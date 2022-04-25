Потягом 25 квітня на Харківщині загинуло 4 людини, 9 отримали поранення,- Синєгубов
У понеділок, 25 квітня, ЗС РФ продовжили обстрілювати житлові райони Харкова та населених пунктів області із РСЗВ та артилерії, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
"У Харкові через обстріли окупантів поранено 4 цивільних. Крім того, ворог продовжив обстрілювати Харківський та Золочівський райони. У Дергачах та сусідніх селах загинули три мирні мешканці, одна людина поранена. У Золочівському районі – один загиблий, четверо поранених", - написав Синєгубов.
Він повідомив також, що на ізюмському напрямку тривають бої.
"Збройні сили України тримають оборону і продовжують завдавати серйозних втрат російським окупантам. Сьогодні в районі Балаклії наші захисники збили черговий ворожий літак. Це був винищувач-бомбардувальник Су-34", - написав Синєгубов.
За його словами, пілотів збитого літака затримати не вдалося – вони приземлилися на тимчасово окуповану територію. Проте, як зазначив Синєгубов, характер пошкоджень літака дає підстави припускати, що екіпаж навряд чи зможе вижити.
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