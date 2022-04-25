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Сьогодні рашисти вбили ще 4 цивільних на Донеччині, зокрема двох дітей, - Кириленко

донеччина

Російські окупанти на Донеччині вбили 4 мирних мешканців, зокрема 9-річну дівчинку та 14-річного хлопця.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 25 квітня росіяни вбили ще 4 мирних мешканців Донеччини: 2 у Лимані, 1 у Мар’їнці та 1 у Ямполі. Обидві жертви росіян у Лимані – це діти. Росіяни забрали життя 9-річної дівчинки та 14-річного хлопця.

Ще дев’ятеро людей на території області дістали поранення.

Крім того, після поранень на Луганщині у Бахмуті померла 1 людина, ще двом була надана медична допомога. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Донецька область (8578) Кириленко Павло (907)


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Сколько детей загубили из-за одно #идара - рашисты мы вас ненавидим суки
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25.04.2022 20:34 Відповісти
Ну рашиська паскуда здохніть гади ,навіщо ви паскуди дітей вбиваєте ? буь проклята ця терористична імперія зла .
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25.04.2022 20:37 Відповісти
 
 