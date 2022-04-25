В Маріуполі окупанти вимагають, щоб поліцейські зареєструвалися в "поліції МВД ДНР", - Андрющенко

Українських поліцейських хочуть примусити зареєструватися незалежно від того, чи збираються вони стати на службу окупантам.

Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Почала роботу "міліція" окупантів. Колишніх співробітників поліції зобов’язують з’явитись на службу. Без коментарів", - написав він.

Андрющенко опублікував скріншот, на якому окупанти твердять, що українські поліцейські нібито мають зареєструватися.

"Колишні працівники Маріупольського ГУ МВС України в Донецькій області (атестовані та вільнонаймані) зобов'язані з'явитися до районних відділів поліції для реєстрації незалежно від намірів подальшого проходження служби в ОВС ДНР", - йдеться у повідомленні окупантів.

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