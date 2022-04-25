УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5368 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 015 5

Окупанти змушують жителів смт. Велика Олександрівка на Херсонщині евакуюватись до 28 квітня, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти

Рашисти примушують жителів тимчасово окупованого смт. Велика Олександрівка евакуюватись до 28 квітня.

Про це йдеться в зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, у термін до 28 квітня, залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію", - поінформували в Генштабі.

Також ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон - Миколаїв та Херсон - Кривий Ріг. Проводить перегрупування військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів та ПММ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ допомагає російським силовикам депортувати українців з окупованих територій, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

депортація (726) окупація (6718) Херсонська область (5795)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хочуть помародерити без свідків?
показати весь коментар
25.04.2022 19:22 Відповісти
І не тільки... будуть стягувати своє барахло для наступу на кривий ріг
показати весь коментар
25.04.2022 19:48 Відповісти
Травите еду и воду.
показати весь коментар
25.04.2022 19:48 Відповісти
при чому орки в сторону Кривого рогу не випускають, тільки Берислав\ Каховка\ Херсон
показати весь коментар
25.04.2022 19:51 Відповісти
Найближчі наші позиції приблизно 10 км. Була спроба зі сторони Березнегуватого зайти, витратили два тижні, без результату. У місцевих була домовленість з русньою, що русня не лізе до них по хатах, місцеві не чіпають русню.
показати весь коментар
25.04.2022 19:58 Відповісти
 
 