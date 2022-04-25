УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10731 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
79 207 272

Генштаб про прорив росіян з Криму на початку вторгнення: Міст був замінований, але нам протистояло у 15 разів більше сил окупантів

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ вперше прокоментував ситуацію щодо прориву російських окупантів з Криму на початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "Збройні Сили України виконують завдання за призначенням, керуючись винятково національними інтересами та діють відповідно до обстановки, що склалася. 

Що стосується чуток щодо начебто "незамінування" Чонгару, повідомляємо. Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника.

Усі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення.

Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки - сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки бази постачання армії РФ на півночі окупованого Криму. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6639) Крим (14176)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+169
Перешейок був замінований, але вибухівка не вибухнула. Херсон був готовий до оборони, але війска рф зайшли туди вже в 9.20 як на параді. Антоновський міст в Херсоні був замінований, але не вибухнул. Херсон готові були обороняти, але склад тероборони склав 76 чоловік, у яких були одні калаші. голова СБУ в області є патріотом України, але перший разом з губером кинув усе та сдриснув с міста у перші часи війди. Добре підготувались!
показати весь коментар
25.04.2022 22:33
+140
В 15 разів?!!! Та ви шо??? Так а міст, хіба, не для цього і мінували?
показати весь коментар
25.04.2022 22:33
+139
Чонгар пройти було неможливо!!!!!!!

Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.

Захісні протитанкові споруди та перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.

По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.

Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?

У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.

Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.

"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"

"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.

За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.

Що відбулося?

У 2020 році почалося будівництво на перешийку.

"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.

За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Цитата

"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"

За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.

Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!

Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!

Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????

Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали...
показати весь коментар
25.04.2022 22:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Впливає. Був закладений малий заряд. Не розрахували, що орків буде так багато. Тому і не підірвали, прорахувались з розрахунком кількості заряду. Треба було в 15 раз більше😞
показати весь коментар
26.04.2022 06:14 Відповісти
Ну нахера так позорится-обісрались, хто буде відповідати за Чонгар невідомо. Але я тут в Миколаїві без води, і кожень день бахае. Але головне всі живі та здорові.
показати весь коментар
26.04.2022 01:40 Відповісти
при чем здесь то, во сколько раз большие силы нам противостояли? какое это имеет отношение у тому что мост не взорвался? они тут всех за дураков держат?
показати весь коментар
26.04.2022 01:41 Відповісти
маячня
показати весь коментар
26.04.2022 01:51 Відповісти
цю відповідь готували
Соловьов та Скабєєва..
показати весь коментар
26.04.2022 02:07 Відповісти
Имея две дешевые мобилки можно дистанционно подорвать что угодно, даже если на перешейке из крыма было дофуя руссофашистов.
показати весь коментар
26.04.2022 02:09 Відповісти
Имея дешевую мобилку подсоединненую к детонаторам можно дистанционно подорвать что угодно и когда угодно!
показати весь коментар
26.04.2022 02:12 Відповісти
Ганьба за такі тупі відмазки!
І розбиратися у провинах керівництва треба прямо зараз а не "20 років спустя"
показати весь коментар
26.04.2022 02:45 Відповісти
Думаю , що то не Генштаб видав новину, а Ермак і Ко, чують шкури продажні, що хтось за це має відповісти , це в сто раз більше ніж Ілловайський котел!
показати весь коментар
26.04.2022 02:46 Відповісти
Це точно писали в Генштабі?!
Хто придумав і хто затвердив цю "відповідь"?!
У нас в Генштабі ідіоти!?
показати весь коментар
26.04.2022 02:47 Відповісти
У нас идиоты пишут идиотские посты.
показати весь коментар
26.04.2022 10:34 Відповісти
Тобто 13 зелених і Зе із Єрмаком переважали наш штаб?
показати весь коментар
26.04.2022 02:51 Відповісти
в херсоне и каховке тоже не подорвали. много вопросов.
показати весь коментар
26.04.2022 03:12 Відповісти
Добре помітно, що почалася відмазка багатьох слизьких персонажів, кадрів довоєнного Єрмака. Генштаб просто використовують для замилювання очей.
показати весь коментар
26.04.2022 03:44 Відповісти
було заміновано, але вони розмінували. писали, що останні сапери звідти поїхали у січні 2022.
показати весь коментар
26.04.2022 09:23 Відповісти
Чує паршива кішка чіє сало зїла.
показати весь коментар
26.04.2022 04:12 Відповісти
Работа на победу может быть оптимизиравана , если не держать народ за дураков, вешая лашу, типо "мост был заминирован,но их было больше " Если мост заминирован нужен один человек нажать на кнопку. А миные поля разминировать ? Это ж время и вдохновение ! И он у кого-то нашлосьдля благодарной эрэфии
показати весь коментар
26.04.2022 04:18 Відповісти
От що ви хочете зо б ЗСУ коментувало іпануту примирювальну політику держави з показовими кпп та заглядуванням у очі ? І так , саме тому він був (минулий час) замінований
показати весь коментар
26.04.2022 04:52 Відповісти
Тобто, щоб було зрозуміло: мости було заміновано, а так як ворогів було дуже багато, то ми не підривали мости, бо як би тоді така велика кількість орків переправлялась?
показати весь коментар
26.04.2022 05:37 Відповісти
не объяснение, а какой-то вкрадчивый тихий провокационный пук...
показати весь коментар
26.04.2022 05:40 Відповісти
Можна ще таке написати: "Мости були заміновані, але ми на них тільки-що поклали свіжий асфальт, тому ми не захотіли зривати плани великого будівництва
показати весь коментар
26.04.2022 05:40 Відповісти
Можна так ще було написати: "Мости були заміновані, але ми з жовтня 2021 року знали, що вони хочуть до нас прибути на екскурсію, тому по європейським стандартам облаштували цей прикордонний перехід (хорошо, що встигли це зробити до кінця лютого 2022 і виконати план великого будівництва). Тому ми ж не варвари, щоб підривати результати своєї праці!"
показати весь коментар
26.04.2022 05:49 Відповісти
Схоже на те, що найбільше Зелю критикують ті, зто зброю в руках не тримає, країну не захищає, але язиками мелють майже як Соловьйов. Злізайте з диванів, панове, і йдіть на передрову. Твм і меліть язиками.
показати весь коментар
26.04.2022 05:57 Відповісти
Так і ви, шановний, я впевнений, Бубочку не з окопа захищаєте... Так що...
показати весь коментар
26.04.2022 07:31 Відповісти
рузька, возьми чупа-чупсик в ротик, а то он у тебя зеленью воняет.
показати весь коментар
26.04.2022 07:37 Відповісти
Лизнула так лизнула.
показати весь коментар
26.04.2022 07:43 Відповісти
Бачу ти теж на передовій?
показати весь коментар
26.04.2022 08:02 Відповісти
Коли нема чим крити... . Ганьба!
показати весь коментар
26.04.2022 08:36 Відповісти
А ты вже надрочила на зелю,з окопа дрочиш?
показати весь коментар
26.04.2022 09:02 Відповісти
Логіка кульгає. Міст був замінований. Але порушників кордону виявилось в 15 разів більше наших пограничників, тому ми з гуманітарних міркувань не стали підривати міст. Так?
показати весь коментар
26.04.2022 05:58 Відповісти
Якась маячня, а не пояснення! Включіть канали «Еспрессо", «Прямий», «5»! Вимагаємо
показати весь коментар
26.04.2022 05:59 Відповісти
Собственно говоря у меня возникло 3 (три вопроса):
1) С каких пор украинские военные используют в официальных комментариях идиоматические обороты и религиозные категории? А вдруг кто-то не знает, кто такие эти самые "муртады"? Меня, например, в молодости учили, что военный обязан изъясняться так, чтобы его полно, категорично и недвусмысленно понимал даже тот, кто понимать особо не желает.
2) В кого именно "перековались" эти самые "муртады"? Уж не в правоверных иудеев ли? Так вы, болезные, джихад объявляйте, а не комментарии давайте! Активнее размахивайте зеленым знаменем Пророка, суры гундосьте, в медресе поступайте всем генштабом. В генштабе-то зачем штаны протирать?
