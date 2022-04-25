Вранці війська РФ намагалися обстріляти Одещину зі сторони окупованого Криму, - ОВА
Російські окупанти намагалися обстріляти Одеську область з комплексу "Бастіон".
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці зі сторони окупованого Криму противник намагався нанести ракетний удар з берегового комплексу "Бастіон" по Одеські області. Одна ракета впала у воду, інша була збита нашими підрозділами ППО", - зазначив він.
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