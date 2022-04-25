Сьогодні рашисти вбили ще 4 цивільних на Донеччині, зокрема двох дітей, - Кириленко

Російські окупанти на Донеччині вбили 4 мирних мешканців, зокрема 9-річну дівчинку та 14-річного хлопця.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 25 квітня росіяни вбили ще 4 мирних мешканців Донеччини: 2 у Лимані, 1 у Мар’їнці та 1 у Ямполі. Обидві жертви росіян у Лимані – це діти. Росіяни забрали життя 9-річної дівчинки та 14-річного хлопця.



Ще дев’ятеро людей на території області дістали поранення.



Крім того, після поранень на Луганщині у Бахмуті померла 1 людина, ще двом була надана медична допомога. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, 5 загиблих, є поранені, - Нацполіція. ФОТО