Кулеба та керівник МЗС Нідерландів Гукстра обговорили введення проти РФ 6-го пакету санкцій

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів бесіду із своїм колегою із Нідерландів з приводу нових санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Він зазначив: "У розмові з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою ми обговорили підготовку 6-го санкційного пакету ЄС та військово-технічну співпрацю між нашими країнами. Я окремо порушив питання важливості надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС без жодних зволікань".

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