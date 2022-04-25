На Східному напрямку 25 квітня знищено 160 рашистів, 3 танки, 4 БМП, 2 артсистеми, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Протягом 25 квітня на Східному напрямку було відбито 3 атаки, знищено 160 окупантів та 23 одиниці техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої. Українські захисники знищили: особового складу – до 160; танків – 3; БТР – 1; БМП – 4; АТТ – 12; артилерійських систем – 2; зенітна установка - 1; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 1 атаку ворога. Знищено до 100 окупантів, 3 танки, 17 БМП, 2 артсистеми, 1 безпілотник,- ОТУ "Схід"