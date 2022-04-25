Один залізничник загинув, чотири поранені, - Камишін про втрати від ракетного обстрілів 25 квітня
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін оприлюднив людські втрати серед працівників залізниці після ударів росіян 25 квітня.
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Він підкреслив: "Один залізничник загинув та чотири поранені. Так закінчується сьогоднішній день, коли російскі війська обстріляли п’ять наших станцій".
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