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Велика Британія відправить Україні броньовані ракетні установки Stormer, а США - Stinger та Javelin, - Єрмак
Україна буде отримувати більше зброї від союзників.
Про це у Telegram повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Велика Британія надасть нам бронетехніку, оснащену пусковими установками для зенітних ракет - Stormer. Про це вже повідомив міністр оборони країни Бен Воллес. Міноборони США поставить Україні зенітні комплекси Stinger, ПТРК Javelin та інше обладнання", - йдеться в повідомленні.
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+29 Александр Чуднивец #474549
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+26 Дмитрий Иванов #466733
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+18 Oleh Stavynoha
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- Генштаб? Сумніваюсь...
Дерьмака что - пропихивают в очередные презики мудрого нариду?
Блінкен, і Остін сіли на військові транспортні літаки C-17 в суботу вранці та летіли до Польщі, але на половині шляху дізналися, що їх таємниця про відвідини України - публічно розголошена, оскільки про їх візит оголосив президент Зеленський під час пресконференції.Невдовзі після цього високопоставлений чиновник Пентагону повідомив трьох репортерів, які супроводжували міністра оборони, що президент Зеленський зірвав операцію і майбутнє поїздки невизначене.
Громадянам про приліт ракети заборонено освітлювати,а зе-презеденту не заборонено анонсувати таємні відвідини ,але тут -одне слово БЕЗНАДІЙНИЙ.