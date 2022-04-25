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Вранці війська РФ намагалися обстріляти Одещину зі сторони окупованого Криму, - ОВА

бастион

Російські окупанти намагалися обстріляти Одеську область з комплексу "Бастіон".

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці зі сторони окупованого Криму противник намагався нанести ракетний удар з берегового комплексу "Бастіон" по Одеські області. Одна ракета впала у воду, інша була збита нашими підрозділами ППО", - зазначив він.

Також читайте: Протягом 24 квітня на південному напрямку знищено 73 окупанти та 7 одиниць техніки, серед якої "Панцирь С1", - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (28687) Одеська область (3243)


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Топ коментарі
+15
Нептуна в сраку цим рукожопим лапотнікам в кокошніку!
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25.04.2022 19:45
+7
Ракети у відповідь летять у повітрі, а не по дорогам везуться. То ні ракет, ні доріг. Дякую, дуже дякую((
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25.04.2022 19:50
+7
..........было шумно , местами , но это мы переживем, а вот мудачье понаехавшее в Одессу в виде беженцев , начинает напрягать , именно мудачье , с музыкой на всю громкость, с прямотоком , подрезают на дорогах , ................чуваки , Одесса не колхоз , от куда вы приперлись , вас тут долго терпеть не будут , понты забирайте в свой колхоз , иначе ****** можешь прилечь на асфальт, или вдруг земля поднимется , и ****** тебя между глаз , это в лучшем , легком случае .
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25.04.2022 20:05
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Нептуна в сраку цим рукожопим лапотнікам в кокошніку!
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25.04.2022 19:45 Відповісти
такі поци
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25.04.2022 19:47 Відповісти
"Бастион"-пал...
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25.04.2022 19:50 Відповісти
ракеты класса Х на самолеты-- заканчиваются...также в ноль почти Калибры...А сделать новые нет ресурсов и компонентов.. только идиоты со злости оставляют сами себя без защиты..Бастион его задача лупить по кораблям в море до 100 км. нигде не прочитаете дальность ракеты.. есть в Википедии что она может защищать береговую линию 600 км но фактически поразила реально цель на учениях 90 км от берега Крыма...
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25.04.2022 19:55 Відповісти
Ракети у відповідь летять у повітрі, а не по дорогам везуться. То ні ракет, ні доріг. Дякую, дуже дякую((
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25.04.2022 19:50 Відповісти
У тебя хроническое недержание кала?
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26.04.2022 10:08 Відповісти
Когда мы уже вжарим Нептунами?
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25.04.2022 19:51 Відповісти
Вжарим. Обязательно вжарим, и не раз. Весь флот в труху. Но потом.
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25.04.2022 20:07 Відповісти
Нема
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25.04.2022 20:09 Відповісти
Одеса неприступеий бастіон.
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25.04.2022 19:51 Відповісти
..........было шумно , местами , но это мы переживем, а вот мудачье понаехавшее в Одессу в виде беженцев , начинает напрягать , именно мудачье , с музыкой на всю громкость, с прямотоком , подрезают на дорогах , ................чуваки , Одесса не колхоз , от куда вы приперлись , вас тут долго терпеть не будут , понты забирайте в свой колхоз , иначе ****** можешь прилечь на асфальт, или вдруг земля поднимется , и ****** тебя между глаз , это в лучшем , легком случае .
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25.04.2022 20:05 Відповісти
Ага... та їздою на зустріч по односторонній вулиці... дивина та й годі...
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25.04.2022 20:21 Відповісти
Рыбок могла ранить!
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25.04.2022 20:14 Відповісти
Заставлять таки російські окупанти одеситів - знести к чортам пам'ятник російській шльондрі і змінити назви вулиць з виродсько-рашистських на нормальні . Людей шкода .
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25.04.2022 20:40 Відповісти
 
 