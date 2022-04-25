У Кремінній стався вибух під час наради окупантського "мера" і силовиків-зрадників. Є багато жертв

Сьогодні, близько 15.00 у захопленій російськими окупантами Кремінній Луганської області стався потужний вибух. Загинули силовики-зрадники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, у Кремінній внаслідок порушення правил пожежної безпеки у міськвиконкомі стався вибух побутового газу.

За попередніми даними, у результаті є багато загиблих та поранених.

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"За дивним збігом обставин вибух газу стався під час наради так званого "народного мера" Кремінної зі зрадниками силових структур. Кажуть, що всі, хто зрадив присязі на вірність народу України, загинули", - повідомив Геращенко.

"Не співчуваємо і не сумуємо!" - наголосив він.