У Кремінній стався вибух під час наради окупантського "мера" і силовиків-зрадників. Є багато жертв
Сьогодні, близько 15.00 у захопленій російськими окупантами Кремінній Луганської області стався потужний вибух. Загинули силовики-зрадники.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
За його словами, у Кремінній внаслідок порушення правил пожежної безпеки у міськвиконкомі стався вибух побутового газу.
За попередніми даними, у результаті є багато загиблих та поранених.
"За дивним збігом обставин вибух газу стався під час наради так званого "народного мера" Кремінної зі зрадниками силових структур. Кажуть, що всі, хто зрадив присязі на вірність народу України, загинули", - повідомив Геращенко.
"Не співчуваємо і не сумуємо!" - наголосив він.
Топ коментарі
+130 Said_
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+100 KAISERWALD
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+84 Гыг с Вами
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це всього лише вибух газу...потрiбно менше смалити, манкурти)
.....Здоровья, упс........
Часто від куріння страждає не лише сам курець, а й люди довкола нього.
Так шкода помножується і завдає зла й здоров'ю інших людей.
Що теж є неприпустимим з точки зору християнства.
Ловко!