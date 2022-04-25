В Єврокомісії вже цього тижня чекають на шостий пакет санкцій проти Росії
Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова очікує, що шостий пакет санкцій проти Росії буде запроваджено вже цього тижня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
"На цьому тижні я чекаю анонсу шостого пакету. Це залежить від досягнення найкращого можливого результату переговорів з країнами-членами. Найкращий результат для Комісії – це найсуворіші санкції. Проте нам немає сенсу пропонувати те, що не отримає підтримки", – сказала Юрова.
Вона підтвердила, що найбільш значущими є дискусії щодо заборони імпорту російської нафти. Польща та країни Балтії пропагують повне енергетичне ембарго, тоді як кілька інших країн виступають проти такого кроку з економічних причин, зокрема Німеччина, Угорщина та Австрія.
Італія, яка раніше виступала проти негайного припинення поставок російського газу, тепер вимагає обмеження ціни на газ, що, на думку Риму, позбавить Москву деяких її ресурсів.
Крім ембарго на імпорт енергоносіїв, країни ЄС зараз обговорюють санкції проти Сбербанку, найбільшого банку Росії. Як зазначила Юрова, санкції щодо банківського сектору, швидше за все, будуть прийняті, оскільки є ознаки консенсусу між країнами ЄС.
ЄС уже запровадив п'ять раундів санкцій проти Росії, включно з ембарго на імпорт російського вугілля та заборону на роботу російських і білоруських операторів вантажних доріг в ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В России денацифицировали котлету по-киевски.
Так, в столовых Кирова «Сели-поели» котлета по-киевски стала «котлетой по-кировски» - новое название, мол, «более патриотичное». Впрочем, после того, как на блюдо обратили внимание местные СМИ, котлету вообще убрали из меню.
В Волгограде же котлету по-киевски теперь называют просто котлетой с маслом. В одной из университетских столовых блюдо переименовали в котлету «Донбасс».
https://t.me/charter97_org/71178
Но тут надо арабов уговарить резко повысить добычу нефти.
Всего под санкционные ограничения на вход в порты Бельгии в общей сложности попадут около 6 тыс. кораблей под российским флагом. Но разрешения на каждое из них будут выдаваться в индивидуальном порядке, с учетом всех исключений. К примеру, обслуживание в гаванях смогут продолжить суда, которые перевозят нефть и нефтепродукты, газ, топливо для атомных электростанций, сельскохозяйственную продукцию, гуманитарные грузы и медикаменты.