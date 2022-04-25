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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Міністр оборони Грузії Бурчуладзе закликав Україну "забути образи" та повернути посла в Тбілісі

грузія

Міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе закликав українську владу повернути посла та не вимагати запровадження санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Эхо Кавказа".

За словами міністра, Грузія робить максимум можливого, "щоб показати уряду України та українському суспільству".

Таким чином Бурчуладзе відреагував на недавню заяву президента Володимира Зеленського про те, що він не розуміє керівництво Грузії, яке відмовляється запроваджувати економічні санкції проти Росії.

Також читайте: Не розумію позицію лідерів Грузії щодо відмови ввести санкції проти РФ, – Зеленський

В уряді Грузії запевняють – ця країна зазначив, що Грузія знаходиться на першому місці за обсягом надання Україні гуманітарної допомоги

"Не менш важливо, яким є ставлення у грузинському суспільстві до українців, і українці це не приховують. Імовірно, на мою думку, немає альтернативної країни, де так ставляться до українських громадян, як у нас. Відкликання посла, звичайно ж, було помилкою. Чим швидше ми забудемо ті образи, які є, тим швидше розвиватимуться наші країни і настане світ", – стверджує Бурчуладзе.

Він також зазначив, що "формулювання, що Грузія не приєднується до санкцій, є неправильним". Він наголосив, що "Грузія приєдналася до всіх критичних санкцій — ООН, Ради Європи та інших". В свою чергу, на його думку, "нерозумно приєднуватися до тих санкцій, які не вплинуть на агресора, а лише пригнічуватимуть населення Грузії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія не допомагатиме РФ обходити санкції, - глава парламенту Папуашвілі

Автор: 

Грузія (1846) посол (1105)


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Топ коментарі
+81
И это те,кто сам был подвергнут кацапской агрессии? В правительстве Грузии забыты не обиды,а здравый смысл.
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26.04.2022 00:04
+67
Ми ваб буки на війну в 2008, а ви нам гуманітарку... Нам би ті буки зарез знадобились.
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26.04.2022 00:06
+65
Ммм - перезвоните лет через пять...
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26.04.2022 00:01
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26.04.2022 00:01 Відповісти
пнх
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26.04.2022 00:02 Відповісти
Ой, прокинувся....
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26.04.2022 00:03 Відповісти
И это те,кто сам был подвергнут кацапской агрессии? В правительстве Грузии забыты не обиды,а здравый смысл.
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26.04.2022 00:04 Відповісти
Ми не злопам"ятні, але пам"ять у нас гарна.
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26.04.2022 00:05 Відповісти
Ми просто злі і пам'ять у нас гарна .
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26.04.2022 00:24 Відповісти
Еще один, забывший куда идти.
"Русский корабль иди на х..й!"
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26.04.2022 00:05 Відповісти
ПНХ
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26.04.2022 00:05 Відповісти
Ми ваб буки на війну в 2008, а ви нам гуманітарку... Нам би ті буки зарез знадобились.
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26.04.2022 00:06 Відповісти
переобулись. помните песенку труффальдино? - а я всегда за тех кто побеждает.
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26.04.2022 00:07 Відповісти
Ты бредишь. Всем очевидно, что если Грузию и Молдову принять в ЕС, то это будет вторая ***...чная Венгрия.
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26.04.2022 00:09 Відповісти
"Настане світ"?
Ґуґл-переклад зі свинособачої ганьбить видання.
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26.04.2022 00:11 Відповісти
Двоякие чувства. С одной стороны подкацапская грузинская власть, а с другой бедный народ Грузии, который в 2008 практически один на один остался с кацапской навролочью, которая так же пытала и убивала грузин. Представьте, каково было грузинскому народу, когда ты говоришь про жертвы среди мирного населения, а твои слова уходят в никуда, тонут в хрюской пропаганде. Испытываю сложные чувства к Грузии.
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26.04.2022 00:11 Відповісти
Та да. А Ющенко у серпні 2008 року приїхав у Тбілісі. З президентами Польщі і прибалтійських країн. Продемонстрував підтримку. В тому числі і "Буками" з бойовими розрахунками, які збили навіть стратегічний бомбардувальник не кажучи вже про інші літаки.
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26.04.2022 00:33 Відповісти
Двоякие чувства были по отношению к БеларусИ. Результат вы знаете - ракеты с территории БеларусИИ
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26.04.2022 00:35 Відповісти
А кто выбрал сейчас прокацапленую власть в Грузии? Не этот ли бедный несчастный народ?
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26.04.2022 01:05 Відповісти
наш нарід теж 73 уставших от вайни
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26.04.2022 06:50 Відповісти
Не всі вважають ригоанала щирим патріотом
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26.04.2022 07:59 Відповісти
двоякіє чуства - це коли чути верески про катування з регіонів де обирали проросійські партії.Вмене...двоякіє чуства.
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26.04.2022 01:08 Відповісти
Ніяких двояких почуттів. Кацапи катують незалежно від регіону. Все криштально ясно. То у вас вже в голові кацапською пропагандою насрано - ви під час війни з рашкою в голові розділяєте громадян України на тих, кого катувати не можна, та тих, щодо кого "ну, двоякії чуства".
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26.04.2022 11:50 Відповісти
Кацапи патякають кацапською, кацапе.
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26.04.2022 06:46 Відповісти
Ага, камарджоба генацвалі, давай вместе кацапов піздіть ?
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26.04.2022 00:12 Відповісти
Грузинські підрозділи в Україні - воюють. Сотні людей. Особисто знаю людину, яка у званні майора звільнилася з армії Грузії (посада, зарплата, соц.пакет) та воює з 2014 року в Україні фактично рядовим. 8 років поспіль.

