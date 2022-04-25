В Україні ліквідовано понад 300 офіцерів РФ. Серед них - два генерал-майори та заступник командувача Чорноморського флоту, - ЗМІ

В Україні від початку війни з Російською Федерацією знищено понад 300 офіцерів РФ, зокрема заступника командувача Чорноморського флоту та двох генерал-майорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Медіазона.

""Медіазона" спільно з командою волонтерів вивчили понад 1700 публікацій про загибель російських військових в Україні. Це більше за офіційну кількість загиблих, названу Міноборони Росії наприкінці березня; реальні втрати, звичайно, значно вищі. Зібрані дані дозволяють оцінювати те, що відбувається з російською армією під час вторгнення. Ось деякі висновки:

Загинули щонайменше 500 солдатів найбільш боєздатних з'єднань — десантників, морських піхотинців та спецпризначенців.

Значних втрат зазнали псковські та костромські десантники, які вже брали участь у боях в Україні у 2014 році.

Загинули понад 300 офіцерів. Серед них — два генерал-майори та заступник командувача Чорноморського флоту.

На полі бою опинилися й ті, у чиї завдання взагалі не входить війна на чужій території: убито понад 70 бійців Росгвардії.

Загинули щонайменше 20 льотчиків авіації та семеро вертолітників.

Більшість загиблих військових — молоді люди з небагатих регіонів. 69 із них було не більш ніж 19 років; деякі, мабуть, були строковиками", - зазначає видання.

Повідомляється, що йдеться лише про кадрових російських військових: тих, хто воював на боці "ЛДНР", у рахунок не брали.

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Зазначається, що найчастіше воювати з українцями їдуть дагестанці та буряти, тому більшість загиблих саме з цих бідних регіонів, там зарплата в середньому ледь перевищує 20 тисяч рублів на місяць.

Крім того, повідомляється, що жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе понад 12% населення Росії, практично немає у зведеннях з фронту.