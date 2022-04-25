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Новини Війна
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У Запорізькій області рашисти призначили окупаційних "мера" та "голову адміністрації селища", - ОВА

рф,окупанти

Окупанти продовжують розвішувати свої червоні прапори на адміністративних будівлях тимчасово захоплених ними територій.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Так сталося сьогодні у Василівці. На будівлі міської ради росіяни замінили прапор України на триколор, а також схиляють українських чиновників до співпраці. На додаток, місцеві мешканці стверджують, що окупанти призначили свого "мера" - Наталію Романіченко", - йдеться в повідомленні.

Також новий колаборант знайшовся і тимчасово окупованій Михайлівці Василівського району - Іван Сушко став виконувачем обов’язків "голови окупаційної адміністрації селища міського типу".

В ОВА нагадали, що у 2015 році він був кандидатом у депутати до Михайлівської селищної ради від партії "Опозиційний блок".

"Крім того, за інформацією місцевих мешканців, загарбники ходять будинками, шукають зброю та учасників АТО/ООС, забирають з осель цінні речі та будівельні матеріали, викрадають автомобілі й використовують їх в особистих цілях. Росіяни знімають постановче відео, на якому мешканці Михайлівки нібито добровільно здають зброю як акт демілітаризації. Окупанти збирають інформацію про кожного жителя Михайлівки. Люди залякані, адже тих, хто проявляє українську позицію викрадають і вивозять у невідомому напрямку. Серед мирного населення при цьому знаходяться зрадники, які намагаються всидіти на двох стільцях. Навряд чи в них це вийде - у будь-якому випадку доведеться відповісти за усією суворістю українського законодавства", - додали в адміністрації.

Також читайте: В Запорізькій області звільнили з полону голів двох громад - Новоуспенівської та Кирилівської, - Кличко

Автор: 

Запорізька область (3645) колабораціонізм (1161)


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Топ коментарі
+13
оффтоп. брянск горит два дня. погасить не могут. взрываются хранилища нефти. там было около 100 млн тонн. вода здесь не работает. пена закончилась. орки уже даже не пытаются погасить. вобщем сгорит все. нефиг курить на рабочем месте.
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25.04.2022 23:17
+9
Как сообщил КГБ Республики Беларусь, в ходе следственных действий установлено, что более 4000 российских военнослужащих хранили намародёренные в украинских домах вещи на территории военной базы в Рыжем лесу.
В результате, вещи, - а это одежда, бытовая техника, детские игрушки, - приобрели уровень радиоактивности, значительно превышающий допустимые нормы. Проще говоря - смертельно опасный.
Отправку радиоактивных вещей в россию с территории беларуссии, выявили работники почты.
Установлено, что в результате общения с российскими солдатами, опасную для жизни дозу облучения получили работники почты, транспортники, белорусские проститутки.
Часть радиоактивных вещей изъята сотрудниками МЧС Республики Беларусь, но значительное количество их было отправлено в семьи 4000 российских солдат.
Ожидается значительная вспышка лучевых заболеваний по всей территории российской *********.
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25.04.2022 23:22
+6
Штепа-2! 😠😡
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25.04.2022 23:10
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Штепа-2! 😠😡
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25.04.2022 23:10 Відповісти
40 км от Запорожья. Ползут потихоньку, кацапы ублюдочные.
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25.04.2022 23:14 Відповісти
Они там ползают туда сюда. Получают регулярно звиздюлей и обратно отползают. Но все равно пытаются ползти.
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26.04.2022 00:01 Відповісти
оффтоп. брянск горит два дня. погасить не могут. взрываются хранилища нефти. там было около 100 млн тонн. вода здесь не работает. пена закончилась. орки уже даже не пытаются погасить. вобщем сгорит все. нефиг курить на рабочем месте.
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25.04.2022 23:17 Відповісти
Как сообщил КГБ Республики Беларусь, в ходе следственных действий установлено, что более 4000 российских военнослужащих хранили намародёренные в украинских домах вещи на территории военной базы в Рыжем лесу.
В результате, вещи, - а это одежда, бытовая техника, детские игрушки, - приобрели уровень радиоактивности, значительно превышающий допустимые нормы. Проще говоря - смертельно опасный.
Отправку радиоактивных вещей в россию с территории беларуссии, выявили работники почты.
Установлено, что в результате общения с российскими солдатами, опасную для жизни дозу облучения получили работники почты, транспортники, белорусские проститутки.
Часть радиоактивных вещей изъята сотрудниками МЧС Республики Беларусь, но значительное количество их было отправлено в семьи 4000 российских солдат.
Ожидается значительная вспышка лучевых заболеваний по всей территории российской *********.
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25.04.2022 23:22 Відповісти
***** як вже задовбали ці зрадойоби. Йде підготовка повним ходом до розгрому русішен армії. Поки що їх вимотують як на північному напрямку було. Для чого стільки подарунків йде від Дяді Джо і інших друзів. Проведено дві хвилі мобілізації для чого? Ніхто не збирається щось здавати. Майте терпіння. Скоро все зміниться кардинально. І не в бік мордора.
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25.04.2022 23:30 Відповісти
все будет ок https://www.youtube.com/watch?v=gIK-47Y0g7Y в конце видео позитив
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26.04.2022 00:37 Відповісти
так там гдето газ взорвался? ну ждем.
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25.04.2022 23:31 Відповісти
ЗА УСІЄЮ СУВОРІСТЮ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ???
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26.04.2022 00:05 Відповісти
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26.04.2022 01:46 Відповісти
Сам я спросить стесняюсь, но народ интересуется: а взрыв бытового газа в результате нарушения правил пожарной безопасности в исполкоме будет? Ну, как в Кременной?
А то енот по танцу соскучился....
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26.04.2022 06:35 Відповісти
Попёрло быдло в Украину с Раши,
Как из сортира Путина дерьмо.
Запомни, встретишь руZZкого в параше,
То замочи быстрее это чмо!
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26.04.2022 08:04 Відповісти
 
 