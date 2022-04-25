У Запорізькій області рашисти призначили окупаційних "мера" та "голову адміністрації селища", - ОВА

Окупанти продовжують розвішувати свої червоні прапори на адміністративних будівлях тимчасово захоплених ними територій.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Так сталося сьогодні у Василівці. На будівлі міської ради росіяни замінили прапор України на триколор, а також схиляють українських чиновників до співпраці. На додаток, місцеві мешканці стверджують, що окупанти призначили свого "мера" - Наталію Романіченко", - йдеться в повідомленні.

Також новий колаборант знайшовся і тимчасово окупованій Михайлівці Василівського району - Іван Сушко став виконувачем обов’язків "голови окупаційної адміністрації селища міського типу".

В ОВА нагадали, що у 2015 році він був кандидатом у депутати до Михайлівської селищної ради від партії "Опозиційний блок".

"Крім того, за інформацією місцевих мешканців, загарбники ходять будинками, шукають зброю та учасників АТО/ООС, забирають з осель цінні речі та будівельні матеріали, викрадають автомобілі й використовують їх в особистих цілях. Росіяни знімають постановче відео, на якому мешканці Михайлівки нібито добровільно здають зброю як акт демілітаризації. Окупанти збирають інформацію про кожного жителя Михайлівки. Люди залякані, адже тих, хто проявляє українську позицію викрадають і вивозять у невідомому напрямку. Серед мирного населення при цьому знаходяться зрадники, які намагаються всидіти на двох стільцях. Навряд чи в них це вийде - у будь-якому випадку доведеться відповісти за усією суворістю українського законодавства", - додали в адміністрації.

Також читайте: В Запорізькій області звільнили з полону голів двох громад - Новоуспенівської та Кирилівської, - Кличко