Тож треба відрізняти нинішніх політиків Грузії та "грузинів взагалі".

Так, як треба відрізняти зелю, дерьмака, хламідію та чалого від "українського народу".
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26.04.2022 11:55 Відповісти
..!..
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26.04.2022 00:12 Відповісти
А Саакашвілі за гратами до сих пір?
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26.04.2022 00:12 Відповісти
Увы да! Он бы уж точно так под х*йла не прогибался
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26.04.2022 01:07 Відповісти


У вас щось з пам'яттю, прогинався, ще і як.
Саме Саакашвілі підписав договір з паРашкою за яким Грузія фактично відмовилася від своєї Південної Осетії.
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26.04.2022 10:12 Відповісти
це коли обсє визнали агресором грузію і росія вже готувалася захопити тбілісі?ввас чомусь частина картинки випала
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26.04.2022 11:08 Відповісти
так то нам треба щось забути, чи може грузинському керівництву щось згадати?
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26.04.2022 00:12 Відповісти
как бы не время с нейтралами или дружественными странами собачиться. учитывать нужно и то, что грузинская диаспора не такая уж и маленькая в Украине. их тоже можно где-то понять. если реально - то их страна черти где и одна. кусалово не ко времени.
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26.04.2022 00:15 Відповісти
собачиться не нужно - просто в игнор пока не поумнеют
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26.04.2022 00:33 Відповісти
за что? а когда грузины просили о помощи - что Украина делал? напомнить или сам найдешь? что ваша тимошонка делала? пока юща ззапад не дернул - никто и не пошевелился. так что не надо ля-ля разводить.
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26.04.2022 00:42 Відповісти
Так вот оно что. Оказывается Юща запад дёрнул кольчуги и буки грузинам отправить, задерживать корабли в Севастополе и приехать в город у ворот которого стояло зверьё, готовое ворваться в мирную столицу.
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26.04.2022 01:10 Відповісти
та тебе с бенилюкса виднее.
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26.04.2022 01:54 Відповісти
Все понятно. Учи географию
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26.04.2022 06:32 Відповісти
А вот это серьезно.
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26.04.2022 00:18 Відповісти
А слабо наступ на Пд. Осетію і Абхазію почати? Там ж москалів уже майже нема - сюди перекинули... От тоді і посла можна вернути.
Я не фанат Саакашвілі, але він би у такій ситуації 100% почав би наступ, що б нам дуже допомогло!
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26.04.2022 00:18 Відповісти
100%. Если не наступать, то как минимум рядом бы учения устроил.
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26.04.2022 01:11 Відповісти
хм....
Міністр оборони Грузії Бурчуладзе закликав Україну "забути образи".
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал призвал Брюссель «отказаться от обвинений и ярлыков... и переосмыслить парадигму будущих отношений между Беларусью и ЕС».
хм....
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26.04.2022 00:19 Відповісти
Грузины нам друзья, но их руководство - не оченгь. Надо различать.
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26.04.2022 00:21 Відповісти
они всем друзья ... кто чаевые хорошие оставляет 😆
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26.04.2022 00:33 Відповісти
ха.

