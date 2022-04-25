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Німецька компанія Rheinmetall подала заявку на експорт в Україну танків Leopard, - Welt

танк,леопард

Німецька компанія Rheinmetall звернулася до федерального уряду Німеччини із черговою заявкою на експорт 88 танків Type 1A5 Leopard до України/

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Welt із посиланням на документи, надані виробником.

За даними видання, заявку було подано наприкінці минулого тижня. Доставка зможе бути здійснена через кілька тижнів, якщо канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалить відповідне рішення.

Крім того, раніше на погодження були надіслані заявки від Rheinmetall на постачання 100 бронетранспортерів Marder, та від групи Krauss-Maffei Wegmann на постачання 100 самохідних гаубиць PzH 2000.

Зазначається, що рішення про постачання затверджується Федеральною радою безпеки, яку очолює канцлер. Досі Шольц не давав згоди на пряме постачання важких озброєнь в Україну.

Вартість б/в танків Leopard 1A5, які можуть бути поставлені в Україну, складає близько 115 млн. євро. Разом із БМП Marder та самохідними гаубицями обсяг допомоги Україні важким озброєнням може становити понад 2 мільярди Євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словенія передасть Україні танки Т-72, - німецькі ЗМІ

Автор: 

Німеччина (7386) танк (2071) експорт (4483)


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Топ коментарі
+43
а вот ништяки от Бориса Джонсона в количестве 20 шт.! вот это вещара!
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25.04.2022 22:02
+15
Десь там у Німетчині Шольц насолоджується бутилкою від французського шампанського у своєї дупі
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25.04.2022 21:56
+14
Нормальный модернізований натівський танк з хорошою гарматою й швидкістю, не новітній але хороший.
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25.04.2022 22:11
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У кого есть кацапские номера в гнилой стране, пересылайте по Viber или по WhatsApp … без дискуссий.

