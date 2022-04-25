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Новини Війна
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В окупованому Вовчанську на Харківщині рашисти облаштували концтабір, де катують цивільних, - прокуратура

рф,окупанти

В тимчасово окупованому Вовчанську війська РФ на одному із заводів облаштували концтабір.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"За даними слідства, в окупованому Вовчанську російські військовослужбовці викрали та вивезли до РФ обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір.

Окупанти незаконно утримують людей, піддаючи їх фізичному та психічному насильству. Насамперед, російські загарбники змушують співпрацювати з ними та ставати до лав ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

концтабір (32) Харківщина (6054)


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Це вже вчора було. Навіщо новини ділити і старе перепечатка.
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25.04.2022 19:54 Відповісти
У меня дед там похоронен, всю 2ю войнушку прошел. Какие ж ви ублюдки, кацапи.
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25.04.2022 20:14 Відповісти
 
 