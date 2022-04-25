Перед вторгненням в Україну Росія три роки поспіль нарощувала військовий бюджет, — SIPRI

Три роки поспіль Росія нарощувала військові витрати, готуючись до війни з Україною. Тільки у 2021 році її військовий бюджет зріс на 2,9% — до 65,9 мільярда доларів, досягнувши 4,1% ВВП.

Такі дані оприлюднені в дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Дослідники зазначають, що ворог збільшив військові витрати завдяки високим надходженням від продажу нафти та газу.

"Високі надходження від нафти та газу допомогли Росії збільшити свої військові витрати у 2021 році. Російські військові витрати знижувалися між 2016 та 2019 роками через низькі ціни на енергоносії в поєднанні із санкціями у відповідь на анексію Криму Росією у 2014 році", — зазначила директор програми військових витрат та виробництва зброї SIPRI Люсі Беру-Сюдро.

Торік РФ переглянула бюджетну програму "національна оборона", на яку припадає близько трьох чвертей її загальних військових витрат і яка включає операційне фінансування, а також закупівлю зброї. Її розмір становить 48,4 мільярда доларів, що на 14 % більше, ніж було заплановано на кінець 2020 року.

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Водночас витрати України на оборону після окупації Криму у 2014 році, за даними SIPRI, зросли на 72%. У 2021 році вони становили 5,9 мільярда доларів, або 3,2% ВВП країни.