3) В генштабе вообще в курсе зачем и как производится минирование? Докладываю: минирование как раз производится для того, чтобы замедлить продвижение многократно превосходящего противника. Лишить его возможности маневра силами и средствами, заставить его двигаться туда, куда мы хотим. И с такой скоростью, которая нам нужна. "В поле две воли", как гласит народная мудрость. Так вот, минируем мы для того, чтобы многократно превосходящему противнику навязать свою волю. И бить его в своей воле.
Сообщаю генштабу страшную военную тайну: минируются не мостовые сооружения (пролеты моста), а мостовые конструкции (опоры моста, насыпи). И не просто так минируются, а с хитринкой. В опорах заряды ставятся на неизвлекаемость, провода и детонаторы калибруются и заземляются, силовые линии заглубляются в грунт (лучше всего в бетонных желобах, каковые желоба тоже минируются) и дублируются. Минируются насыпи, дренажные трубы подготавливаются к тампонированию и тоже минируются.
А если кто-то любознательный из генштаба проедет в музей КиУРа, то он сможет узнать что-нибудь о Технике ОС (техника особой связи). Это в середине 30-х придумали: не просто минируем, а закладываем возможность подрыва по специальному радиосигналу: супостат уже и мины снял, и заряды обезвредил (ложные), и думает, что в безопасности... И тут: бац!!! И нет моста и 10 км дорожного полотна в придачу.
Сложно это сделать? Сложно. Но у вашего ГШ было 8 лет на то, чтобы это спланировать, нарезать задачи подчиненным командирам секторов, осуществить и проконтролировать исполнение.
Морпех ценой своей жизни пролет моста подорвал... Его смерть полностью на совести начальников, которые его подвигом свою безграмотность прикрывают. Ибо подорванный пролет моста в течение 3,5 часов будет восстановлен силами отдельного понтонно-мостового ЖД батальона № 118 (г. Хабаровск, в январе к вам уехал (не знаю как л/с, но техника ушла)). Кинут на слегка поврежденные опоры РЭМ-500 или вообще ТММ и "приходи кума любоваться". Не хватит сил батальона (каковых в конце декабря у ваших границ было от 3 до 5), на помощь подойдет ОЖДБр № 7 (г. Комсомольск-на-Амуре - они, кстати, к вам в январе отбыли - я здесь, на сайте об этом писал, как о тревожном признаке) или № 39 (г.Керчь, этим вообще никуда ехать не надо).
Вот такие пироги с котятами...
"Выводы о правомерности" вы делайте тогда, когда хотите, а вот выводы о бездействии - уж будьте любезны, сделайте сразу: ведь может статься, что эти же самые бездельники, неумехи и разгильдяи и сейчас, на войне, войска в бой ведут (так же неумело, безграмотно и безответственно).
показати весь коментар
26.04.2022 05:59 Відповісти
Можна було ще так написати:
"Міст було заміновано. Але коли ми побачили, що орків пішло по ньому так багато (в 15 разів більше, ніж нашого наряду пограничників), то вирішили, що не будемо підривати міст, бо він і так завалиться під їх великою вагою"
показати весь коментар
26.04.2022 06:05 Відповісти
якщо міст був замінований, то чому міст НЕ був підірваний? підірваний міст значно би уповільнив просування москалів! чи як?
показати весь коментар
26.04.2022 06:42 Відповісти
Чому системи ППО не прикрили хоча б один Смерч, який би стояв за 30 км від перешийку на Крим і палив би всю техніку яка намагалася б там заходити щ боку Криму???? Це так важко було?
показати весь коментар
26.04.2022 06:44 Відповісти
"Смерч"може стріляти і з 80 км. Там можна було заздалегідь все пристріляти: дав залп, переїхав на іншу запасну позицію -- знову дав залп, поїхав на третю (і все з мінімальним терміном підготовки до стрільби).
показати весь коментар
27.04.2022 11:54 Відповісти
Зеля приказав розминувати Чонгар щоб не нанести шкоду переважаючим силам супротивника.
показати весь коментар
26.04.2022 06:52 Відповісти
Після прочитаного пояснення "генштабу" можна сказати одне - Дєрьмак-увато написано...
показати весь коментар
26.04.2022 07:01 Відповісти
так арестович **** варнякав що знали коли війна почнеться..і не підірвали?знову людям очі замилюють.коли висновки зроблять?задовбали своєю брехнею.уроди.
показати весь коментар
26.04.2022 07:08 Відповісти
да понятно русни было в 15 раз больше..., мост почему не взорвали? Кто допустил окупацию Херсона?
показати весь коментар
26.04.2022 07:26 Відповісти
На жаль пояснения Генштабу мають нiісенітний вигляд і свідчать про те що ситуацію він не контролював. Масштаби підривною, диверсійної та зрадницької діяльності вражають.
показати весь коментар
26.04.2022 07:34 Відповісти
Що стосується чуток щодо начебто "незамінування" Чонгару, повідомляємо. Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника. Джерело:
Ніхто не питає сукільки було орків. Питання - чому не взірвали мости? З цим після війни обов'язково треба розібратись.
показати весь коментар
26.04.2022 07:41 Відповісти
"З цим після війни обов'язково треба розібратись." - "Выводы о правомерности" вы делайте тогда, когда хотите, а вот выводы о бездействии - уж будьте любезны, сделайте сразу: ведь может статься, что эти же самые бездельники, неумехи и разгильдяи и сейчас, на войне, войска в бой ведут (так же неумело, безграмотно и безответственно).
показати весь коментар
26.04.2022 09:03 Відповісти
не генштаб а типо люса говорит как и по вагнеру то не то *** мое и 73% *********
показати весь коментар
26.04.2022 07:49 Відповісти
Что за бред??!
"Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника." Джерело:
Что за бред??!
показати весь коментар
26.04.2022 07:57 Відповісти
"на городі бузина - у Києві дядько"...
Що нам знову якусь локшину розвішують на вуха?
Знову коньюктура?
Або ГШ сидить на жопє ровно й не мутить воду - або нехай розповідає, хто всрався.
Бо щось не переконливо звучить.
показати весь коментар
26.04.2022 07:58 Відповісти
Что за бред??!
"Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника." Джерело:
Что за бред??! Где логика?

