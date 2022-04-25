Німецька компанія Rheinmetall подала заявку на експорт в Україну танків Leopard, - Welt
Німецька компанія Rheinmetall звернулася до федерального уряду Німеччини із черговою заявкою на експорт 88 танків Type 1A5 Leopard до України/
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Welt із посиланням на документи, надані виробником.
За даними видання, заявку було подано наприкінці минулого тижня. Доставка зможе бути здійснена через кілька тижнів, якщо канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалить відповідне рішення.
Крім того, раніше на погодження були надіслані заявки від Rheinmetall на постачання 100 бронетранспортерів Marder, та від групи Krauss-Maffei Wegmann на постачання 100 самохідних гаубиць PzH 2000.
Зазначається, що рішення про постачання затверджується Федеральною радою безпеки, яку очолює канцлер. Досі Шольц не давав згоди на пряме постачання важких озброєнь в Україну.
Вартість б/в танків Leopard 1A5, які можуть бути поставлені в Україну, складає близько 115 млн. євро. Разом із БМП Marder та самохідними гаубицями обсяг допомоги Україні важким озброєнням може становити понад 2 мільярди Євро.
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уступающая тем танкам, с которыми мы воюем!
называется - на тобi набоже, що менi не гоже.....
Щодо системи управління озброєнням - то це EMES 18, яка створена на основі СУО танка Leopard 2. Тому, як мінімум, Leopard 1A5 за цим показником знаходиться на рівні радянських танків кінця 80-х років - Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, якщо не перевищує їх за якістю прицільних пристроїв та нічного режиму.
Щодо вогневої потужності 105-мм нарізної гармати, то навіть для деяких фахівців це може бути "сюрпризом". Бо бронепробиття 105-мм натівським бронебійним підкаліберним снарядом - 450-500 мм на дистанції 2 км. Тобто аналогічно показнику для найрозповсюдженішого 125-мм снаряда "Манго" радянських танків.
Звісно виникають питання щодо бронезахисту Leopard 1A5, який завжди був слабкою рисою цієї машини та посилювався під час кожної модернізації для того, щоб досягти якогось мінімально адекватного рівня. Оцінити його, через рознесене та додаткове модульне бронювання вкрай складно.
Водночас, як і всі інші західні танки, Leopard 1A5 не захищений динамічним захистом через те, що у країнах НАТО пішли іншим шляхом вирішення протидії кумулятивним ***********. І питання який шлях кращий - досі дискусійний.
Тоже самое про удар кацапского Корнета (аналог Стугны ),новые модели которого рассчитаны на удары по лобовой броне последних модификаций Абрамсов.
Но в целом по такой цене было бы отличнейшее приобретение ,чуть дороже чем новое БТР
а кацапский корнет вовсе не так хорош как его распиарили. в свое время он сфэйлил на лобовой броне Т-80У, которую смог пробить только РПГ-29.
все дело в родовом браке всех советских/российских систем ПТУРов, которые разрабатывались на изначально слабых вводных данных по противодействию элементами динамической защиты. за образцы которых брались не натовские разработки размерами до 50х50см а советские коробочки максимум 25х15см, которыми и сегодняшние Т-72В3 увешанны как гирлянды.
аналог цього гробу це т62,і то я ще б подумав хто кращий...
Какойто нелогичный канцлер
Пытаются просчитать все варианты.
Пока с немцкой педантичностью просчитывают, в Украине погибнет еще немало детей.
Зато педантичность и орднунг.
Война далеко, в какой то там Украине. Для немцев это почти как Африка.
А немецкий избиратель рядом, и на выборах спросит а все ли вы просчитали наши господа правители, и с какой это стати мы так или иначе влезли в эту бойню.
есть две вещи которых по настоящему боятся немецкие канцлеры - налогового ведомства и собственных избирателей.
с остальными так или иначе можно перетереться и договориться.
"…я являюсь противником даже гипотетических поставок в Украину танков Leopard 1A5. Это хорошие танки, бесспорно, но для своего времени и лет эдак 40 назад, подобного рода поставка ещё имела бы смысл и то, дискуссионный. Тратить деньги и время на обучение экипажей управлять тем, что на поколение и даже два младше противостоящим нам Т-72Б3 и Т-90А и уступающее им как по защищённости, так и по огневому потенциалу? Говорю как есть - нафиг надо?".
Aber Scholz...
Бо з'явиться посада заряджаючого.
А за гармату меншого калібру не хвилюйтеся панове, бо із-за унітарного **********, кінетику снаряд має дуже гарну.
отримаємо машину по ціні бтр , але з кращою бронею і потужною пушкою!!!