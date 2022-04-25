Завдяки системам штучного інтелекту затримано близько 200 осіб, причетних до незаконних збройних формувань, - Єнін

Українські правоохоронці посилюють роботу на блокпостах використанням систем штучного інтелекту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону в понеділок.

"Зокрема, до баз даних, які використовують поліцейські, вже внесено понад 2 млн осіб. Усі вони належать або до незаконних збройних формувань, злочинних формувань, дезертирів тощо. Саме завдяки цій базі за два тижні було затримано близько 200 осіб, переданих органам СБУ", – розповів Єнін.

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