Или расчет на "мудрий нАрід"
показати весь коментар
26.04.2022 08:00 Відповісти
Ну і при чому тут у 15 разів...? Якби міст рвонув то скільки часу треба було би для його відновлення? Що вони верзуть? Брєд!
показати весь коментар
26.04.2022 08:01 Відповісти
Лучше б они вообще молчали чем такой бред нести
показати весь коментар
26.04.2022 08:06 Відповісти
Струсили короче, забыли долг перед родиной, судить в назидание другим
показати весь коментар
26.04.2022 08:09 Відповісти
Краще б вони і не коментували бо в них молоти всяку х*йню не дуже виходить. Краще б Люсю попросили з ОП - той майстер на такі справи - збреше і глазом не зморгне.
показати весь коментар
26.04.2022 08:24 Відповісти
Президент заборонив стріляти!
показати весь коментар
26.04.2022 08:40 Відповісти
Отсутствие независимого мышления наблюдаю у многих, контекст тупо не видят. 1) был заминирован 2) Окупанти та їх ПОСІПАКИ - сидіти за ґратами. Всё будет после я надеюсь. Слава ЗСУ и Залужному.
показати весь коментар
26.04.2022 08:41 Відповісти
Навіщо генштаб цитує данілова, який теж саме сказав,але дещо раніше
показати весь коментар
26.04.2022 08:52 Відповісти
ОП пояснення писав
показати весь коментар
26.04.2022 09:35 Відповісти
Вопрос: сколько будет 7 х 15 ?

