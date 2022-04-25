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Новини Війна
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Розмова російського окупанта-мародера з матір'ю: "Компьютер, нах#й, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Еще по мелочам набрал". АУДIО

Російські загарбники вихваляються перед рідними, що навчилися "грамотно мародерити" в Україні.

Про це свідчать нові телефонні розмови російських окупантів, які є у розпорядженні СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На записі син-мародер хизується перед матір'ю, як вдало пограбував українське село.

"Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах#й, хату вскрыли. И знаешь, чо я оттуда вынес? Компьютер, нах#й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Ну я там еще по мелочам набрал", - радіє окупант.

На ремарку своєї матері, що в нього можуть відібрати награбоване, спокійно відповідає: "Та не отберут. Мы, это, знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сынок, за родину-за сталина - не надо этой х#йни... Разбирай Мерседесы и Лексусы. У них запчасти дорогие", - батько вчить сина-окупанта, як воювати в Україні. ВIДЕО

"Схоже, в Росії не навчають своїх дітей, що красти - це гріх і злочин. Що на комп’ютер та ювелірні прикраси слід заробити. І що для цього не треба вбивати і мародерити", - зазначають в СБУ.

Автор: 

армія рф (17526) мародерство (339) СБУ (12854) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+30
Ничего ты дурачок домой не привезёшь ,тебя привезут в пакетике ,да и то если подфартит а так просто собаки пожрут ...
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25.04.2022 20:37
+26
Яка расєйська свиноматка-такий і підсвинок...
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25.04.2022 20:37
+17
По кусочках падаль кацапська себе привезеш. Причому твоїй свиноматці тебе у ржавому відрі привезуть. Мішки у вас рукожопих уже майже закінчуються
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25.04.2022 20:38
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Ничего ты дурачок домой не привезёшь ,тебя привезут в пакетике ,да и то если подфартит а так просто собаки пожрут ...
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25.04.2022 20:37 Відповісти
Яка расєйська свиноматка-такий і підсвинок...
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25.04.2022 20:37 Відповісти
По кусочках падаль кацапська себе привезеш. Причому твоїй свиноматці тебе у ржавому відрі привезуть. Мішки у вас рукожопих уже майже закінчуються
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25.04.2022 20:38 Відповісти
беседа говна с жопой... или отрыжка матки докладается личинке своей...
каким заботливым воно стало...
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25.04.2022 20:40 Відповісти
Чтобы таких утырков домой привезли в пакетах,нехер тут черноземы загрязнять.
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25.04.2022 20:40 Відповісти
Щоб ти вдавився, мародер.
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25.04.2022 20:41 Відповісти
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25.04.2022 20:42 Відповісти
Что мы узнали про русских?
Они воры.
Они матеряться при разговорах с родителями.
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25.04.2022 20:45 Відповісти
Та нічого не взнали. Усе, що потрібно було знати, було відомо.
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25.04.2022 21:29 Відповісти
Чему удивляться?
Воспитание маленького орка. Вот так, уже с детства, они воспитываются быдлом и насильниками.

https://www.youtube.com/watch?v=r39CyMG1Ogw
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26.04.2022 09:37 Відповісти
Здохнет ублюдок, ото и весь компьютер. Евонной мамке привет из Украины с бандеролью. Пусть хоронит
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25.04.2022 20:52 Відповісти
Петуха, которого руская свиноматка подстрекала насиловать украинок ВСУ взяли в плен. Если этот чушок останется жив , надеюсь он будет постоянным пациентом проктолога и будет у него новое имя Анжела.
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25.04.2022 21:41 Відповісти
Нехай все награбоване - до останнього гудзика, до останньої деталі, до останньої купюри, до останнього перстенька - несе в собі прокляття убієнних.
Нехай користування ними, навіть торкання цих речей буде повільною отрутою для ваших мамок, самок і виплодків.
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25.04.2022 21:47 Відповісти
Мама с детства учила меня не трогать чужое,мне за 30,мамы уже нет а я до сих пор даже когда вижу на улице деньги или ещё что-то не могу поднять, может человек вернётся и заберёт своё,как можно так растить ребёнка?и вообще нужен ли такой человек этому миру? думаю не нужен.
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25.04.2022 21:50 Відповісти
Рашинське бидло приїхало до на мародерити , гвалтувати наших жінок і вбивати украінську націю !

Кацапи , вас чекають страшні часи , так як будемо мститися за ваші
злочини , дуже довго - століттями 😡
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26.04.2022 00:15 Відповісти
 
 