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В Україні ліквідовано понад 300 офіцерів РФ. Серед них - два генерал-майори та заступник командувача Чорноморського флоту, - ЗМІ

рф

В Україні від початку війни з Російською Федерацією знищено понад 300 офіцерів РФ, зокрема заступника командувача Чорноморського флоту та двох генерал-майорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Медіазона.

""Медіазона" спільно з командою волонтерів вивчили понад 1700 публікацій про загибель російських військових в Україні. Це більше за офіційну кількість загиблих, названу Міноборони Росії наприкінці березня; реальні втрати, звичайно, значно вищі. Зібрані дані дозволяють оцінювати те, що відбувається з російською армією під час вторгнення. Ось деякі висновки:

  • Загинули щонайменше 500 солдатів найбільш боєздатних з'єднань — десантників, морських піхотинців та спецпризначенців.
  • Значних втрат зазнали псковські та костромські десантники, які вже брали участь у боях в Україні у 2014 році.
  • Загинули понад 300 офіцерів. Серед них — два генерал-майори та заступник командувача Чорноморського флоту.
  • На полі бою опинилися й ті, у чиї завдання взагалі не входить війна на чужій території: убито понад 70 бійців Росгвардії.
  • Загинули щонайменше 20 льотчиків авіації та семеро вертолітників.
  • Більшість загиблих військових — молоді люди з небагатих регіонів. 69 із них було не більш ніж 19 років; деякі, мабуть, були строковиками", - зазначає видання.

Повідомляється, що йдеться лише про кадрових російських військових: тих, хто воював на боці "ЛДНР", у рахунок не брали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,9 тис. осіб, 181 літак, 154 гелікоптери, 884 танки і 2 258 броньованих машин

Зазначається, що найчастіше воювати з українцями їдуть дагестанці та буряти, тому більшість загиблих саме з цих бідних регіонів, там зарплата в середньому ледь перевищує 20 тисяч рублів на місяць.

Крім того, повідомляється, що жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе понад 12% населення Росії, практично немає у зведеннях з фронту.

Автор: 

армія рф (17526) втрати (4413)


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Семеро вертолетчиков, серьезно? Только за 21 апреля столько умерло, на ми-8 невозможно выжить, а сколько их сбили уже..
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25.04.2022 21:12 Відповісти
Читайте уважно - вивчено понад 1700 публікацій. І цифри на основі цих публікацій. А загинуло, звичайно, більше.
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25.04.2022 21:20 Відповісти
та отож.
на вікі 8 генералів з перевірених джерел

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022)
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26.04.2022 10:11 Відповісти
ГОРААААААЗДО БОЛЬШЕ ,надо бы разобраться ,кто и зачем занижает потери кацапов ....
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25.04.2022 21:18 Відповісти
Фігня якась написана. Мабуть зламали сайт Цензора. Збито 154 гелікоптери і загинуло СЕМЕРО! вертолітників, інші просто повискакували з гелікоптерів і поскакали на рашку.
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25.04.2022 21:19 Відповісти
Та и генералов сами кацапы насчитали то ли 7 то ли 8
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25.04.2022 21:21 Відповісти
Ребята, вы охренели? С каких пор вы стали "новости" из руснявых сми перепечатывать? ЧЕстно говоря. был лучшего о вас мнения...
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25.04.2022 21:24 Відповісти
 
 