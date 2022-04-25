УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5449 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 417 33

Перед вторгненням в Україну Росія три роки поспіль нарощувала військовий бюджет, — SIPRI

рф

Три роки поспіль Росія нарощувала військові витрати, готуючись до війни з Україною. Тільки у 2021 році її військовий бюджет зріс на 2,9% — до 65,9 мільярда доларів, досягнувши 4,1% ВВП.

Такі дані оприлюднені в дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Дослідники зазначають, що ворог збільшив військові витрати завдяки високим надходженням від продажу нафти та газу.

"Високі надходження від нафти та газу допомогли Росії збільшити свої військові витрати у 2021 році. Російські військові витрати знижувалися між 2016 та 2019 роками через низькі ціни на енергоносії в поєднанні із санкціями у відповідь на анексію Криму Росією у 2014 році", — зазначила директор програми військових витрат та виробництва зброї SIPRI Люсі Беру-Сюдро.

Торік РФ переглянула бюджетну програму "національна оборона", на яку припадає близько трьох чвертей її загальних військових витрат і яка включає операційне фінансування, а також закупівлю зброї. Її розмір становить 48,4 мільярда доларів, що на 14 % більше, ніж було заплановано на кінець 2020 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,9 тис. осіб, 181 літак, 154 гелікоптери, 884 танки і 2 258 броньованих машин

Водночас витрати України на оборону після окупації Криму у 2014 році, за даними SIPRI, зросли на 72%. У 2021 році вони становили 5,9 мільярда доларів, або 3,2% ВВП країни.

Автор: 

