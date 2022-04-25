Німецька компанія Rheinmetall подала заявку на експорт в Україну танків Leopard, - Welt

Німецька компанія Rheinmetall звернулася до федерального уряду Німеччини із черговою заявкою на експорт 88 танків Type 1A5 Leopard до України/

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Welt із посиланням на документи, надані виробником.

За даними видання, заявку було подано наприкінці минулого тижня. Доставка зможе бути здійснена через кілька тижнів, якщо канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалить відповідне рішення.

Крім того, раніше на погодження були надіслані заявки від Rheinmetall на постачання 100 бронетранспортерів Marder, та від групи Krauss-Maffei Wegmann на постачання 100 самохідних гаубиць PzH 2000.

Зазначається, що рішення про постачання затверджується Федеральною радою безпеки, яку очолює канцлер. Досі Шольц не давав згоди на пряме постачання важких озброєнь в Україну.

Вартість б/в танків Leopard 1A5, які можуть бути поставлені в Україну, складає близько 115 млн. євро. Разом із БМП Marder та самохідними гаубицями обсяг допомоги Україні важким озброєнням може становити понад 2 мільярди Євро.

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