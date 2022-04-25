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В Маріуполі окупанти вимагають, щоб поліцейські зареєструвалися в "поліції МВД ДНР", - Андрющенко

рф,поліція

Українських поліцейських хочуть примусити зареєструватися незалежно від того, чи збираються вони стати на службу окупантам.

Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Почала роботу "міліція" окупантів. Колишніх співробітників поліції зобов’язують з’явитись на службу. Без коментарів", - написав він.

Андрющенко опублікував скріншот, на якому окупанти твердять, що українські поліцейські нібито мають зареєструватися.

"Колишні працівники Маріупольського ГУ МВС України в Донецькій області (атестовані та вільнонаймані) зобов'язані з'явитися до районних відділів поліції для реєстрації незалежно від намірів подальшого проходження служби в ОВС ДНР", - йдеться у повідомленні окупантів.

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Автор: 

Маріуполь (3236) окупація (6718) Нацполіція (15205) Андрющенко Петро (696)


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Топ коментарі
+22
а ,що вони робили на окупованій території?
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25.04.2022 17:34
+17
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZWRyCnU7LFCvE4RN9dr4NSbFvgYGd_bnGsQelF9giL6NujbEtk9FqS6DGGwwgZNUoZ6jEzERqZ5lUG6207cIa5usVkYlzEfS5eX9brzrGYAkIhQMVjMnomgeZ23i7griAA&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5109762289084384?__cft__[0]=AZWRyCnU7LFCvE4RN9dr4NSbFvgYGd_bnGsQelF9giL6NujbEtk9FqS6DGGwwgZNUoZ6jEzERqZ5lUG6207cIa5usVkYlzEfS5eX9brzrGYAkIhQMVjMnomgeZ23i7griAA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что до последней минуты никто из высшего военно-политического руководства Украины не верил, что начнётся большая война.

А я верил. Точнее, знал. Это было очевидно. Это было заметно. Это было логично. Про это предупреждали западные разведки и западные лидеры.

Тех, кто верил, обзывали "паникёрами". Травили тех, кто призывал готовиться к войне, проводить мобилизацию, разворачивать войска, вооружать терроборону, эвакуировать людей.

Они не верили, мы верили. Цена стратегической, фатальной ошибки - тысячи погибших, занятые врагом территории, оккупация, разрушения.

Они не верили. Мы верили. И мы воюем. А они руководят.
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25.04.2022 17:46
+15
Правильно запитаєте, чому вони не на Азовсталі, допомога завжди не зайва,коли зброя є
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25.04.2022 17:38
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а ,що вони робили на окупованій території?
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25.04.2022 17:34 Відповісти
Правильно запитаєте, чому вони не на Азовсталі, допомога завжди не зайва,коли зброя є
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25.04.2022 17:38 Відповісти
На зелений коридор квитки продавали.
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25.04.2022 17:47 Відповісти
Рублі хочуть заробляти. Та вони в більшості потенційні зрадники, бо туди йдуть не патріоти, а мародери.
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25.04.2022 17:50 Відповісти
Дивні якісь поліцейські України, або в окупації або кордони кришують, або рахунки під час війни зводять. Їх міністр воїнів нагороджував, краще б за своїм персоналом дивився
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25.04.2022 17:37 Відповісти
багато хто говорить, що після перемоги будемо обговорювати ідіотів і карати зрадників, а зараз треба навколо них згуртуватися
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25.04.2022 17:44 Відповісти
В 2014-2015 гг. ***** покарали?
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25.04.2022 18:50 Відповісти
Предатели и в Африке будут предателями, кто пойдет на службу оркам. Используют и как ненужный мусор выбросят на свалку. Плохи дела в оркостане, когда на службу в первые ряды берут мариупольских полицейских.
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25.04.2022 17:40 Відповісти
Мусор він і в Маріуполі мусор
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25.04.2022 17:51 Відповісти
Вибачте-але я не розумію-а що роблять українські поліцейські на окупованій території-чому вони там?
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25.04.2022 17:45 Відповісти
Цветы в поле собирали.
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25.04.2022 17:59 Відповісти
Большая часть воевала и остатки сейчас в Азовстали.
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25.04.2022 18:23 Відповісти
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https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5109762289084384?__cft__[0]=AZWRyCnU7LFCvE4RN9dr4NSbFvgYGd_bnGsQelF9giL6NujbEtk9FqS6DGGwwgZNUoZ6jEzERqZ5lUG6207cIa5usVkYlzEfS5eX9brzrGYAkIhQMVjMnomgeZ23i7griAA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что до последней минуты никто из высшего военно-политического руководства Украины не верил, что начнётся большая война.

А я верил. Точнее, знал. Это было очевидно. Это было заметно. Это было логично. Про это предупреждали западные разведки и западные лидеры.

Тех, кто верил, обзывали "паникёрами". Травили тех, кто призывал готовиться к войне, проводить мобилизацию, разворачивать войска, вооружать терроборону, эвакуировать людей.

Они не верили, мы верили. Цена стратегической, фатальной ошибки - тысячи погибших, занятые врагом территории, оккупация, разрушения.

Они не верили. Мы верили. И мы воюем. А они руководят.
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25.04.2022 17:46 Відповісти
А де Руслан Демченко, голова комітету з питань розвідки при Президенті України?
В його розпорядженні були дані розвідки чотирьох служб.
То він доводив викревлену інфрормацію до керівництва держави?
Бо вони "не вірили"! Вони тіпа в церкву пішли: "вірю - не вірю".
То може пан Демченко має бути заарештований?
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25.04.2022 18:02 Відповісти
Ну подивимось!
Коли вони мене зупиняли за кермом, то перше питання було: "употребляли?". Хоча я пью дуже рідко, лише по святам, і не багато, і за кермо потім не саджусь.
Тепер подивлюсь, "употребят" или нет...
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25.04.2022 17:57 Відповісти
Нет, ну действительно, что эти так называемые полицейские. могли делать в оккупируемом Мариуполе? Здесь напрашивается всего лишь один ответ, - помогали оккупантам!
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25.04.2022 18:03 Відповісти
Формируют полицаев из остатков местных, чтобы руками манкуртов воевать. Бедный Марик. Надеюсь, кривой кацапский пердолет сбросит бомбу на хрюске и их манкуртов.
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25.04.2022 18:07 Відповісти
Нет, ну действительно, что могли делать эти полицейские в оккупированном Мариуполе, не иначе, как сотрудничали с самими-же оккупантами.
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25.04.2022 18:10 Відповісти
Я чув, що на окупованих територіях Херсонської області поліція продовжує працювати, але якщо злочини роблять орки навіть на їхніх очах, то вони нічого не роблять, бо їх типу уб'ють тоді.
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25.04.2022 18:20 Відповісти
Читаємо уважно: Колишніх співробітників поліції зобов'язують з'явитись на служ Джерело:
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25.04.2022 18:30 Відповісти
Писали,что много полицейский сразу перешли к фашистам,зато оставшиеся воюют с "Азовом"
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25.04.2022 20:14 Відповісти
Це дурка якась. В Маріуполі залишаються поліцейські??? А шо вони там роблять? Поясніть будьласка. (я так розумію це не захисники які зараз на азовсталі)
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25.04.2022 22:07 Відповісти
 
 