Русские нам братья, но их руководство - не очень. Надо различать.

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26.04.2022 00:36 Відповісти
хм....
Міністр оборони Грузії Бурчуладзе закликав Україну "забути образи" Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал призвал Брюссель «отказаться от обвинений и ярлыков,... и переосмыслить парадигму будущих отношений между Беларусью и ЕС».

Написано о мій коменар ДОДАНО, але я бачу не його
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26.04.2022 00:25 Відповісти
никто в здравом смысле не будет этих брать в ЕС ... нах они там нужны ... даже с точки зрения экономики ... народец к тому же еще с тотальной амнезией ... пусть и дальше рашистам свое вино с хачапури подтаскивают за чаевые ... нация халдеев
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26.04.2022 00:27 Відповісти
пшел на хер путиносос
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26.04.2022 00:32 Відповісти
Нельзя доверять нации, которая до сих пор гордится Сталиным.
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26.04.2022 00:34 Відповісти
Нельзя доверять нации, которая до сих пор гордится Сталиным.
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26.04.2022 00:36 Відповісти
ну так они в контексте убитых им москалей гордятся
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26.04.2022 00:51 Відповісти
Грузинська православна церква не визнала Православну Церкву України. Підтримує тісні стосунки з рпц гундяєва і з московським патріархатом сатанатом онуфрія.
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26.04.2022 00:59 Відповісти
"За словами міністра, Грузія робить максимум можливого, "щоб показати уряду України та українському суспільству".

Наприклад? Що саме робить Грузія? Голосує в ООН? І це весь грузинський максимум???
Коли напали на Грузію - президент України поїхав у Трібілісі, щоб собою защистити столицю Грузії! Украина надала грузії озброєння і всіляко засудила РФ. А що зробила Грузія? Нічого? В ООн проголосувала...ппц ми тепер вдячні маємо бути за це...
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26.04.2022 01:02 Відповісти
Ага, забули про агрессію проти них же, забули про все... Нє, дякуємо, грузини нам друзі, а грузинська влада - ні.
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26.04.2022 01:02 Відповісти
"В уряді Грузії запевняють - ця країна зазначив, що Грузія знаходиться на першому місці за обсягом надання Україні гуманітарної допомоги"

