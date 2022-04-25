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У Кремінній стався вибух під час наради окупантського "мера" і силовиків-зрадників. Є багато жертв

кремінна

Сьогодні, близько 15.00 у захопленій російськими окупантами Кремінній Луганської області стався потужний вибух. Загинули силовики-зрадники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, у Кремінній внаслідок порушення правил пожежної безпеки у міськвиконкомі стався вибух побутового газу.

За попередніми даними, у результаті є багато загиблих та поранених.

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"За дивним збігом обставин вибух газу стався під час наради так званого "народного мера" Кремінної зі зрадниками силових структур. Кажуть, що всі, хто зрадив присязі на вірність народу України, загинули", - повідомив Геращенко.

"Не співчуваємо і не сумуємо!" - наголосив він.

Автор: 

Геращенко Антон (935) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+130
Аби людям шибки у вікнах не побило...
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25.04.2022 18:32
+100
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25.04.2022 18:46
+84
ну ,как всегда...как сборище кацапни-так курение в неустановленном месте .
когда вы уже ,мля,накуритесь?
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25.04.2022 18:33
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це всього лише вибух газу...потрiбно менше смалити, манкурти)

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25.04.2022 19:52 Відповісти
Москали их сами подорвали. Предателей не любят.
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25.04.2022 19:52 Відповісти
Кому вручать теперь награду: Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco, Imperial Tobacco
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25.04.2022 19:59 Відповісти
2:0 у пользу Креминной: сепар струк и исчё адин и имени нету. ПС. Не везет сепарам с Креминной.
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25.04.2022 20:00 Відповісти
Благослови, господи, те окурки, которые взрывают предателей и кацапню. И прошу, господи, дай тем окуркам побольше сил и осторожности, шоб самим не спалиться
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25.04.2022 20:06 Відповісти
Знову лівійці?
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25.04.2022 20:10 Відповісти
хлопок и небольшое задымление с незначительным возгоранием
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25.04.2022 20:16 Відповісти
Вот к чему приводит избыток газа - к хлопкам и задымлениям.
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25.04.2022 20:26 Відповісти
та наши в****** МОН-50, не стоит заниматься эвфемизмами
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26.04.2022 00:06 Відповісти
"Калибр" отсырел и не долетел до Одессы. ( Как версия)
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25.04.2022 20:28 Відповісти
"Вы держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения, здоровья!"(с)

.....Здоровья, упс........
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25.04.2022 20:40 Відповісти
Теперь отправились на нараду к кобздону😁
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25.04.2022 20:54 Відповісти
Уламки газу були дуже гострі...
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25.04.2022 21:03 Відповісти
Мінздрав попереджує: Куріння в недозволених місцях шкодить вашому здоров'ю.
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25.04.2022 21:52 Відповісти
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25.04.2022 22:30 Відповісти
Мабуть українські курили, а там написано : "Куріння вбиває !" А по українськи то читати не вміють, тільки на свайом скрєпном. От така ху№ня, малята...
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25.04.2022 22:40 Відповісти
Пане добродію Єноте! Ваш вихід, любий друже!..

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25.04.2022 23:15 Відповісти
З позиції Церкви шкодити власному та чужому здоров'ю - це гріх. Адже Бог, створивши людину, подарував їй життя, і нікому, навіть їй самій, не дозволив цього життя вкорочувати, відбирати. Він дав заповідь «Не вбий», дотримуючись якої, людство мало б жити у мирі, любові та злагоді. Свідома шкода своєму здоров'ю - це дія проти Бога, це свідоме нищення, повільне вбивство, а отже - гріх.
Часто від куріння страждає не лише сам курець, а й люди довкола нього.
Так шкода помножується і завдає зла й здоров'ю інших людей.
Що теж є неприпустимим з точки зору християнства.
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26.04.2022 00:30 Відповісти
Покура знов засадили?
Ловко!
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26.04.2022 04:28 Відповісти
Упс....
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26.04.2022 06:16 Відповісти
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