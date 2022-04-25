На Донбасі відбито 6 атак ворога. Знищено 4 танки, 5 артсистем, 13 одиниць бронетехніки, - ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 6 атак ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 25 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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