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Новини Агресія Росії проти України Війна
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З початку російського вторгнення на Харківщині зареєстровано майже 800 справ, пов'язаних із збройною агресією окупантів, - СБУ

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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну співробітники УСБУ у Харківській області виявили 386 колабораціоністів, дії яких були спрямовані на зміну влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці УСБУ у Харківській області.

Співробітники спецслужби також нейтралізували 11 диверсантів та агентів російських спецслужб, викрили 11 осіб, які наводили та коригували авіаційно-ракетні та артилерійські удари. Крім того, було заблоковано сім телеграм-каналів, які збирали дані про переміщення підрозділів ЗСУ, та припинено роботу "ботоферм", які використовували для розсилки смс-повідомлень із погрозами та закликами переходити на бік ворога.

За два місяці після початку повномасштабного вторгнення слідчий відділ УСБУ в області зареєстрував 784 кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією РФ проти України.

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Співробітники спецслужби отримали та передали підрозділам ЗСУ майже 32 тисячі повідомлень про дислокацію техніки та живу силу противника, зокрема завдяки даним, що надходять від жителів регіону.

"Нагадуємо, що у нас працює офіційний чат-бот t.me/stop_russian_war_bot та номер цілодобової гарячої лінії (098) 87-114-57. Надсилайте дані про переміщення ворога", - зазначають у спецслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни створили підробку під чат-бот СБУ для повідомлень про ворогів. СКРІНШОТ

Автор: 

вторгнення (380) СБУ (12854) кримінальна справа (519) Харківщина (6054)


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Ну СБУ зірок з неба не хватає, чого коштує тільки Чонгар, Маріуполь і Бердянськ. Хотя в Маріуполі є захисники від СБУ. Їм респект.
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25.04.2022 19:57 Відповісти
 
 