армія рф (17526) росія (65379)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
А ми будували дороги ,розвивали»туризм» на Чонгарі, заглядали у очі путлєра.
показати весь коментар
25.04.2022 20:18
+22
А хлопчик у футболочці дороги будував...
показати весь коментар
25.04.2022 20:20
+22
А зеля три года его , как минимум, не увеличивал... а ракетные программы закрыл совсем...
И это, конечно, была не зрада. Зрада про это говорить.
показати весь коментар
25.04.2022 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ми будували дороги ,розвивали»туризм» на Чонгарі, заглядали у очі путлєра.
показати весь коментар
25.04.2022 20:18 Відповісти
совпадение ? не думаю ...
показати весь коментар
25.04.2022 20:35 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
25.04.2022 20:18 Відповісти
А хлопчик у футболочці дороги будував...
показати весь коментар
25.04.2022 20:20 Відповісти
Саме три роки зеля х*лу заглядував у очі.
показати весь коментар
25.04.2022 20:21 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2022 20:21 Відповісти
А наша розвідка що робила?
показати весь коментар
25.04.2022 20:22 Відповісти
наверное там одни рашковские шпионы в той разведке-ну уж не увидеть за 8 лет сколько войск и техники навезли в крым (танки ж плавать не умеют вроде бы-то куда они могли поехать ?) надо быть слепым или купленным
показати весь коментар
25.04.2022 20:32 Відповісти
З якого переляку ви про 8 років?
5 років все бачили, лише останні 3 шукали мІр в очах уйла.
показати весь коментар
25.04.2022 22:08 Відповісти
Не пам'ятаєш?
Чауса ловила у Молдові!!
показати весь коментар
25.04.2022 20:48 Відповісти
Слідкувала за Порохом....згідно планів "вєлікого Кормчєго" і Баби Бєні...
показати весь коментар
25.04.2022 21:07 Відповісти
Якщо хтось думав, що у нас закінчуються снаряди, міни та інші ********** совєьких калібрів - то хєр там. Агентство Міноборони США з питань співробітництва в галузі безпеки (DSCA) сьогодні, 25 квітня 2022 року https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/ukraine-non-standard-ammunition оголосило , що США поставлять Україні ********** до артилерійських систем та РСЗВ радянського виробництва на загальну суму в 165 мільйонів доларів.
В номенклатуру поставок входитимуть 300-мм реактивні снаряди для РСЗВ "Смерч"; 152-мм снаряди до гармат А36 "Гіацинт", Д-20 та 2А65 "Мста"; 125-мм фугасні снаряди для танків Т-72; 122-мм реактивні снаряди до систем БМ-21 "Град", снаряди того ж калібру до самохідних артустановок 2С1 "Гвоздіка".
Крім того, в пакет поставок входитимуть мінометні міни калібру 82 мм та 120 мм, постріли ВОГ-25 для підствольних гранатометів ГП-25 та ВОГ-17 для автоматичних гранатометів АГС-17.
Усі затрати по транспортуванню та технічному обслуговуванню цих *********** включені у згаданий вище кошторис затрат на 165 мільйонів доларів. Кількість запланованих до поставки *********** та підрядники - не розкриваються.
Отакий от ленд-ліз.
показати весь коментар
25.04.2022 20:27 Відповісти
А один відомий політик досі заявляє, що "НАТА нам нє нада", що "НАТА нас кінула" і що "нам нада харантії от кацапії".
показати весь коментар
25.04.2022 21:01 Відповісти
горячую шаверму ему в косоворотку
показати весь коментар
25.04.2022 22:20 Відповісти
"політик",а простіше блазень
показати весь коментар
25.04.2022 22:31 Відповісти
Ці цифри ні чого не значать, бо ще треба щоб Єрмачина перестав саботувати доставку цих припасів до війска. Швець каже правду, та пости офіцерів топу підтвердження.
показати весь коментар
25.04.2022 22:49 Відповісти
а правду говорят, что все кто смотрел шария, теперь смотрят швеца, и это как бы значительный прогресс?
показати весь коментар
25.04.2022 23:06 Відповісти
І ШО З ТОГО на разі, з буджета їх? Три дні і Хрешчатик!!!. ДВА місяці, а в тебе,хуйло, всі твої доладунки до пабєди пішли за твоїм карабльом1
показати весь коментар
25.04.2022 20:29 Відповісти
Рашка начала наращивать свой военный бюджет почти сразу после войны с Грузией в далёком 2009, с началом выхода из кризиса и потоком дурных нефтедолларов, то есть 12-13 лет назад. А стратегическое решение на войну с нами было принято скорее всего ещё во времена президенства Ющенко. И вот сегодня все видят цену этому многолетнему эпичному милитари-пропагандонству, неимеющиманалогофвмире "девайсам", грандиозному попилу бабла и смешным результатам "импортозамещения" целой "2!-й армии мира"
показати весь коментар
25.04.2022 20:31 Відповісти
Да и всё ******** пузатые генералы ,всё пошло на тёлок и на дачи ,на яхты и в западные банки !
показати весь коментар
25.04.2022 20:32 Відповісти
без паники. сегодня упала птичка за 36 лямов. каждый день так и свой ввп ВВП будет вертеть на пую.
показати весь коментар
25.04.2022 20:33 Відповісти
А зеля три года его , как минимум, не увеличивал... а ракетные программы закрыл совсем...
И это, конечно, была не зрада. Зрада про это говорить.
показати весь коментар
25.04.2022 20:40 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2022 23:16 Відповісти
Кстати вот это ежегодное издание (SIPRI) - должно быть настольной книгой у секретаря РНБОУ Данилова, в СВР и ГУР МО. Там все об экспорте/импорте вооружений, военной техники, боеприпасов и технологий (товарах и технологиях военного назначения и двойного применения).
показати весь коментар
25.04.2022 20:47 Відповісти
Думаете ЗЕшобле интересны умные книжки? Они Конституцию Украины за 3 года даже не открывали, а Вы говорите....
показати весь коментар
25.04.2022 21:08 Відповісти
Готувались до війни з Україною але - "воруют" як казав класик
і слава Богу
показати весь коментар
25.04.2022 21:00 Відповісти
И теперь всё непосильно нарощенное - в унитазе.
показати весь коментар
25.04.2022 21:31 Відповісти
А в нас сліпенькі-зелененькі цього не бачили і вкладали бабло в асфальт!!!
показати весь коментар
25.04.2022 21:43 Відповісти
Три роки. Яке дивне співпадіння.
показати весь коментар
25.04.2022 22:05 Відповісти
Три роки. Якраз з приходом того, кого тепер нізащо не можна критикувати. Попереджали ж. Дочекаються самого ослаблення України, і нападуть.
показати весь коментар
25.04.2022 22:13 Відповісти
В 2022 году мы должны были бы иметь на вооружении украинской гаубицу калибра НАТО "Богдану". Но в 2019 испытания этой самоходной артустановки били заблокированы. Посмотрите сюжет сделаный радио "Свобода" еще в 2020 году. Вот так вдасть готовилась к войне
https://www.facebook.com/oleksandr.kolchak.1/posts/2665794300231175/ https://www.facebook.com/oleksandr.kolchak.1/posts/2665794300231175\

показати весь коментар
25.04.2022 22:54 Відповісти
Щур Гетьманцев з партії Слуга народу блює піної, що не треба на укріплення ЗСУ виділяти 50 міліардів гривен.
Каже, що це піар! ,,,Асфальт нас захищає зараз?
Питання, а Гетьманцев понесе відповідальність за ці жахи?

Відео https://www.facebook.com/natalia.fortuna.754/posts/376764671042006
показати весь коментар
25.04.2022 23:09 Відповісти
Коли ви спитаєте, чому не можна було врятувати Маріуполь, знайте,що Маріуполь був приречений рівно в той день,коли почали розміновувати Чонгар.
****
Впевнена, що всі ставили це питання.
Хто може дати адекватну відповідь?
Також би хтілось послухати!
Чонгар пройти було неможливо ????
Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.
Захисні протитанкові споруди та
перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління була ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости. Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки.
Так було до певного часу.
По факту орки пройшли перешийки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.
https://www.facebook.com/folvit/posts/3170065616645000
показати весь коментар
25.04.2022 23:12 Відповісти
 
 