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Новини Війна
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Ми дамо Україні більше можливостей, ніж РФ може дати нашим окупованим територіям та й власній державі, - Зеленський

зеленський

Україна створює необхідну базу для відновлення держави

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже зараз, коли війна ще триває, ми створюємо необхідну базу для відновлення України. Це міжнародні домовленості різного рівня, це створення спеціальних фондів для відбудови нашої держави.

Уже зараз, коли Росія ще намагається захопити нашу територію, ми демонструємо, що дамо вільній Україні більше можливостей для розвитку, ніж Росія може дати не тільки окупованій частині нашої території, а й своїй власній території, своїй власній державі", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уроки історії добре відомі: пішов проти українців - програєш, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) росія (65394)


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Топ коментарі
+28
странно. А когда Порошенко делал то же самое он был негодяем
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26.04.2022 00:13
+22
Ще 2 роки нявкання цих шавок слухати. Не задовго???
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26.04.2022 00:15
+18
Про нові дороги не забудь сказати.
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26.04.2022 00:15
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странно. А когда Порошенко делал то же самое он был негодяем
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26.04.2022 00:13 Відповісти
А нічого не змінилося!
Вже 30 років Україною правлять негідники!
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26.04.2022 07:34 Відповісти
рф може запропонувати тільки смерть будь кому, але на будь який смак, що правда то правда.
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26.04.2022 00:14 Відповісти
Про нові дороги не забудь сказати.
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26.04.2022 00:15 Відповісти
а відновити, ті що кацапи понищили після Великого крадівництва?
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26.04.2022 07:25 Відповісти
Ще 2 роки нявкання цих шавок слухати. Не задовго???
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26.04.2022 00:15 Відповісти
можна би було і зараз припинити, але поки війна, вони цим користуються, думають потім героями будуть і пропетляють, і їх знову виберуть
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26.04.2022 07:26 Відповісти
"Джимми был хороший мальчик, он каждое утро делал физзарядку." БТГВРТ!
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26.04.2022 00:16 Відповісти
) черкасский песня. Царствие ему капитана врунгеля.
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26.04.2022 00:27 Відповісти
Шкода, дуууже шкода... що без жертв.

"У торговому центрі "Шовковий шлях" на околиці москви почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК з посиланням на прес-службу ГУ МНС у московській області.
"Площа пожежі уточнюється, там сильне задимлення. За попередньою інформацією, постраждалих немає, евакуйовано десятеро людей - це співробітники та відвідувачі", - йдеться в повідомленні.
Горить склад із іграшками на мінус першому поверсі, повідомили представники екстренних служб."
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26.04.2022 00:20 Відповісти
горіти мають склади з продуктами
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26.04.2022 00:24 Відповісти
чтобы не было воровства на западной границе - везите сразу в Днепр самолетами
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26.04.2022 00:33 Відповісти
Я так думаю що їх і посадять, Зельку чіпати не будуть бо ж він **********, а от пациків з ОПи таки загребуть. В Єрмака ну дужжже кисла фізія була, коли хлопці з Білого Дому їм мізки вправляли)
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26.04.2022 00:53 Відповісти
Щось він сьогодні дрище без перестанку.
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26.04.2022 00:26 Відповісти
Тіки сьогодні?
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26.04.2022 01:01 Відповісти
Ну звучит так, что нас готовят к новой Берлинской стене, ГДР против ФРГ.
Надеюсь нам не придется ждать 50 лет развала рашки, как Германии
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26.04.2022 00:30 Відповісти
На картинко похож на фіделя. Хз. Мо так і потрібно. Після перемоги спитаємо. Зараз помойму все вірно робить.
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26.04.2022 00:33 Відповісти
Що це зечмо несе! Які на фіг "окуповані території" після війни?!!
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26.04.2022 00:37 Відповісти
Блин, 1000 баллов !!!
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26.04.2022 06:20 Відповісти
Які ще "окуповані території?
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26.04.2022 09:08 Відповісти
сначала сливаешь Юг, а потом барыжишь дешевым популизмом ... сколько тон асфальта нужно для счастья?
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26.04.2022 00:39 Відповісти
Які можуть бути "окуповані території після війни?!!
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26.04.2022 00:39 Відповісти
Цензор, краще б ви Залужного з такою частотою постили, бо скоро на нуль зеленського зелижете ...
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26.04.2022 00:48 Відповісти
Залужный не болтает , а дело делает . Не отвлекайте
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26.04.2022 06:21 Відповісти
Добре. Тоді хай Цензор краще замість цього кастрообразного переговірника постить собаку Патрона
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26.04.2022 12:57 Відповісти
Досить, за три роки вже понадавали і до шашликів підготували. Ваші можливості ми вже знаємо
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26.04.2022 00:51 Відповісти
Мені здається, проблема України не стільки в зеленському і його шоу-інтерв'ю, скільки в людях, яким ці шоу заходять. Люди не хочуть, щоби з ними розмовляли по-дорослому. Вони хочуть красиву картинку і красиву емоцію. І технлоги Зе це їм дають.
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26.04.2022 00:52 Відповісти
Артист розмовного жанру,у мене все.
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26.04.2022 00:56 Відповісти
Дасте, рівно стільки скільки дали за тридцять років. Ціну обіцянкам за цей час люди вже знають
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26.04.2022 00:57 Відповісти
Правильно, Зельоний, , Черчілль наш ) Скажи кацапам шо сюда нех рипаться. Тоесть абсолютно.
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26.04.2022 01:02 Відповісти
Боже, коли ж воно заткнеться вже? Фідель недодєланий, впустив окупантів і меле фігню
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26.04.2022 03:30 Відповісти
Тобто певні території прямо заплановано залишити під окупацією. Навіть не намагаються приховати. А давайте замість того, щоб співати "осану" цим нашим зеленим "рятівникам" - просто відправимо їх в повному складі на ці самі окуповані території, а Україну якось і самі без них відбудуємо. Без зрадників у будь-якому випадку все ж таки якось полегше, нє?
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26.04.2022 04:02 Відповісти
Вопрос О ЧЕМ ДОГОВАРИВАЛСЯ ЕРМАК С КОЗАКОМ , когда так часто летал на встречи на частном самолёте , ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ
НО дорогу из Крыма разминировали именно после этих переговоров за неделю до начала войны . Активно поработала тупорылая Верещук ( тоже сомнительная личность явно с российским хвостом )
Вообще то Ермака стоило бы допросить , а не гуманитарку ему поручать тырить
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26.04.2022 06:27 Відповісти
"ми демонструємо, що дамо вільній Україні більше можливостей для розвитку" - воно себе божком уявляє...
Плутократи-клептократи, розслабтесь!
Україна візьме сама ВСЕ БЕЗ ВАС!
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26.04.2022 07:30 Відповісти
За 2 года даже попыток не увидели, зато трудоустроен весь 95 квартал с родственниками и коломойка нагрел руку на дорогах как никто другой. Перспективы так себе
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26.04.2022 08:33 Відповісти
А де Коломойські візьмуть ті можливості, що збираються дати, і скільки треба буде відкатів самому Коломойським? Про 4к$ вчителям вже забули?
Ще з кацапньою не завершено, а Ze-популізм фонтанує як перед виборами.
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26.04.2022 08:47 Відповісти
"... ми демонструємо, що дамо вільній Україні більше можливостей для розвитку, ніж Росія може дати не тільки окупованій частині нашої території, а й своїй власній території ..."
Сказав як у воду перднув.
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26.04.2022 08:59 Відповісти
знову водичку ллє
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26.04.2022 09:09 Відповісти
 
 