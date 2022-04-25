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Кулеба та керівник МЗС Нідерландів Гукстра обговорили введення проти РФ 6-го пакету санкцій

гукстра

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів бесіду із своїм колегою із Нідерландів з приводу нових санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері. 

Він зазначив: "У розмові з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою ми обговорили підготовку 6-го санкційного пакету ЄС та військово-технічну співпрацю між нашими країнами. Я окремо порушив питання важливості надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС без жодних зволікань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди збираються поставити Україні самохідні гаубиці

Автор: 

Нідерланди (1570) Кулеба Дмитро (3604)


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Подождите, если солдаты нато не хотят идти воевать то давайте сольем вниз по течению отработанное ядерное топливо. Думаю будет в чорном море прикольный звездец 😁👍
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25.04.2022 19:36 Відповісти
Там и Орбан подрочит и сиряйто простату себе оторвет. Будет веселкха
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25.04.2022 19:37 Відповісти
І открил ангел седьмой пакет санкций ...
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25.04.2022 19:45 Відповісти
а тем временем цена на нефть за сегодня - 5%. брент 99.46.
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25.04.2022 19:55 Відповісти
 
 