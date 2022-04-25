Кулеба та Ле Дріан обговорили санкції проти РФ та поставки зброї: "Франція ще сильніше підтримуватиме Україну"
Глава МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.
Про це Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я привітав президента Макрона та його команду з перемогою. Мій французький колега підтвердив, що підтримка Францією України буде ще сильнішою. Обговорили подальші санкції проти Росії, поставки зброї Україні та статус України кандидата в ЄС", - йдеться в повідомленні.
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user009
показати весь коментар25.04.2022 20:09 Відповісти Мені подобається 0
Джохар Перильдович Мафусаилов
показати весь коментар25.04.2022 20:24 Відповісти Мені подобається 0
Oleksiy Burkovskyy #461046
показати весь коментар25.04.2022 20:27 Відповісти Мені подобається 1
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