022 17:37 Відповісти
так і одразу кинулись: нижжче и
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25.04.2022 17:56 Відповісти
Ну так и засунь его себе в рот.
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25.04.2022 17:52 Відповісти
Не матюкайся, салага.
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25.04.2022 17:54 Відповісти
В Пороха беруть в'ю загальновідомі популярні світові ЗМІ, і регулярно. Хіба що "об'єднані", так би мовити, "не цікавляться"; але то їхні проблеми...
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25.04.2022 17:40 Відповісти
Отож. Світ цікавиться, а місцеві гівнюки доступ до українців закрили. Лише себе піарять.
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25.04.2022 17:46 Відповісти
Так Зєлі на Заході демонструють що відключення опозиційних телеканалів йому не допоможе, або й нашкодить.
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25.04.2022 17:49 Відповісти
Порох викупив CNN ?
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25.04.2022 17:47 Відповісти
да - за коробку Рошена и тем самым "обоссцал" зеленского - который не вылазит из бункера так как его охрана боится за их жопу..
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25.04.2022 18:37 Відповісти
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25.04.2022 17:48 Відповісти
В теробороне Николаева служит бывший министр МВД


Почему вы сегодня в Николаеве?

- Я не сегодня, я в Николаеве давно, недели две. Защищаем родную землю, задача - освободить ее до последнего метра. Я думаю, что разглашать в каком подразделении - неправильно. Служу вместе с нашим батальоном Николаевской области уже две недели. Занимаем позиции, для того чтобы отвоевывать Херсон.
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25.04.2022 17:53 Відповісти
Даже если этот плокулол в ТрО, даже условно, то где цензоровчане? Каждый спасет свою жопу как может. Чем например Вакарчук лучше меня? да ничем. тоже мешок с костями и говном. война всех рассудет. а судить будем после победы!!!
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25.04.2022 18:07 Відповісти
так чего же ты фамилию не написал? что в теробороне Николаева служит Юрий Луценко ..
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25.04.2022 18:34 Відповісти
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25.04.2022 17:54 Відповісти
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25.04.2022 17:55 Відповісти
Причепив собі роги щоб бути вище всіх
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25.04.2022 18:00 Відповісти
Наш презедент як справжній чегеваре
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25.04.2022 18:38 Відповісти
А что такое? Где рашотролли и подоляшавки? Арбайтен, леньяйнен, рашосвивинен!!!
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25.04.2022 17:54 Відповісти
ти знаєш, адмін сьогодні також на сторожі: брехню нищить, як тільки побачить. Дивись, вже вище під першим твоїм коментом перший хрестик появився
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25.04.2022 17:59 Відповісти
Да?почему же раньше "дурням" это не понятно было и они саботировали подготовку к вторжению,бухая в Карпатах...
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25.04.2022 18:21 Відповісти
дурням все зрозумilло только где-то до середины черепной коробки - а какая разнiца?
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25.04.2022 18:39 Відповісти
 
 