Міністр оборони Грузії Бурчуладзе закликав Україну "забути образи" та повернути посла в Тбілісі
Міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе закликав українську владу повернути посла та не вимагати запровадження санкцій проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Эхо Кавказа".
За словами міністра, Грузія робить максимум можливого, "щоб показати уряду України та українському суспільству".
Таким чином Бурчуладзе відреагував на недавню заяву президента Володимира Зеленського про те, що він не розуміє керівництво Грузії, яке відмовляється запроваджувати економічні санкції проти Росії.
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"Не менш важливо, яким є ставлення у грузинському суспільстві до українців, і українці це не приховують. Імовірно, на мою думку, немає альтернативної країни, де так ставляться до українських громадян, як у нас. Відкликання посла, звичайно ж, було помилкою. Чим швидше ми забудемо ті образи, які є, тим швидше розвиватимуться наші країни і настане світ", – стверджує Бурчуладзе.
Він також зазначив, що "формулювання, що Грузія не приєднується до санкцій, є неправильним". Він наголосив, що "Грузія приєдналася до всіх критичних санкцій — ООН, Ради Європи та інших". В свою чергу, на його думку, "нерозумно приєднуватися до тих санкцій, які не вплинуть на агресора, а лише пригнічуватимуть населення Грузії".
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"Русский корабль иди на х..й!"
Ґуґл-переклад зі свинособачої ганьбить видання.
Тож треба відрізняти нинішніх політиків Грузії та "грузинів взагалі".
Так, як треба відрізняти зелю, дерьмака, хламідію та чалого від "українського народу".
У вас щось з пам'яттю, прогинався, ще і як.
Саме Саакашвілі підписав договір з паРашкою за яким Грузія фактично відмовилася від своєї Південної Осетії.
Я не фанат Саакашвілі, але він би у такій ситуації 100% почав би наступ, що б нам дуже допомогло!
Міністр оборони Грузії Бурчуладзе закликав Україну "забути образи".
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал призвал Брюссель «отказаться от обвинений и ярлыков... и переосмыслить парадигму будущих отношений между Беларусью и ЕС».
хм....
Русские нам братья, но их руководство - не очень. Надо различать.
Міністр оборони Грузії Бурчуладзе закликав Україну "забути образи" Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал призвал Брюссель «отказаться от обвинений и ярлыков,... и переосмыслить парадигму будущих отношений между Беларусью и ЕС».
Написано о мій коменар ДОДАНО, але я бачу не його
патріархатомсатанатом онуфрія.
Наприклад? Що саме робить Грузія? Голосує в ООН? І це весь грузинський максимум???
Коли напали на Грузію - президент України поїхав у Трібілісі, щоб собою защистити столицю Грузії! Украина надала грузії озброєння і всіляко засудила РФ. А що зробила Грузія? Нічого? В ООн проголосувала...ппц ми тепер вдячні маємо бути за це...
Брехня....
Чмокает хорошо)))
Не сразу разобрался, он на коленях или попросил что бы они на стул взобрались )))
Тобто політичні санкції він вважає критичними , а екнономіче спонсоруванняі агрессора для подальших вбивств не повинно "пригнічувати " грузин. В свою чергу, на його думку, "нерозумно приєднуватися до тих санкцій, які не вплинуть на агресора, а лише пригнічуватимуть населення Грузії" Джерело:
провинцией Абхазии.