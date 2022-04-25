Сьогодні почався третій місяць, всі знають, що ставка на Україну - виграшна, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна - символ боротьби за свободу.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні почався вже третій місяць нашої війни за нашу незалежність. Російсько-української війни. Третій місяць! 24 лютого більшість у світі навіть не вірили, що ми вистоїмо більш як тиждень. Дехто говорив – три дні. Ще місяць тому доводилося переконувати різні держави, що ставка на Україну – виграшна. А тепер... Тепер усі це знають.

Завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців, всіх українок наша держава – це справжній символ боротьби за свободу. Всі у світі – і навіть ті, хто нас не підтримує відкрито – погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки, доля демократичної системи. А передусім те, яким бути та чи бути взагалі життю в центрі та на сході нашого континенту", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ця війна стала по-справжньому народною для України", - Зеленський. ВIДЕО