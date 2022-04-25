Окупанти змушують жителів смт. Велика Олександрівка на Херсонщині евакуюватись до 28 квітня, - Генштаб ЗСУ
Рашисти примушують жителів тимчасово окупованого смт. Велика Олександрівка евакуюватись до 28 квітня.
Про це йдеться в зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.
"На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, у термін до 28 квітня, залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію", - поінформували в Генштабі.
Також ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон - Миколаїв та Херсон - Кривий Ріг. Проводить перегрупування військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів та ПММ.
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