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Новини Війна
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Сьогодні почався третій місяць, всі знають, що ставка на Україну - виграшна, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна - символ боротьби за свободу.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні почався вже третій місяць нашої війни за нашу незалежність. Російсько-української війни. Третій місяць! 24 лютого більшість у світі навіть не вірили, що ми вистоїмо більш як тиждень. Дехто говорив – три дні. Ще місяць тому доводилося переконувати різні держави, що ставка на Україну – виграшна. А тепер... Тепер усі це знають.

Завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців, всіх українок наша держава – це справжній символ боротьби за свободу. Всі у світі – і навіть ті, хто нас не підтримує відкрито – погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки, доля демократичної системи. А передусім те, яким бути та чи бути взагалі життю в центрі та на сході нашого континенту", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ця війна стала по-справжньому народною для України", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23978)


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Топ коментарі
+19
Хто здав Херсон?
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25.04.2022 23:27
+18
это Президент, или, крупье-разводила?
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25.04.2022 23:27
+11
Опять понеслись лозунги. Значит что-то не так. Внимательно следим за новостями.
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25.04.2022 23:25
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и сколько ты поставил, вова?
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25.04.2022 23:21 Відповісти
Завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців, всіх українок наша держава - це справжній символ боротьби за свободу. Всі у світі - і навіть ті, хто нас не підтримує відкрито - погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи Джерело:

...і шо тобі не подобається?
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25.04.2022 23:32 Відповісти
я не в казино, друг..., а в Харькове под ежедневными обстрелами!
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25.04.2022 23:38 Відповісти
шо прям таки доля Європи? може скромніше треба бути,Європі глибоко насрати що там раха бухтить,у неї теж є ЯЗ плюс ПРО США,срати вони хотіли на потуги раші,а от доля України дуже навіть вирішується зараз
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25.04.2022 23:48 Відповісти
Вова поставил свою шкуру, однако. Штаты поставили $5 млрд. уже и далее сколько понадобится. Я поставил уже $30k. А сколько поставил Йцу Кенг?
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26.04.2022 00:52 Відповісти
Опять понеслись лозунги. Значит что-то не так. Внимательно следим за новостями.
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25.04.2022 23:25 Відповісти
)))
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25.04.2022 23:54 Відповісти
Хто здав Херсон?
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25.04.2022 23:27 Відповісти
это Президент, или, крупье-разводила?
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25.04.2022 23:27 Відповісти
Послухайте останній блог Швеця - такого жорсткого тролінгу ОПУ я ще не чув.
Але, блін - це все правда і дай Боже, - американці з британцями допоможуть нам позбавитись найгіршого нашого внутріщнього ворога - корупції.

P.S.
Там, до речі, викладено бачення ядерної загрози також.

https://www.youtube.com/watch?v=gIK-47Y0g7Y
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26.04.2022 00:15 Відповісти
+++
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26.04.2022 07:02 Відповісти
гєтьманцев відкрив букмекерську контору??
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25.04.2022 23:29 Відповісти
не гєтьманцев,- серлэщь
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25.04.2022 23:55 Відповісти
Там Лавров только что заявил что если мир продолжит нам давать оружие, то это будет начало 3 мировой войны. Запасается попкорном
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25.04.2022 23:29 Відповісти
активированый йод/калий йодид 250 гр. - чем сейчас нужно запасаться: https://www.youtube.com/watch?v=jMjC_SbXh8A

Рашка использует ядерное оружие - нет сомнений
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26.04.2022 00:43 Відповісти
А у тебя нет мозга, не смотря на погоняло - в этом тоже нет сомнений
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26.04.2022 01:28 Відповісти
Покер челі ?
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25.04.2022 23:33 Відповісти
на канале "Ultimate American" рассказывают о нашем любимом Нептунчике!
https://youtu.be/VTlDwvMAwf4
а вот первые снимки убиенного им крейсера Мацква, полученные методом эхолокации.... кто и где сканировал - хз... как видно, корпус развалился на две части в месте взрыва...... также есть снимки лежащего рядом с ним вертолета, предположительно МИ-26...
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25.04.2022 23:37 Відповісти
якось сумно лежить,мабуть одиноко йому,треба компанію йому прислати,он Комуна повзе)))
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26.04.2022 00:10 Відповісти
Є нюанс. Відкрий фото крейсера, тільки з надводною частиною. Порівняй з цим. Дивись на кіль носової частини. Фокус.
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26.04.2022 00:13 Відповісти
доложите ему васильевку взяли поцепили флаг российский..
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25.04.2022 23:38 Відповісти
Васильевка уже два месяца под оккупацией. Не свисти
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25.04.2022 23:44 Відповісти
У мене все сильніше і сильніше враження, що Україну спасають все більше країн, а ось Зе та його зелена шобла все більше і більше цьому противляться.
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25.04.2022 23:44 Відповісти
"ставки"?Плять,то це для нього гра?
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26.04.2022 09:29 Відповісти
 
 