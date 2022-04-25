УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12052 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 037 10

На Донбасі відбито 6 атак ворога. Знищено 4 танки, 5 артсистем, 13 одиниць бронетехніки, - ООС

оос,техніка

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 6 атак ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС. 

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 25 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 24 квітня на Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 13 танків, 3 артсистеми, 17 одиниць бронетехніки, 3 безпілотники, - штаб ООС

Автор: 

Донбас (22356) Донецька область (8578) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
25.04.2022 22:16
+4
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
25.04.2022 22:18
+4
В торговом центре «Шелковый путь» на 32-м километре МКАД возник пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что дым идет с минус первого этажа. Началась эвакуация посетителей и персонала....... https://t.me/rbc_news/47883 Apr 25 at 20:39
показати весь коментар
25.04.2022 22:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.04.2022 22:16 Відповісти
чудово
показати весь коментар
25.04.2022 22:17 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
25.04.2022 22:18 Відповісти
https://m.facebook.com/watch/?ref=share
показати весь коментар
25.04.2022 22:19 Відповісти
В торговом центре «Шелковый путь» на 32-м километре МКАД возник пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что дым идет с минус первого этажа. Началась эвакуация посетителей и персонала....... https://t.me/rbc_news/47883 Apr 25 at 20:39
показати весь коментар
25.04.2022 22:24 Відповісти
https://scontent-ham3-1.xx.fbcdn.net/v/t15.5256-10/278186988_393346042653584_7695763064654257050_n.jpg?stp=cp0_dst-jpg_e15_q65_s320x320&_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=ccf8b3&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=Z28iCzLV3noAX-sSzEj&_nc_oc=AQlI-***************************************************************-35p42o5Fe83xQ2kTO9S&_nc_ht=scontent-ham3-1.xx&oh=00_AT-f5J89vdIAu7kNZYOaVyy_eoGATP3-9fbEccqVjInzFA&oe=626BC6BD XXL
показати весь коментар
25.04.2022 22:31 Відповісти
Ага , оказуєцца - перед війною у нас танків було більше ніж у підоРашки .!! Фігассє .!!.
.
..
показати весь коментар
25.04.2022 22:40 Відповісти
Орки видають бажане за дійсне
показати весь коментар
26.04.2022 00:08 Відповісти
Так то русня таких люлєй тримає від 6 танків? Ок, зрозуміло )))
показати весь коментар
25.04.2022 22:46 Відповісти
от такой конвейер
https://twitter.com/i/status/1518662196095590400
показати весь коментар
26.04.2022 00:20 Відповісти
 
 