Кулеба та Ле Дріан обговорили санкції проти РФ та поставки зброї: "Франція ще сильніше підтримуватиме Україну"

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я привітав президента Макрона та його команду з перемогою. Мій французький колега підтвердив, що підтримка Францією України буде ще сильнішою. Обговорили подальші санкції проти Росії, поставки зброї Україні та статус України кандидата в ЄС", - йдеться в повідомленні.

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