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25.04.2022 21:54 Відповісти
та не пройде,навіть з польського номеру не проходить
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25.04.2022 22:13 Відповісти
Десь там у Німетчині Шольц насолоджується бутилкою від французського шампанського у своєї дупі
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25.04.2022 21:56 Відповісти
Шольцові забракло сміливості передати PKW Leopard-2
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25.04.2022 22:11 Відповісти
Шольцові забракло сміливості поставити в Україну PkW Leopard-2
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25.04.2022 22:13 Відповісти
Шольцентроп щоб не дрочити ***** заріже і це.
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25.04.2022 21:59 Відповісти
Схоже на бурхливу діяльність, а по факту мильна бульбашка. Шольц скоріше піде в відставку але зброї не дасть.
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25.04.2022 21:59 Відповісти
народ. это какая-то дремучая ***** времен 1-й мировой!
уступающая тем танкам, с которыми мы воюем!
называется - на тобi набоже, що менi не гоже.....
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25.04.2022 22:00 Відповісти
Нормальный модернізований натівський танк з хорошою гарматою й швидкістю, не новітній але хороший.
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25.04.2022 22:11 Відповісти
з *******,янки абрами чому переозброїли на 120ку не скажеш,бо не пробиває ця ***** уже танки з комбінованою броньою,тіж самі радянські обт,а ще воно мре від рпг,охуєнний танк,*****
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25.04.2022 22:18 Відповісти
чим воно хороше? пробивається з усього що стріляє, гармата застаріла. Проти бмп та бтр воювати. І то з безпечної відстані
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25.04.2022 23:30 Відповісти
про гаубицы не скажи...да и любая броня-лучше, чем ничего
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25.04.2022 22:12 Відповісти
мова за танки,а гаубиці.так ТОП тут нема чого навіть сперечатись
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25.04.2022 22:20 Відповісти
Броня?!!! А де на Лео 1 броня? В якому місці?
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25.04.2022 22:27 Відповісти
По-перше, ми маємо справу з останню модифікацією танка від 1987 року. І фактично Leopard 1A5 на три роки молодший за Т-64БВ. А за п'ять модернізацій німецький танк значно наростив захист, отримав стабілізатор озброєння, нову прицільну та комп'ютеризовану систему керування вогнем, а також турбований дизель на 830 к.с., що для 42-тонної машини дуже не поганий показник.
Щодо системи управління озброєнням - то це EMES 18, яка створена на основі СУО танка Leopard 2. Тому, як мінімум, Leopard 1A5 за цим показником знаходиться на рівні радянських танків кінця 80-х років - Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, якщо не перевищує їх за якістю прицільних пристроїв та нічного режиму.
Щодо вогневої потужності 105-мм нарізної гармати, то навіть для деяких фахівців це може бути "сюрпризом". Бо бронепробиття 105-мм натівським бронебійним підкаліберним снарядом - 450-500 мм на дистанції 2 км. Тобто аналогічно показнику для найрозповсюдженішого 125-мм снаряда "Манго" радянських танків.
Звісно виникають питання щодо бронезахисту Leopard 1A5, який завжди був слабкою рисою цієї машини та посилювався під час кожної модернізації для того, щоб досягти якогось мінімально адекватного рівня. Оцінити його, через рознесене та додаткове модульне бронювання вкрай складно.
Водночас, як і всі інші західні танки, Leopard 1A5 не захищений динамічним захистом через те, що у країнах НАТО пішли іншим шляхом вирішення протидії кумулятивним ***********. І питання який шлях кращий - досі дискусійний.
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25.04.2022 22:16 Відповісти
могу немного уточнить-нового кацапского подкалиберника не выдержит даже леопард-2,а старый у них только на старых танках .
Тоже самое про удар кацапского Корнета (аналог Стугны ),новые модели которого рассчитаны на удары по лобовой броне последних модификаций Абрамсов.
Но в целом по такой цене было бы отличнейшее приобретение ,чуть дороже чем новое БТР
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25.04.2022 22:43 Відповісти
бьюсь об заклад что новых снарядов у них не так уж и много. да и качество этих снарядов даже в лучшие для кацапского ВПК времена всегда было на порядок ниже натовского. к слову натовский 105-мм подкалиберный оперенный лом лучше такого же 125-мм кацапского.
а кацапский корнет вовсе не так хорош как его распиарили. в свое время он сфэйлил на лобовой броне Т-80У, которую смог пробить только РПГ-29.
все дело в родовом браке всех советских/российских систем ПТУРов, которые разрабатывались на изначально слабых вводных данных по противодействию элементами динамической защиты. за образцы которых брались не натовские разработки размерами до 50х50см а советские коробочки максимум 25х15см, которыми и сегодняшние Т-72В3 увешанны как гирлянды.
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26.04.2022 00:43 Відповісти
саме так,але ура долбойоби скавулять що то супер танк бо в нього гармата л7,***** нарізна л7 яка робилась щоб бити т54,але не т64\72\80\90,їм цей бопс ***** не впав.а чому так кажу а тому що перші абрамси буле теж з л7,але щось дуже різко янки переозброїли їх на гладкоствольну 120 мм від рейнметал
аналог цього гробу це т62,і то я ще б подумав хто кращий...
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25.04.2022 22:16 Відповісти
https://defence-ua.com/army_and_war/nimetskij_leopard_1a5_dlja_zsu_motloh_chi_dijsno_potribnij_nini_tank_detalnij_ogljad-6936.html
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25.04.2022 22:22 Відповісти
танк по цене чуть дороже нового БТР -отличное приобретение было бы ,пусть и не первой свежести ,но техника отличная .
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25.04.2022 22:34 Відповісти
рузькэ, нам хватит, чтобы уничтожать московитов
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25.04.2022 22:37 Відповісти
Нарешті. За якійсь час дочекаємось і Абрамсів з Челенджерами. Ще пару тижнів тому, не міг уявити що достанеме САУ Цезар, а вже рішення є.
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25.04.2022 22:00 Відповісти
там не цезарь самое толковое а те американские рсзо с дальностью 280км и управляемыми ракетами ну и миги тоже
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25.04.2022 22:11 Відповісти
********** шестерка типа канцлер ни в жизнь не одобрит поставку...
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25.04.2022 22:01 Відповісти
88 - це цікаво.
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25.04.2022 22:02 Відповісти
а вот ништяки от Бориса Джонсона в количестве 20 шт.! вот это вещара!
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25.04.2022 22:02 Відповісти
перефарбувати тільки
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25.04.2022 22:16 Відповісти
Заметен такой британский стиль в технике, мне очень нравится
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25.04.2022 22:22 Відповісти
Ви батенька гурман )
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25.04.2022 23:22 Відповісти
раскраска предполагает использование на Олешковском направлении
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25.04.2022 22:24 Відповісти
"Пфуй-пфуй-пфуй! У нас ше обязательстфа перед нато, на котохый ми клали пхибор, а теперь фдхуг фспонили! А ишо надо испешать ядехной фойны! А ишо укхаинцы этим не уметь польсофаться! А ишо ми апишали паапишать милиард, на котохый ничего не хасрешим купить! А ишо Штангенцихкуль сегодня хешительно осудил, и у нас фыслали дипломатов! Тшефо фи ишо хатеть!"
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25.04.2022 22:03 Відповісти
шольц напоминает больше еврея с какой то лавки,торгующегося за какую то ерунду ,и рассказывающего ,что от сердца отнимаю и от себя отрываю ,чем на канцлера одной из величайших экономик мира.
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25.04.2022 22:47 Відповісти
точно-точно, космічніж технології, створені надлюдьми, як би розібратись як цим користуватись
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25.04.2022 23:12 Відповісти
Танки для України? Нє, - не чув...

