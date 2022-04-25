УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5449 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 322 3

Кулеба та Ле Дріан обговорили санкції проти РФ та поставки зброї: "Франція ще сильніше підтримуватиме Україну"

ле,кулеба,дріан

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я привітав президента Макрона та його команду з перемогою. Мій французький колега підтвердив, що підтримка Францією України буде ще сильнішою. Обговорили подальші санкції проти Росії, поставки зброї Україні та статус України кандидата в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та керівник МЗС Нідерландів Хукстра обговорили введення проти РФ 6-го пакету санкцій

Автор: 

Франція (3080) Кулеба Дмитро (3604) Ле Дріан (98)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будут продавать рф еще больше оружия в обход санкций
показати весь коментар
25.04.2022 20:09 Відповісти
За поддержку - Велике Спасибі. А членство наше в ЄС можна і блокувати - його рашка підтримує, сподіваючись, що Україна під керуванням бюрократичної машини ЄС ослабне, її єдність перетвориться в терпимість. І вона зникне.
показати весь коментар
25.04.2022 20:24 Відповісти
Та куда ещё сильнее? Спасибо, не надо. А то уже страшно.
показати весь коментар
25.04.2022 20:27 Відповісти
 
 