Сьогодні рашисти вбили ще 4 цивільних на Донеччині, зокрема двох дітей, - Кириленко
Російські окупанти на Донеччині вбили 4 мирних мешканців, зокрема 9-річну дівчинку та 14-річного хлопця.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 25 квітня росіяни вбили ще 4 мирних мешканців Донеччини: 2 у Лимані, 1 у Мар’їнці та 1 у Ямполі. Обидві жертви росіян у Лимані – це діти. Росіяни забрали життя 9-річної дівчинки та 14-річного хлопця.
Ще дев’ятеро людей на території області дістали поранення.
Крім того, після поранень на Луганщині у Бахмуті померла 1 людина, ще двом була надана медична допомога. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
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shana
показати весь коментар25.04.2022 20:34 Відповісти Мені подобається 7
Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар25.04.2022 20:37 Відповісти Мені подобається 5
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