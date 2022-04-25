З початку російського вторгнення на Харківщині зареєстровано майже 800 справ, пов'язаних із збройною агресією окупантів, - СБУ
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну співробітники УСБУ у Харківській області виявили 386 колабораціоністів, дії яких були спрямовані на зміну влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці УСБУ у Харківській області.
Співробітники спецслужби також нейтралізували 11 диверсантів та агентів російських спецслужб, викрили 11 осіб, які наводили та коригували авіаційно-ракетні та артилерійські удари. Крім того, було заблоковано сім телеграм-каналів, які збирали дані про переміщення підрозділів ЗСУ, та припинено роботу "ботоферм", які використовували для розсилки смс-повідомлень із погрозами та закликами переходити на бік ворога.
За два місяці після початку повномасштабного вторгнення слідчий відділ УСБУ в області зареєстрував 784 кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією РФ проти України.
Співробітники спецслужби отримали та передали підрозділам ЗСУ майже 32 тисячі повідомлень про дислокацію техніки та живу силу противника, зокрема завдяки даним, що надходять від жителів регіону.
"Нагадуємо, що у нас працює офіційний чат-бот t.me/stop_russian_war_bot та номер цілодобової гарячої лінії (098) 87-114-57. Надсилайте дані про переміщення ворога", - зазначають у спецслужбі.
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