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25.04.2022 22:05 Відповісти
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25.04.2022 22:05 Відповісти
ага от тільки це лео2,а нам хочуть впарити лео 1 який старіший навіть за т64,*******)))може ще хтось центуріонів підкине,**** тоже танк)))
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25.04.2022 22:21 Відповісти
Якщо на халяву - чому ні?
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25.04.2022 22:31 Відповісти
Якщо на халяву - то чому ні?
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25.04.2022 22:33 Відповісти
на ******,за грощі
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25.04.2022 23:55 Відповісти
Аж з шкури, виродку кацапський, лізеш.
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25.04.2022 22:34 Відповісти
***** скотовиродок,не тобі в цьому гробу горіти *********,брати все підряд не значить робити нашу армію сильнішою,давай бери тачанку і вперед ****** уйобок подивлюсьт наскільки твоя ****** від твоєї голови відлетить *****
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25.04.2022 23:57 Відповісти
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25.04.2022 23:19 Відповісти
і шо мені тут має показати відео з ЛЕО 2? те що в ньго хороша стабілізація? і шо ,у Гюрзи на їх бойових модулях теж так само і шо,мова про ЛЕО 1 ,так шо не в касу,т-64 теж так вміє,о ***** собі правда
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26.04.2022 00:00 Відповісти
они две недели назад начали расконсервацию всех пощадок. быстро управились. Danke!
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25.04.2022 22:07 Відповісти
Питання про танки спірне. Для наступу вони згодяться. Тому що потрібно для піхоти багато вогневої підтримки. Нехай старе але німецька якість краще ніж нічого
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25.04.2022 22:09 Відповісти
по моему у них в боекомплекте нет осколочно-фугасных снарядов
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25.04.2022 22:49 Відповісти
А баба Яга против, ну или деда Шольц))
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25.04.2022 22:10 Відповісти
прл
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25.04.2022 22:13 Відповісти
Leopardi eto xoroso.Svedi takze dumajet peredat Ukraine svoji Archer ******* .
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25.04.2022 22:17 Відповісти
Якщо правда щодо Арчерів, то це дуже добре. Вони колісні і досить високомобільні, і навіть якби чверть від наявних у шведів, що могла б бути передана, ця дюжина 155-мм САУ Арчер здатна створити серйозні проблеми для рашистів на різних ділянках бойових дій.
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26.04.2022 00:01 Відповісти
Німці німцями, але німецькі виробники зброї зараз просто сцуть кіпятком і в страшенному гніві на своїх шольців. Думаю розжовувати не потрібно чому. Німецький воєнпром зараз на всіх парах летить за русскім корабльом... Гляньте скільки відосіків є зі стугною, джевелінами, нлавами, нептунами, стінгерами і іншими байрактарами... А німецької зброї серед цього праздніка жизні немає... І що буде купляти потенційний клієнт ? Перевірену зброю із доведеною ефективністю чи німецького віртуального коня в вакуумі , та ще й з традиційною німецькою ціною? Німці де-факто вже просрали ринок птурів, птрк, пво і безпілотників - на черзі ринок важкого озброєння... Ось така от х..ня, малята
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25.04.2022 22:17 Відповісти
ну и чего ж так упираться,уже все дают и продают-чего ж не простимулировать своё ВПК,тем более склады ломятся от "товара" и покупатель готов "гулять на все".Можна было бы под шумок и контрактов назаключать на более новое оружие и прорекламироваться бесплатно,и доработать в боевых условиях продукцию .
Какойто нелогичный канцлер
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25.04.2022 22:54 Відповісти
Опасение эскалации никуда не делось.
Пытаются просчитать все варианты.
Пока с немцкой педантичностью просчитывают, в Украине погибнет еще немало детей.
Зато педантичность и орднунг.
Война далеко, в какой то там Украине. Для немцев это почти как Африка.
А немецкий избиратель рядом, и на выборах спросит а все ли вы просчитали наши господа правители, и с какой это стати мы так или иначе влезли в эту бойню.
есть две вещи которых по настоящему боятся немецкие канцлеры - налогового ведомства и собственных избирателей.
с остальными так или иначе можно перетереться и договориться.
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26.04.2022 00:51 Відповісти
Ну, якщо Шольц і зараз застопорить, то це вже відвертий саботаж проти народу, парламенту і бізнесу і він дуже скоро піде у відставку і далі політичний труп... буде цікаво
