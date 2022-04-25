Розмова російського окупанта-мародера з матір'ю: "Компьютер, нах#й, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Еще по мелочам набрал". АУДIО

Російські загарбники вихваляються перед рідними, що навчилися "грамотно мародерити" в Україні.

Про це свідчать нові телефонні розмови російських окупантів, які є у розпорядженні СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На записі син-мародер хизується перед матір'ю, як вдало пограбував українське село.

"Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах#й, хату вскрыли. И знаешь, чо я оттуда вынес? Компьютер, нах#й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Ну я там еще по мелочам набрал", - радіє окупант.

На ремарку своєї матері, що в нього можуть відібрати награбоване, спокійно відповідає: "Та не отберут. Мы, это, знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем".

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"Схоже, в Росії не навчають своїх дітей, що красти - це гріх і злочин. Що на комп’ютер та ювелірні прикраси слід заробити. І що для цього не треба вбивати і мародерити", - зазначають в СБУ.