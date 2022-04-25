Розмова російського окупанта-мародера з матір'ю: "Компьютер, нах#й, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Еще по мелочам набрал". АУДIО
Російські загарбники вихваляються перед рідними, що навчилися "грамотно мародерити" в Україні.
Про це свідчать нові телефонні розмови російських окупантів, які є у розпорядженні СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
На записі син-мародер хизується перед матір'ю, як вдало пограбував українське село.
"Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах#й, хату вскрыли. И знаешь, чо я оттуда вынес? Компьютер, нах#й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Ну я там еще по мелочам набрал", - радіє окупант.
На ремарку своєї матері, що в нього можуть відібрати награбоване, спокійно відповідає: "Та не отберут. Мы, это, знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем".
"Схоже, в Росії не навчають своїх дітей, що красти - це гріх і злочин. Що на комп’ютер та ювелірні прикраси слід заробити. І що для цього не треба вбивати і мародерити", - зазначають в СБУ.
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каким заботливым воно стало...
Они воры.
Они матеряться при разговорах с родителями.
Воспитание маленького орка. Вот так, уже с детства, они воспитываются быдлом и насильниками.
https://www.youtube.com/watch?v=r39CyMG1Ogw
Нехай користування ними, навіть торкання цих речей буде повільною отрутою для ваших мамок, самок і виплодків.
Кацапи , вас чекають страшні часи , так як будемо мститися за ваші
злочини , дуже довго - століттями 😡