Ответ: Львов находится западнее Винницы.
показати весь коментар
26.04.2022 09:52 Відповісти
Перекладаю українською: "Я не я і хата не моя. Ну шо ви дістаєте, ми зайняті в штабі, папірці перекладаємо, а ви тут лізете з незручними питаннями".
показати весь коментар
26.04.2022 10:51 Відповісти
Ну взорвали бы мосты,теперь надо удерживать позиции,а как и чем?Наводятся понтонные мосты и задержка в 3 часа ничего не даёт.Может тутошние писатели думают,что подрыв мостов и наведение переправ не рассматривались крымской группировкой перед началом боевых действий.Диванным экспертам просьба не беспокоить.
показати весь коментар
26.04.2022 11:48 Відповісти
Есть ряд вопросов, на которые пока нет ответов:
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Был лишен Зеленским генеральского звания. Наумов -это человек Баканова, с огромным коррупционным шлейфом. О нем журналисты постоянно говорили, но никто до войны его не трогал. Почему? Оказывается он не только коррупционер, но и предатель, диверсант, русский агент. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова роль Наумова в сдаче Херсонской области?
2. Экс-начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко. Был лишен Зеленским генеральского звания. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова его роль в сдаче Юга Украины врагу (кацапам)?
3. Экс-Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин. Был арестован СБУ за предательство, шпионаж и госизмену. Предположительно сливал всю инфу по Херсонской области врагу (кацапам). Какова его роль в сдаче Херсонской области?
4. Кто отдавал приказ командующему Южного региона Вооруженных сил Украины Андрею Соколову разминировать Антоновский мост и перешеек?
Вполне вероятно что ниточки потянутся в Офис Президента к таким фигурам как Ермак, Татаров и в РНБОУ к Демченко.
показати весь коментар
26.04.2022 12:22 Відповісти
Народ, головна фраза в цьому тесті:
"Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки - сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу" Джерело: "
Ну не може генштаб сьогодні відкрито сказати, хто ж ті посіпаки, бо занадто високі в них посади. Прийде пора, все буде сказано. Але, на превеликий жаль, коштує то вже сьогодні десятки тисяч людських життів. От що найстрашніше...
показати весь коментар
26.04.2022 13:35 Відповісти
ЗРАДНИКИ

наумов андруша, ховається за кордоном

показати весь коментар
26.04.2022 13:42 Відповісти
А в клоуна спитайте- воно ж таке патріотичне, що ми навіть не знаємо як(цитата самого клоуна). А після питання бити по таблиці з рейсами.
показати весь коментар
26.04.2022 16:19 Відповісти
не можу зрозуміти , яке має відношення перевага сил козломордих до підриву моста
показати весь коментар
26.04.2022 17:02 Відповісти
Зірвати зараз, щоб не могли відступити і *******, *******, *******, щоб не один кацап не втік... І новий керченський тоже відправити на дно...
показати весь коментар
26.04.2022 17:27 Відповісти
Генштаб ЗСУ, займайтесь захистом країни, а не обслуговуванням політичних єліт...
показати весь коментар
26.04.2022 21:31 Відповісти
Добре. Хай буде так. Не брешіть, зелені тварі! Все ви знали і нічого там заміновано не було.
показати весь коментар
26.04.2022 23:23 Відповісти
Я не люблю материться,но тут скажу ****** и предательство!!!
показати весь коментар
30.04.2022 14:03 Відповісти
ЗАСЦЯЛИ АБО ЗРАДИЛИ!
показати весь коментар
30.04.2022 14:22 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 