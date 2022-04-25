Данія стала першим донором створеного Енергетичним співтовариством Фонду відновлення енергоінфраструктури України, - Галущенко

Данія стала першим донором Фонду, створеного Енергетичним співтовариством для відновлення в Україні зруйнованої війною енергетичної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Щиро дякую першому донору, Данії, за те, що вона відповіла на заклик України надати невідкладну підтримку енергетичному сектору в ці важкі часи війни", – йдеться в повідомленні.

Обсяг надісланих Данією коштів у повідомленні не вказано.

При цьому міністр закликав інші країни та міжнародних партнерів ставати донорами Фонду, зазначивши, що українські енергетики щодня, незважаючи на ворожі обстріли, знову та знову відновлюють електромережі та газопостачання.

Директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковські зі свого боку запевнив, що відповідні кошти будуть якнайшвидше направлені Україні.

"Секретаріат разом із Міненерго України працюватимуть швидко, щоб усі виплачені внески спрямовувалися на задоволення найважливіших потреб українського енергетичного сектора", – зазначив Лорковські, якого цитує пресслужба Міненерго.

Як повідомлялося, на початку квітня 2022 року Енергетичне співтовариство створило Фонд для відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури, донорами якої мають стати переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії та корпорації.

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