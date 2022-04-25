УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12263 відвідувача онлайн
Новини
8 822 43

Швеція отримала конкретні гарантії від США та Британії про захист на період входження до НАТО

швеція

Швеція отримала конкретні обіцянки від Великої Британії та Сполучених Штатів про захист на період ухвалення рішення щодо вступу країни до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда", про це пише шведське видання Aftonbladet із посиланням на джерела.

Йдеться про посилення військової присутності, поглиблені військові навчання та "потужну політичну" підтримку з боку країн НАТО.

Один із джерел сказало, що заяви про те, що Швеція не буде захищена або не отримає підтримку під час процесу подання заявки, грають на руку Росії.

Питання про гарантії безпеки перед ратифікацією будь-якого членства в НАТО всіма союзниками НАТО було дуже актуальним протягом останніх тижнів.

"Уряд отримав інформацію, зокрема, із США та Британії про те, як може виглядати захист та підтримка під час можливого процесу подання заявки", - каже джерело в уряді.

Джерело стверджує, що урядові установи проводять той самий аналіз, як і колишній посол Крістер Брінгеус, який висловився, що на практиці Швеція розглядатиметься як повноправний член НАТО незабаром після заяви про зацікавленість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія і Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО вже у травні, – ЗМІ

Автор: 

НАТО (6463) членство в НАТО (1724) Швеція (958)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
И мы такое же хотим -(народ)
показати весь коментар
25.04.2022 20:53
+11
Ну от і все. + дві країни НАТО біля кордонів кацапстану, це те, чого ***** так вперто добивався.
показати весь коментар
25.04.2022 21:02
+11
Тому зелені гниди і намагаються позакривати роти "П'ятому", "Прямому" та "Еспресо", аби не заважали Гундосому піаритись і показувати лохторату, який він побєдун. Щоб не було незручних тем і запитань. Вже декілька разів порівнював ефіри того сцяного "марафону" і того ж "П'ятого" - геть різні атмосфери. Подивишся той "марафон" і здається, що вже й війну майже закінчили, і всєх пабєділі.
показати весь коментар
25.04.2022 21:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И мы такое же хотим -(народ)
показати весь коментар
25.04.2022 20:53 Відповісти
...треба у свому городі бур*яни викосить, а вже потім чогось "такое же хотим".
показати весь коментар
25.04.2022 21:46 Відповісти
Луганщіна майже вся захоплена окупантами?
Південь,Донбас...
А у марафоні єднальний Ондатрій і переможеньки.
показати весь коментар
25.04.2022 20:53 Відповісти
Тому зелені гниди і намагаються позакривати роти "П'ятому", "Прямому" та "Еспресо", аби не заважали Гундосому піаритись і показувати лохторату, який він побєдун. Щоб не було незручних тем і запитань. Вже декілька разів порівнював ефіри того сцяного "марафону" і того ж "П'ятого" - геть різні атмосфери. Подивишся той "марафон" і здається, що вже й війну майже закінчили, і всєх пабєділі.
показати весь коментар
25.04.2022 21:13 Відповісти
ондатрій! розтлумачте що то таке)
показати весь коментар
25.04.2022 21:59 Відповісти
Une excellente nouvelle. Bienvenue à tous les autres pays de la région de l'Est
показати весь коментар
25.04.2022 20:58 Відповісти
В здании министерства госбезопасности Приднестровья произошли взрывы. На месте обнаружены части РПГ-27 "Таволга", который состоит на вооружении России.
показати весь коментар
25.04.2022 21:00 Відповісти
b1b поднимайте!
показати весь коментар
25.04.2022 21:00 Відповісти
Ну от і все. + дві країни НАТО біля кордонів кацапстану, це те, чого ***** так вперто добивався.
показати весь коментар
25.04.2022 21:02 Відповісти
многоходовочник находил себе на шах ....и в дальнейшем скорее всего мат.
показати весь коментар
25.04.2022 21:02 Відповісти
Москалі наполегливо та послідовно заганяють в НАТО всі європейські країни.
показати весь коментар
25.04.2022 21:03 Відповісти
Орда, сэррр.
показати весь коментар
25.04.2022 21:15 Відповісти
Негласное нам шведы, а вам фины, или что за выборочная защита равных кандидатов?
показати весь коментар
25.04.2022 21:04 Відповісти
а шо там кримський мост? чого тягнете, стратеги? на параше почнеться така истерика, що корито масква буде казочкою на ноч.
показати весь коментар
25.04.2022 21:05 Відповісти
Не панікуй, нам ще через цей міст, кацапів ******* доведеться
показати весь коментар
25.04.2022 22:10 Відповісти
Догрався ***** в " нєрасширєніє нато".
показати весь коментар
25.04.2022 21:05 Відповісти
А чому Україні таких гарантій не давали?
А, давали. Будапештський меморандум. Але не виконували.
показати весь коментар
25.04.2022 21:12 Відповісти
твій сусід щоб хату продавав циганам, ти б йому що сказав? Дуже Європі хотілось 1,2,3, Инукович...
показати весь коментар
25.04.2022 22:19 Відповісти
пока кацапы в Украине они хрен куда смогут рыпнуться
показати весь коментар
25.04.2022 21:14 Відповісти
так что сейчас все - с мозгами - спокойно свалят в нато. кроме нас.
показати весь коментар
25.04.2022 21:15 Відповісти
Швеціє, любонько, не вагайся. Вважай, що ти під захистом не тільки нати, а й самої України. Вперед, зараз саме час.
показати весь коментар
25.04.2022 21:16 Відповісти
Чому їх пускають незалежно від думки росії, а коли мова йде про Україну, то вони оправдовуються тим, що не хочуть сердити росію?
показати весь коментар
25.04.2022 21:17 Відповісти
воровать меньше надо и "наживаться на войне" кому-то же это выгодно сейчас
показати весь коментар
25.04.2022 22:01 Відповісти
Таке питання:
В Фінляндії такаж границя з росією, як і в України.
Чому ***** не нападає на Фінляндію за її бажання вступити в нато?
показати весь коментар
25.04.2022 21:17 Відповісти
Чому їх беруть без огляду на рф, а коли стосується України, то оправдовуються тим що не хочуть провокувати росію?
показати весь коментар
25.04.2022 21:18 Відповісти
потому что Украина коррумпированная страна - и ее зеленая власть даже и не думает бороться с воровством и отками
показати весь коментар
25.04.2022 22:00 Відповісти
С 2014 по 2019 годы тоже зелёная власть виновата была?
показати весь коментар
25.04.2022 22:21 Відповісти
Тому шо у них во власти не сидит столько ФСБшных паразитов, как у нас в (ж)ОПе Зеленского.
показати весь коментар
25.04.2022 22:03 Відповісти
США ТА БРИТАНІЯ - ЛИЦЕМІРНІ ВИБЛЮДКИ! ЯК ШВЕЦІЮ ЗАХИЩАТИ, ТО ВОНИ НЕ БОЯТЬСЯ 3-Ї СВІТОВОЇ ВІЙНИ!!!!! ПІДАРИ, ЗЛА НЕ ВИСТАЧАЄ! ХОЧА ДО ЧОГО ЦЕ Я? ЦЕ Ж НЕ В ШВЕДІВ ТО ЗЕКА ОБИРАЮТЬ, ТО КЛОУНА, ТО БАНДЮКАМ КЛАНЯЮТЬСЯ... ЩО ТУТ ВЗАГАЛІ ЗАХИЩАТИ? ТИХ ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР, ЗА 7 ДНІВ ДО ВІЙНИ?
показати весь коментар
25.04.2022 22:12 Відповісти
 
 