Сьогодні почався третій місяць, всі знають, що ставка на Україну - виграшна, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна - символ боротьби за свободу.
Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні почався вже третій місяць нашої війни за нашу незалежність. Російсько-української війни. Третій місяць! 24 лютого більшість у світі навіть не вірили, що ми вистоїмо більш як тиждень. Дехто говорив – три дні. Ще місяць тому доводилося переконувати різні держави, що ставка на Україну – виграшна. А тепер... Тепер усі це знають.
Завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців, всіх українок наша держава – це справжній символ боротьби за свободу. Всі у світі – і навіть ті, хто нас не підтримує відкрито – погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки, доля демократичної системи. А передусім те, яким бути та чи бути взагалі життю в центрі та на сході нашого континенту", - наголосив він.
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Але, блін - це все правда і дай Боже, - американці з британцями допоможуть нам позбавитись найгіршого нашого внутріщнього ворога - корупції.
P.S.
Там, до речі, викладено бачення ядерної загрози також.
https://www.youtube.com/watch?v=gIK-47Y0g7Y
Рашка использует ядерное оружие - нет сомнений
https://youtu.be/VTlDwvMAwf4
а вот первые снимки убиенного им крейсера Мацква, полученные методом эхолокации.... кто и где сканировал - хз... как видно, корпус развалился на две части в месте взрыва...... также есть снимки лежащего рядом с ним вертолета, предположительно МИ-26...