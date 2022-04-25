В Маріуполі окупанти вимагають, щоб поліцейські зареєструвалися в "поліції МВД ДНР", - Андрющенко
Українських поліцейських хочуть примусити зареєструватися незалежно від того, чи збираються вони стати на службу окупантам.
Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Почала роботу "міліція" окупантів. Колишніх співробітників поліції зобов’язують з’явитись на службу. Без коментарів", - написав він.
Андрющенко опублікував скріншот, на якому окупанти твердять, що українські поліцейські нібито мають зареєструватися.
"Колишні працівники Маріупольського ГУ МВС України в Донецькій області (атестовані та вільнонаймані) зобов'язані з'явитися до районних відділів поліції для реєстрації незалежно від намірів подальшого проходження служби в ОВС ДНР", - йдеться у повідомленні окупантів.
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что до последней минуты никто из высшего военно-политического руководства Украины не верил, что начнётся большая война.
А я верил. Точнее, знал. Это было очевидно. Это было заметно. Это было логично. Про это предупреждали западные разведки и западные лидеры.
Тех, кто верил, обзывали "паникёрами". Травили тех, кто призывал готовиться к войне, проводить мобилизацию, разворачивать войска, вооружать терроборону, эвакуировать людей.
Они не верили, мы верили. Цена стратегической, фатальной ошибки - тысячи погибших, занятые врагом территории, оккупация, разрушения.
Они не верили. Мы верили. И мы воюем. А они руководят.
В його розпорядженні були дані розвідки чотирьох служб.
То він доводив викревлену інфрормацію до керівництва держави?
Бо вони "не вірили"! Вони тіпа в церкву пішли: "вірю - не вірю".
То може пан Демченко має бути заарештований?
Коли вони мене зупиняли за кермом, то перше питання було: "употребляли?". Хоча я пью дуже рідко, лише по святам, і не багато, і за кермо потім не саджусь.
Тепер подивлюсь, "употребят" или нет...