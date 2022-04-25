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Завдяки системам штучного інтелекту затримано близько 200 осіб, причетних до незаконних збройних формувань, - Єнін

єнін

Українські правоохоронці посилюють роботу на блокпостах використанням систем штучного інтелекту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону в понеділок.

"Зокрема, до баз даних, які використовують поліцейські, вже внесено понад 2 млн осіб. Усі вони належать або до незаконних збройних формувань, злочинних формувань, дезертирів тощо. Саме завдяки цій базі за два тижні було затримано близько 200 осіб, переданих органам СБУ", – розповів Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст використовуватиме штучний інтелект для оцінки ймовірності повторного порушення закону злочинцем, - Малюська. ВIДЕО

Автор: 

штучний інтелект (299) Єнін Євген (348)


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Те що 2 міліони патріотів внесли до списку незаконних формувань можна легко повірити враховуючи репутацію цього діяча, як і всіх інших прокурорських
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25.04.2022 20:44 Відповісти
Українські правоохоронці посилюють роботу на блокпостах використанням систем штучного інтелекту Джерело:
...ти всіх розчесав одною гребінкою, може ти теж у базі?
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25.04.2022 21:13 Відповісти
Щось незрозуміло... Семенченка та торнадівців теж записали до НЗФ! Торнадівці, яких випустили вправно валять московитів!
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25.04.2022 20:52 Відповісти
Цікаво, а Єнін взагалі знає що таке штучний "штучний інтелект"?
Чи як багато з зебілів просто ******** красиві та незрозумілі (для нього) терміни іноземного походження.
Бо до тих баз даних "штучний інтелект" ніяким боком, від слова - зовсім.
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25.04.2022 21:30 Відповісти
А вдруг фотографируют и запускают поиск по фотке?
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25.04.2022 22:11 Відповісти
Ригівська свиня занесла 2 млн. людей у базу, здогадайтесь з 1 разу, хто там...
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26.04.2022 08:58 Відповісти
Може ОП з його зедебілами замінимо штучним інтелектом. Він нас раші не продасть і війну виграє, та й брехати не буде. Треба петицію на сайті преЗедента створити, може для початку хай дєрьмака попробує замінити на штучний інтелект, толку буде більше. Діджіталізація же ж....
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07.08.2022 20:44 Відповісти
 
 