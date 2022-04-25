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Новини Війна
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Рашисти намагались розвинути наступ з Донбасу в напрямку Запоріжжя, але зазнали втрат, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Російські окупанти намагались просунутись в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Донецькому та Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.

В Маріуполі ворог продовжує знищувати місто, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників в районі заводу "Азовсталь".

Також читайте: Сьогодні рашисти вбили ще 4 цивільних на Донеччині, зокрема двох дітей, - Кириленко

Автор: 

Генштаб ЗС (6635) Донбас (22356) Донецька область (8578)


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😏 "Солдата армії РФ з Криму, якому дзвонила дружина з дому та обговорювала, що ґвалтуючи українок, треба оберігатися - взято в полон ЗСУ під Ізюмом", - повідомив ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов.

И молодая не узнает какой у парня был конец!!!!
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25.04.2022 20:34 Відповісти
⚡️"Солдат армии РФ из Крыма, которому звонила супруга из дома и обсуждала, что насилуя украинок, надо предохраняться
https://t.me/informator_UKR/14003
- взят в плен ВСУ под Изюмом", - сообщил эксдепутат Госдумы Илья Пономарёв

Информация пока не подтверждена официально. Но если это так, то попандос...
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25.04.2022 20:37 Відповісти
Заклей кацап причинние места сюда входящий ... хотя не поможет (
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25.04.2022 20:53 Відповісти
На бутилку москаляку, **** на трилітрову
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25.04.2022 21:42 Відповісти
А ещё сколько концов отсохнет у кадыровцев и дурачков-ванюшек после Чернобыльских лесов!!
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25.04.2022 20:50 Відповісти
мне интересно кто составлял эту "сводку"...кретин который имеет высшее образование и не знает географию своего государства. Где Рубежное и где Запорожье....**** понабирают понабирают х.. знает кого
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25.04.2022 21:00 Відповісти
Там через кому Запоріжжя.
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25.04.2022 21:10 Відповісти
Так, на Донецькому (раз) та (союз-разделитель) Таврійському (два)напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр(раз) і (союз-разделитель) Рубіжне(два), розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.

так норм?
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25.04.2022 21:38 Відповісти
 
 