На Східному напрямку 25 квітня знищено 160 рашистів, 3 танки, 4 БМП, 2 артсистеми, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"
Протягом 25 квітня на Східному напрямку було відбито 3 атаки, знищено 160 окупантів та 23 одиниці техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої. Українські захисники знищили: особового складу – до 160; танків – 3; БТР – 1; БМП – 4; АТТ – 12; артилерійських систем – 2; зенітна установка - 1; БПЛА – 2".
Топ коментарі
+21 Максім ХОЙ #398010
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+4 Валерий Викторович #508978
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+3 Slava Investor
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Але завтра Генштаб знову "тільки" сотню доплюсує...
А втім - хто їх рахує, кому вони потрібні? Навіть в гробах (чи в пакетах) вони нікого не вражають.
Така собі новина, але у диванної русні пердаки палають термоядерним полум'ям, бо:
1. Купянськ у них в тилу, км за 70 від фронту
2. Авіація в нас знищена 2 місяці тому - кунашенков
Ось трохи жару палаючих пердаків вам в лєнту
Але зарево пердаків від цього не меншає, та й авіація в нас літає норм)))
для орків, це все пох..й.
у них не тільки влада, вони самі себе не цінять.
згадав казку, як щурі за сопілкою в воду йшли і топилися.
може їм, млять пороблено?????
всім, ****, 150 мільйонам.
мабудь ***** не просто *****.
воно ще й відьмак....