Столтенберг візьме участь у зустрічі щодо підтримки України на авіабазі у Німеччині

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні Консультативної групи з питань безпеки в Україні на німецькій авіабазі Рамштайн 26 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Альянсу.

Зустріч очолить міністр оборони США Ллойд Остін, і вона буде присвячена ситуації в Україні та пов'язаним з нею проблемам безпеки, з якими стикаються члени НАТО та країни-партнери.

Столтенберг після зустрічі планує дати брифінг для представників ЗМІ.

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