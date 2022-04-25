Велика Британія відправить Україні броньовані ракетні установки Stormer, а США - Stinger та Javelin, - Єрмак

Україна буде отримувати більше зброї від союзників.

Про це у Telegram повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Велика Британія надасть нам бронетехніку, оснащену пусковими установками для зенітних ракет - Stormer. Про це вже повідомив міністр оборони країни Бен Воллес. Міноборони США поставить Україні зенітні комплекси Stinger, ПТРК Javelin та інше обладнання", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість зброї постійно зростає, але потрібно ще більше, - Єрмак