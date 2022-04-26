Ми дамо Україні більше можливостей, ніж РФ може дати нашим окупованим територіям та й власній державі, - Зеленський

Україна створює необхідну базу для відновлення держави

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже зараз, коли війна ще триває, ми створюємо необхідну базу для відновлення України. Це міжнародні домовленості різного рівня, це створення спеціальних фондів для відбудови нашої держави.

Уже зараз, коли Росія ще намагається захопити нашу територію, ми демонструємо, що дамо вільній Україні більше можливостей для розвитку, ніж Росія може дати не тільки окупованій частині нашої території, а й своїй власній території, своїй власній державі", - наголосив він.

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