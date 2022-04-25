Рашисти намагались розвинути наступ з Донбасу в напрямку Запоріжжя, але зазнали втрат, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагались просунутись в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Донецькому та Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.

В Маріуполі ворог продовжує знищувати місто, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників в районі заводу "Азовсталь".

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