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25.04.2022 22:20 Відповісти
Archer ******* kotoryje dumajet peredat svedi
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25.04.2022 22:23 Відповісти
Ну що ж, якщо все получицця -- буде непогано. Хоч, як пишуть, «Леопарди» поступаються навіть нашим Т-64БМ, але сама думка і факт, що Leopard &°@шить москалів у степах України, тішитиме дуже багатьох українців
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25.04.2022 22:27 Відповісти
88 дивне число.його ********** неонацисти.Heil Hitler.88
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25.04.2022 22:28 Відповісти
100 PZH02000? Это был бы полный ****** свинособак. Шольц заблокирует 100 процентов
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25.04.2022 22:29 Відповісти
Мнение эксперта Александра Коваленко (Злой одессит):
"…я являюсь противником даже гипотетических поставок в Украину танков Leopard 1A5. Это хорошие танки, бесспорно, но для своего времени и лет эдак 40 назад, подобного рода поставка ещё имела бы смысл и то, дискуссионный. Тратить деньги и время на обучение экипажей управлять тем, что на поколение и даже два младше противостоящим нам Т-72Б3 и Т-90А и уступающее им как по защищённости, так и по огневому потенциалу? Говорю как есть - нафиг надо?".
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25.04.2022 22:29 Відповісти
теж не знаю нафіг вони впали,дебіли не думають що скупка всякого залізяччя не робить армію сильніше,замість того що потрібно беруть що попало...
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26.04.2022 00:05 Відповісти
Danke schön,Freude.
Aber Scholz...
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25.04.2022 22:34 Відповісти
Немцы каждый день платят Путину за газ - миллиард евро(каждый день миллиард евро Карл). Они финансируют, как никто военную машину Путина и спонсируют войну против Украины. Лучше пусть прекратят спонсировать Путина с войной.
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25.04.2022 22:36 Відповісти
Ну ось, тепер доведеться штат танкових підрозділів збільшувати...
Бо з'явиться посада заряджаючого.
А за гармату меншого калібру не хвилюйтеся панове, бо із-за унітарного **********, кінетику снаряд має дуже гарну.
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25.04.2022 22:38 Відповісти
Треба з цими Рейнметалл робити СП та розгортати виробництво в Україні. Бо Шольц - то прокацапське гальмо.
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25.04.2022 22:51 Відповісти
Ага. если путинская консерва Шольц даст добро. А оно даст добро? Раньше оно кричало что не дат техники потому что нету, Как видим техника есть, а просто немчура кабинетная не хочет нам помогать.
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25.04.2022 23:07 Відповісти
Думаю, застарілі "Леопарди" нам не потрібні. Це машина, трохи новіша за Т-64, але старіша за Т-72. На халяву такі може ще б і здалися, але навчання екіпажів та техніків, обслуговування, запчастини, ********** - купа часу та затрат при практично нульовій "перевазі". Краще вжє діждати, коли Великобританія передасть Польщі свої танки Челенджер-2, щоб замінити їхні Т-72 та PT-90 (польський розвиток конструкції Т-72https://en.wikipedia.org/wiki/T-72 M1). Ці машини для наших вояків є добре відомими, а чехи та словаки заявили про готовність їх обслуговувати та ремонтувати.
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25.04.2022 23:09 Відповісти
.... но вериться с трудом
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25.04.2022 23:18 Відповісти
броня слабая она должна быть от 250 мм по кругу и крыша плюс резино керамика сверху и решетки и динамика класса дуплет нож шоб рикошетило все кроме крылатых а так только акм..тьху..нихт фирштейн
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25.04.2022 23:42 Відповісти
Зачем тут нести всякую ахинею про устаревшие танки? Вы думаете немецкие инженера совсем дураки и не знают как их сейчас можно усилить всякими новыми динамическими штуками?
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26.04.2022 00:07 Відповісти
чи не здається діванним експердам, що ви дещо зажрались?))
отримаємо машину по ціні бтр , але з кращою бронею і потужною пушкою!!!
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26.04.2022 01:20 Відповісти
Дражнять... Не бачити нам цих Лео ((
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26.04.2022 02:49 Відповісти
Leopard Type 1A5 - це, по-суті, Leopard-1 з начинкою від Leopard-2, а отже більш ********, ніж будь-який танк на полі бою зараз.
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26.04.2022 09:14 Відповісти
Нахєра нам ці танки? Дайте ракети!
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26.04.2022 09:30 Відповісти
 
 