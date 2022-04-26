Ми дамо Україні більше можливостей, ніж РФ може дати нашим окупованим територіям та й власній державі, - Зеленський
Україна створює необхідну базу для відновлення держави
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже зараз, коли війна ще триває, ми створюємо необхідну базу для відновлення України. Це міжнародні домовленості різного рівня, це створення спеціальних фондів для відбудови нашої держави.
Уже зараз, коли Росія ще намагається захопити нашу територію, ми демонструємо, що дамо вільній Україні більше можливостей для розвитку, ніж Росія може дати не тільки окупованій частині нашої території, а й своїй власній території, своїй власній державі", - наголосив він.
Топ коментарі
+28 DI GI
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+22 sergey Lyashko
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+18 Trevor Tro
показати весь коментар26.04.2022 00:15
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Вже 30 років Україною правлять негідники!
"У торговому центрі "Шовковий шлях" на околиці москви почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК з посиланням на прес-службу ГУ МНС у московській області.
"Площа пожежі уточнюється, там сильне задимлення. За попередньою інформацією, постраждалих немає, евакуйовано десятеро людей - це співробітники та відвідувачі", - йдеться в повідомленні.
Горить склад із іграшками на мінус першому поверсі, повідомили представники екстренних служб."
Надеюсь нам не придется ждать 50 лет развала рашки, как Германии
НО дорогу из Крыма разминировали именно после этих переговоров за неделю до начала войны . Активно поработала тупорылая Верещук ( тоже сомнительная личность явно с российским хвостом )
Вообще то Ермака стоило бы допросить , а не гуманитарку ему поручать тырить
Плутократи-клептократи, розслабтесь!
Україна візьме сама ВСЕ БЕЗ ВАС!
Ще з кацапньою не завершено, а Ze-популізм фонтанує як перед виборами.
Сказав як у воду перднув.