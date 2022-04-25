Швеція отримала конкретні гарантії від США та Британії про захист на період входження до НАТО

Швеція отримала конкретні обіцянки від Великої Британії та Сполучених Штатів про захист на період ухвалення рішення щодо вступу країни до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда", про це пише шведське видання Aftonbladet із посиланням на джерела.

Йдеться про посилення військової присутності, поглиблені військові навчання та "потужну політичну" підтримку з боку країн НАТО.

Один із джерел сказало, що заяви про те, що Швеція не буде захищена або не отримає підтримку під час процесу подання заявки, грають на руку Росії.

Питання про гарантії безпеки перед ратифікацією будь-якого членства в НАТО всіма союзниками НАТО було дуже актуальним протягом останніх тижнів.

"Уряд отримав інформацію, зокрема, із США та Британії про те, як може виглядати захист та підтримка під час можливого процесу подання заявки", - каже джерело в уряді.

Джерело стверджує, що урядові установи проводять той самий аналіз, як і колишній посол Крістер Брінгеус, який висловився, що на практиці Швеція розглядатиметься як повноправний член НАТО незабаром після заяви про зацікавленість.

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