Вранці війська РФ намагалися обстріляти Одещину зі сторони окупованого Криму, - ОВА

Російські окупанти намагалися обстріляти Одеську область з комплексу "Бастіон".

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці зі сторони окупованого Криму противник намагався нанести ракетний удар з берегового комплексу "Бастіон" по Одеські області. Одна ракета впала у воду, інша була збита нашими підрозділами ППО", - зазначив він.

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