Рашисти намагались розвинути наступ з Донбасу в напрямку Запоріжжя, але зазнали втрат, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти намагались просунутись в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, на Донецькому та Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.
В Маріуполі ворог продовжує знищувати місто, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників в районі заводу "Азовсталь".
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И молодая не узнает какой у парня был конец!!!!
https://t.me/informator_UKR/14003
- взят в плен ВСУ под Изюмом", - сообщил эксдепутат Госдумы Илья Пономарёв
Информация пока не подтверждена официально. Но если это так, то попандос...
так норм?