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На Східному напрямку 25 квітня знищено 160 рашистів, 3 танки, 4 БМП, 2 артсистеми, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

рф,техніка

Протягом 25 квітня на Східному напрямку було відбито 3 атаки, знищено 160 окупантів та 23 одиниці техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід". 

У повідомленні зазначається: "Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої. Українські захисники знищили: особового складу – до 160; танків – 3; БТР – 1; БМП – 4; АТТ – 12; артилерійських систем – 2; зенітна установка - 1; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 1 атаку ворога. Знищено до 100 окупантів, 3 танки, 17 БМП, 2 артсистеми, 1 безпілотник,- ОТУ "Схід"

Автор: 

техніка (1834) втрати (4413) ЗСУ (7588)


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Топ коментарі
+21
Херсон💪!!!
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25.04.2022 21:32
+4
каждый день по 200 - 250 русни жарятся , ну и *** с ними , их бабы еще нарожают , после бояры ))))))
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25.04.2022 21:33
+3
Як багато цієї нечисті
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25.04.2022 21:36
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Херсон💪!!!
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25.04.2022 21:32 Відповісти
каждый день по 200 - 250 русни жарятся , ну и *** с ними , их бабы еще нарожают , после бояры ))))))
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25.04.2022 21:33 Відповісти
200 в день в ООС, 200 Харьковское направление, 100 Николаевское направление, такими темпами они должны за месяц полностью закончится
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25.04.2022 21:44 Відповісти
Красівоє
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25.04.2022 21:36 Відповісти
Як багато цієї нечисті
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25.04.2022 21:36 Відповісти
сто шістдесят?
Але завтра Генштаб знову "тільки" сотню доплюсує...
А втім - хто їх рахує, кому вони потрібні? Навіть в гробах (чи в пакетах) вони нікого не вражають.
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25.04.2022 21:38 Відповісти
в пакетах якось не екологічно, може краще в бананових ящиках
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25.04.2022 21:44 Відповісти
Хорошая русня уже мало кого интересует ахахах
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25.04.2022 21:46 Відповісти
160, то лише 1 напрямок. я так розумію, їх, боєвих, 3 - східний, ООС + Маріуполь, південний.
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25.04.2022 21:52 Відповісти
Сьогодні наші ******* по мосту в Купянську. Авіацією.
Така собі новина, але у диванної русні пердаки палають термоядерним полум'ям, бо:
1. Купянськ у них в тилу, км за 70 від фронту
2. Авіація в нас знищена 2 місяці тому - кунашенков
Ось трохи жару палаючих пердаків вам в лєнту

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25.04.2022 21:40 Відповісти
UPD: місцеві повідомляють, що мости бомбили при відході, а не сьогодні. Може, й так, але русняві канали цю новину кинули сьогодні і їх аудиторія сприйняла це так, ніби це сталося зараз.
Але зарево пердаків від цього не меншає, та й авіація в нас літає норм)))
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25.04.2022 21:55 Відповісти
для нас це радість але чомусь не видно єнотика.
для орків, це все пох..й.
у них не тільки влада, вони самі себе не цінять.
згадав казку, як щурі за сопілкою в воду йшли і топилися.
може їм, млять пороблено?????
всім, ****, 150 мільйонам.
мабудь ***** не просто *****.
воно ще й відьмак....
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25.04.2022 21:43 Відповісти
СУ-34 біля Балаклеї забули вказати.
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25.04.2022 21:46 Відповісти
так його ж не збили, він сам упав. там самі молоді рукожопі пілоти його в штопор завели, очканули і катапультувались.
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25.04.2022 23:41 Відповісти
 
 