УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10728 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 122 1

Один залізничник загинув, чотири поранені, - Камишін про втрати від ракетного обстрілів 25 квітня

козятин

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін оприлюднив людські втрати серед працівників залізниці після ударів росіян 25 квітня.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Він підкреслив: "Один залізничник загинув та чотири поранені.  Так закінчується сьогоднішній день, коли російскі війська обстріляли п’ять наших станцій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні вранці під обстріл потрапили 5 залізничних станцій, - Камишін

Автор: 

залізниця (1508) Камишін Олександр (165)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна Пам'ять загиблому 😪😪😪
Швидкого одужання пораненим !!
показати весь коментар
26.04.2022 00:46 Відповісти
 
 