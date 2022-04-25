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Столтенберг візьме участь у зустрічі щодо підтримки України на авіабазі у Німеччині

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні Консультативної групи з питань безпеки в Україні на німецькій авіабазі Рамштайн 26 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Альянсу.

Зустріч очолить міністр оборони США Ллойд Остін, і вона буде присвячена ситуації в Україні та пов'язаним з нею проблемам безпеки, з якими стикаються члени НАТО та країни-партнери.

Столтенберг після зустрічі планує дати брифінг для представників ЗМІ.

Також читайте: НАТО планує зміцнити кордони для відбиття майбутніх атак РФ, - Столтенберг

Автор: 

Німеччина (7386) Столтенберг Єнс (1596)


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https://i.ytimg.com/vi/aBLTfggn1B8/mqdefault.jpg Столтенберг, высунь из жопы язык, и покажи на что способны солдаты хваленого НАТО. Ну ***** 21 ыек, геноцид целой страны, вы там чо ухуели? ну ****? вы мужики или где?
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25.04.2022 19:00 Відповісти
Вот если за нас никто воевать не хочет - давайте сольем отработанное ядерное топливо в черное море, вниз по Днепру, а што? прикольно же будет. я за. как серйозность наших намерений
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25.04.2022 19:14 Відповісти
А ви бачили хоч одного солдата НАТО ?
В НАТО немає армії.
Це аналітичні центри.
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25.04.2022 19:39 Відповісти
Трусость. Трусость как основа политики: закрыть небо боятся; вернуть посольство в Киев даже на 60-м дне войны боятся, совершит визит в Киев Байден трусит... И даже "обидеть" любимую женщину Путина боится/боятся - трусят - "11-ти часовое совещание закончилось победой трусости и Кабаеву вычеркнули из подготовленного списка. WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой - боятся реакции Путина полностью https://zn.ua/POLITICS/wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv-kabaevoj-bojatsja-reaktsii-putina.html?fbclid=IwAR0JE1YCF2iQiuTrYnqWooOY0j1iz-XMuida8wWsxyC9Za5UUQfxZdPzpE4 https://zn.ua/.../wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv...
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25.04.2022 19:06 Відповісти
Зачем этот ссыкун там нужен, сейчас все сделки сорвёт прыгая на сковородке и оря мы не должны допускать третьей мировой и т.д. бред
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25.04.2022 19:06 Відповісти
да этот норвежец очень странно себя ведет по крайне мере на словах
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25.04.2022 19:26 Відповісти
 
 