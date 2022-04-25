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Новини
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СБУ затримала двох співробітників одного із заводів "Укроборонпрому" за підозрою у причетності до ракетного удару по підприємству

укроборонпром

Служба безпеки України повідомляє про затримання провідного інженера одного із заводів державного концерну "Укроборонпром" за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству після того, як він повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому" у неділю, співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу.

Крім того, затримано ще одного коригувальника вогню по заводах концерну після повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства Концерну. Колишній співробітник заводу надавав координати для завдання російською армією ракетних ударів по заводу, а також коригував вогонь після їх нанесення.

"Укроборонпром" в ініціативному порядку звернувся до Служби безпеки України з проханням розслідувати справи щодо підриву обороноздатності України. Концерн взаємодіє та максимально сприяє правоохоронним органам України у встановленні та притягненні до відповідальності осіб, які працюють на державу-агресора", - повідомив заступник генерального директора з безпеки "Укроборонпрому" Роман Забарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" підтвердив ракетний удар росіян по Жулянському машинобудівному заводу "Візар"

Автор: 

шпигунство (997) Укроборонпром (1734)


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Топ коментарі
+30
А як там пидозра Подляке и Арахаму за наводку на полигон? И каналу Г+Г за наводку на завод по ремонту? Чи ето другое?
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25.04.2022 20:47
+17
Чергові мерзенні гниди...
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25.04.2022 20:40
+13
На кол водрузить !
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25.04.2022 20:41
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Чергові мерзенні гниди...
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25.04.2022 20:40 Відповісти
На кол водрузить !
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25.04.2022 20:41 Відповісти
а елдака коли візьмуть?
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25.04.2022 20:44 Відповісти
невже затримали Гусєва за удар по КБТЗ?
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25.04.2022 20:46 Відповісти
А як там пидозра Подляке и Арахаму за наводку на полигон? И каналу Г+Г за наводку на завод по ремонту? Чи ето другое?
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25.04.2022 20:47 Відповісти
ракетний удар був по "Артему"... дякуючи Пашинському, "стугни" й ракети до них встигли вивезти...
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25.04.2022 20:50 Відповісти
Так саме за це зе-офіс нацькував на Пашинського ДБР, бо "стугни" і "нептуни" повинні були бути знищеними в перші часі навали, а він такий "поганий" їх вивіз і зберіг.
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25.04.2022 22:14 Відповісти
Мрію та інші літаки з Гостомеля потрібно було рятувати, і з Германії надходив такий запит, щоб як скоріше їх перекинули на німецькій аеродром, але керівники укроборонпрому з Антонова, самі з родинами улетіли у Німеччину, а новенькі літаки, та Мрію судячи по наслідкам навмисно залишили ворогу у Гостомелі.
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25.04.2022 22:19 Відповісти
Ще б попів з московитського паханату так оперативно всіх прикрили. А то поки виходить так, що онуфрій у "єдиних новинах" інтерв'ю роздає ...
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25.04.2022 21:00 Відповісти
той піп - скотиняка гундяєвська, спекулював "хресним ходом", своїх підданих сатаністів, для "визволення" цивільних з Азовсталі... але копита видно збив і в ту ходу не сходив...
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25.04.2022 21:10 Відповісти
во время войны расстрелять. Хотя боюсь сейчас СБУ сейчас такое что может и патриота взять как РИФМАСТЕРА который якобы подорвал авто белорусского журналиста
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25.04.2022 21:04 Відповісти
ПУТИН МОЖЕТ ОБМЕНИВАТЬ СВОИХ УРОДОВ - РАШИСТОВ НА НАШИХ, ПОПАВШИХ В ПЛЕН И ЗАВЕРБОВАННЫХ. ЗА ВСЕМИ СБУ НЕ УСЛЕДИТ.
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25.04.2022 21:10 Відповісти
У Вас капслок залип?..
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25.04.2022 21:51 Відповісти
КАК ПРОВЕРЯЮТ ОБМЕННЫЙ ФОНД НА ВЕРБОВКУ?
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25.04.2022 21:14 Відповісти
добре що прыізвища та "відосиків" затримання не показали - надіюсь що опиняться десь в канаві під Києвом присипані хлоркою
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25.04.2022 21:20 Відповісти
Твої б слова та Богу у вуха
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25.04.2022 21:47 Відповісти
 
 