Генштаб про прорив росіян з Криму на початку вторгнення: Міст був замінований, але нам протистояло у 15 разів більше сил окупантів

Генеральний штаб ЗСУ вперше прокоментував ситуацію щодо прориву російських окупантів з Криму на початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Збройні Сили України виконують завдання за призначенням, керуючись винятково національними інтересами та діють відповідно до обстановки, що склалася.

Що стосується чуток щодо начебто "незамінування" Чонгару, повідомляємо. Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника.

Усі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення.

Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки - сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу".

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