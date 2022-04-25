В окупованому Вовчанську на Харківщині рашисти облаштували концтабір, де катують цивільних, - прокуратура
В тимчасово окупованому Вовчанську війська РФ на одному із заводів облаштували концтабір.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
"За даними слідства, в окупованому Вовчанську російські військовослужбовці викрали та вивезли до РФ обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір.
Окупанти незаконно утримують людей, піддаючи їх фізичному та психічному насильству. Насамперед, російські загарбники змушують співпрацювати з ними та ставати до лав ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
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Валентина Саюн
показати весь коментар25.04.2022 19:54 Відповісти Мені подобається 1
And Kansay
показати весь коментар25.04.2022 20:14 Відповісти Мені подобається 1
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