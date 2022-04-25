СБУ затримала двох співробітників одного із заводів "Укроборонпрому" за підозрою у причетності до ракетного удару по підприємству

Служба безпеки України повідомляє про затримання провідного інженера одного із заводів державного концерну "Укроборонпром" за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству після того, як він повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому" у неділю, співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу.

Крім того, затримано ще одного коригувальника вогню по заводах концерну після повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства Концерну. Колишній співробітник заводу надавав координати для завдання російською армією ракетних ударів по заводу, а також коригував вогонь після їх нанесення.

"Укроборонпром" в ініціативному порядку звернувся до Служби безпеки України з проханням розслідувати справи щодо підриву обороноздатності України. Концерн взаємодіє та максимально сприяє правоохоронним органам України у встановленні та притягненні до відповідальності осіб, які працюють на державу-агресора", - повідомив заступник генерального директора з безпеки "Укроборонпрому" Роман Забарчук.

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