Брехня....
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26.04.2022 01:03 Відповісти
Грузіни, ви песня, ми Вас поважаємо, Данелія, Кікабідзе. Поможіть нам здолати виродків кацапських?
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26.04.2022 01:12 Відповісти
Ну, круг ближайших союзников уже очерчен. Ни Молдовы ни Грузии в нем нет. Про бульбашей вообще стыдно сказать. В общем одни **** "братья" кругом. Взаимовыгодные отношения нужно со всеми странами поддерживать кто не пуляет в нас ракетами, но и лупиться в десна уж точно не стоит. Хватит, налупились. У каждого свой путь будет и в ЕС и в НАТО или еще куда-то.
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26.04.2022 01:21 Відповісти
"Гуманітарна допомога Грузії" це бандити і "злодії в законі" які грабують українців під час війни і кожен з цих покидьків є агентом фсб (це умова для "коронації", якщо хто не знає). З Грузією потрібно скасувати безвіз.
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26.04.2022 01:44 Відповісти
Ещё один подсосник *****)))
Чмокает хорошо)))
Не сразу разобрался, он на коленях или попросил что бы они на стул взобрались )))
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26.04.2022 02:34 Відповісти
Не время ругаться. Общий враг кацапчики.
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26.04.2022 03:24 Відповісти
Хотелось бы оскорбить грузин, как они после Саакашвили умнейшего выбрали вот эту гадоность, но после Януковича (спасибо умнице Тимошенко) в 2010-ом лучше промолчать. И сделать вывод: заразу нужно чистить до самого конца. До полной стерилизации. Как лечат зубы. Оставишь кусочек и они снова размножаться и будет только хуже, чем было. До последнего предателя, пособника, сволочи и вора надо прочистить Украину. Там даже думать не надо, у падали есть какой-то бздик из золотых унитазов и предметов роскоши в домах. Нормальный человек так жить не будет. В каждый особняк зайти и посмотреть, что там внутри. Увидел "королевскую" (цыганскую) дичь - отправил на нары, там диагноз "вата головного мозга", не лечится.
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26.04.2022 04:24 Відповісти
Повертати грузинського посла це марпзм. Кацаби окупували більше 20 відсотків Грузії.... Але Грузія поводиться не як воїн готовий боронити свою землю, а як васал, або колонія Росії. Нах... нам треба посол від російських рабів і васалів?
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26.04.2022 06:33 Відповісти
Він наголосив, що "Грузія приєдналася до всіх критичних санкцій - ООН, Ради Європи та інших" Джерело:
Тобто політичні санкції він вважає критичними , а екнономіче спонсоруванняі агрессора для подальших вбивств не повинно "пригнічувати " грузин. В свою чергу, на його думку, "нерозумно приєднуватися до тих санкцій, які не вплинуть на агресора, а лише пригнічуватимуть населення Грузії" Джерело:
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26.04.2022 07:16 Відповісти
Мабуть, цей пан вже забув 2008 рік, забув про Абхазію і Осетію. Звичайний колоборант.
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26.04.2022 07:33 Відповісти
Колись сталін, коли був сердитий, обзивав грузинів з охорони гризунами. А теперішні посіпаки крисьониша зайнялися шахер-махер з рузге, більше 4000 кацапських фірм .... так захопилися, що забули про сусідів і ЕС. Авторитету в них нема от і МО пропонуєх Україні визнати "помилки" Навіть не МІД, Іванішвілі як акціонер Газпрому, заборонив Президенту,Голові парламенту перебувати в Україні з офіційни ми візитами, так що там диктатура одного кацапського клану.
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26.04.2022 09:06 Відповісти
контрабас через Грузію підсанкційних товарів в росію припиніть, ******, перед тим як щось просити.
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26.04.2022 09:13 Відповісти
Хай випустять Міхо. Не заради України. Просто щоб був вільний
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26.04.2022 09:15 Відповісти
Міністр оборони , який хизується гуманітарною допомогою, найбільше чого вартий, так це зелень- мелень на базарі продавати. І то не впевнений, що якісь баби-перекупки його там під лавку не заженуть.
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26.04.2022 09:23 Відповісти
Абхазские ********* кончились, авто "Колхида" не надо ни кому, теперь торгуете своей "независимостью". Грузия становится при такой власти
провинцией Абхазии.
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26.04.2022 10:35 Відповісти
********** шестёрки идите вслед за русским кораблём!
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26.04.2022 17:56 Відповісти
 
 