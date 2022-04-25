Кулеба та керівник МЗС Нідерландів Гукстра обговорили введення проти РФ 6-го пакету санкцій
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів бесіду із своїм колегою із Нідерландів з приводу нових санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
Він зазначив: "У розмові з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою ми обговорили підготовку 6-го санкційного пакету ЄС та військово-технічну співпрацю між нашими країнами. Я окремо порушив питання важливості надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС без жодних зволікань".
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maximus #452494
показати весь коментар25.04.2022 19:36 Відповісти Мені подобається 0
maximus #452494
показати весь коментар25.04.2022 19:37 Відповісти Мені подобається 1
And Kansay
показати весь коментар25.04.2022 19:45 Відповісти Мені подобається 0
оззи
показати весь коментар25.04.2022 19:55 Відповісти Мені подобається 0
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