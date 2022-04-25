Перед вторгненням в Україну Росія три роки поспіль нарощувала військовий бюджет, — SIPRI
Три роки поспіль Росія нарощувала військові витрати, готуючись до війни з Україною. Тільки у 2021 році її військовий бюджет зріс на 2,9% — до 65,9 мільярда доларів, досягнувши 4,1% ВВП.
Такі дані оприлюднені в дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Дослідники зазначають, що ворог збільшив військові витрати завдяки високим надходженням від продажу нафти та газу.
"Високі надходження від нафти та газу допомогли Росії збільшити свої військові витрати у 2021 році. Російські військові витрати знижувалися між 2016 та 2019 роками через низькі ціни на енергоносії в поєднанні із санкціями у відповідь на анексію Криму Росією у 2014 році", — зазначила директор програми військових витрат та виробництва зброї SIPRI Люсі Беру-Сюдро.
Торік РФ переглянула бюджетну програму "національна оборона", на яку припадає близько трьох чвертей її загальних військових витрат і яка включає операційне фінансування, а також закупівлю зброї. Її розмір становить 48,4 мільярда доларів, що на 14 % більше, ніж було заплановано на кінець 2020 року.
Водночас витрати України на оборону після окупації Криму у 2014 році, за даними SIPRI, зросли на 72%. У 2021 році вони становили 5,9 мільярда доларів, або 3,2% ВВП країни.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
5 років все бачили, лише останні 3 шукали мІр в очах уйла.
Чауса ловила у Молдові!!
В номенклатуру поставок входитимуть 300-мм реактивні снаряди для РСЗВ "Смерч"; 152-мм снаряди до гармат А36 "Гіацинт", Д-20 та 2А65 "Мста"; 125-мм фугасні снаряди для танків Т-72; 122-мм реактивні снаряди до систем БМ-21 "Град", снаряди того ж калібру до самохідних артустановок 2С1 "Гвоздіка".
Крім того, в пакет поставок входитимуть мінометні міни калібру 82 мм та 120 мм, постріли ВОГ-25 для підствольних гранатометів ГП-25 та ВОГ-17 для автоматичних гранатометів АГС-17.
Усі затрати по транспортуванню та технічному обслуговуванню цих *********** включені у згаданий вище кошторис затрат на 165 мільйонів доларів. Кількість запланованих до поставки *********** та підрядники - не розкриваються.
Отакий от ленд-ліз.
И это, конечно, была не зрада. Зрада про это говорить.
і слава Богу
https://www.facebook.com/oleksandr.kolchak.1/posts/2665794300231175/ https://www.facebook.com/oleksandr.kolchak.1/posts/2665794300231175\
Каже, що це піар! ,,,Асфальт нас захищає зараз?
Питання, а Гетьманцев понесе відповідальність за ці жахи?
Відео https://www.facebook.com/natalia.fortuna.754/posts/376764671042006
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Впевнена, що всі ставили це питання.
Хто може дати адекватну відповідь?
Також би хтілось послухати!
Чонгар пройти було неможливо ????
Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.
Захисні протитанкові споруди та
перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління була ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости. Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки.
Так було до певного часу.
По факту орки пройшли перешийки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.
https://www.facebook.com/folvit/posts/3170065616645000