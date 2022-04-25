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Новини Війна
12 060 16

Оперативна інформація станом на 18:00 25 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Противник і надалі здійснює наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом.

Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів. Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах.

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Противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони дальньої дії за рахунок переміщення з території російської федерації додаткових зенітних ракетних комплексів, намагається створити запаси боєприпасів, матеріально-технічних засобів та спеціальної інженерної техніки.

Російським командуванням не припиняється пошук шляхів поповнення втрат особового складу в підрозділах, що беруть безпосередню участь у війні на території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанщині триває часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, ураження позицій захисників Харківщини із застосуванням авіації та артилерії.

В районі міста Ізюм ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Андріївка - Заводи та Дібровне - Курулька. Проводить заходи логістичного забезпечення угруповання окупантів.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.

В Маріуполі ворог продовжує знищувати місто, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників в районі заводу "Азовсталь".

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон - Миколаїв та Херсон - Кривий Ріг. Проводить перегрупування військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів та ПММ.

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На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, у термін до 28 квітня, залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Енергодар, співробітниками федеральної служби безпеки російської федерації продовжується проведення фільтраційних заходів.

На тимчасово захоплених територіях Харківщини та Луганщини окупанти займаються мародерством, крадіжками та пограбуванням місцевого населення. Особливу увагу приділяють "вилученню" алкогольних напоїв та продуктів харчування.

Українські захисники та захисниці тримають оборону та завдають ворожим військам втрат на напрямках, де тривають активні бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська безуспішно штурмували Барвінкове та Ізюм, продовжують ракетно-бомбові обстріли Маріуполя, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6635)


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Топ коментарі
+3
Арестович сьогодні сказав що наші захисники в Маріуполі не лише на Азовсталі. А ще в 4-х місцях. Не розумію нащо таке розповідати якщо навіть це правда?
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25.04.2022 18:58
+3
Тому до це гниди і зрадники
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25.04.2022 19:07
+3
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25.04.2022 19:07
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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25.04.2022 18:57 Відповісти
Арестович сьогодні сказав що наші захисники в Маріуполі не лише на Азовсталі. А ще в 4-х місцях. Не розумію нащо таке розповідати якщо навіть це правда?
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25.04.2022 18:58 Відповісти
Тому до це гниди і зрадники
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25.04.2022 19:07 Відповісти
Це він нам розповів,а людожери і так знають,бо воюють там
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25.04.2022 19:10 Відповісти
Что бы кацапы силы рассредоточили и их легче было валить
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25.04.2022 19:11 Відповісти
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25.04.2022 19:07 Відповісти
Я так зрозумів, поставки важкої зброї наших союзників, то були просто балачки? Бо шось не чути ні артилерії, ні танків ((
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25.04.2022 19:19 Відповісти
на концерт запрошені виключно орки.
для них важка музичка заграє
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25.04.2022 19:36 Відповісти
товарисч просто как Во-Во...
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25.04.2022 19:44 Відповісти
нет у нас ничего - свиноцабаки дохнут от диареи...
что тебе ещё...?
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25.04.2022 19:43 Відповісти
Не Заводи , а Заводдя ! кацапи "покращили" свій стан точно - 200 у палаючій бмп (( Заводдя це Україна !
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25.04.2022 21:24 Відповісти
З Великої Олександрівка людям в неокуповану Україну хоч можна виїхати? Чи тільки в мордор?
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25.04.2022 19:26 Відповісти
з Новотошківки відійшли, а воно мовчить
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25.04.2022 19:48 Відповісти
з Новотошківки відійшли, забув сказати
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25.04.2022 19:50 Відповісти
Судячи з того як коменти пишеш - ти не тільки про це забув (( Але є позитив - при склерозі у тебе щодня дофіга новин ((
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25.04.2022 21:27 Відповісти
 
 