В окупованому Вовчанську на Харківщині рашисти облаштували концтабір, де катують цивільних, - прокуратура

В тимчасово окупованому Вовчанську війська РФ на одному із заводів облаштували концтабір.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"За даними слідства, в окупованому Вовчанську російські військовослужбовці викрали та вивезли до РФ обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір.



Окупанти незаконно утримують людей, піддаючи їх фізичному та психічному насильству. Насамперед, російські загарбники змушують співпрацювати з ними та ставати до лав ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

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