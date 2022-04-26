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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За 25 квітня збито 3 літаки, 3 крилаті ракети та 4 безпілотники, - Командування Повітряних Сил. ВIДЕО

25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ, 

У повідомленні зазначається: "На Східному та Південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, традиційно, втратили три літаки.

Загалом за добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей: 3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30);  3 крилаті ракети;  4 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10")".

Також у повідомленні підкреслили: "До вашої уваги мотивуюче відео, як відбувається бойова робота всередині Бук-М1, де бойовий розрахунок зенітного ракетного комплексу збиває російський винищувач-бомбардувальник Су-34!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 23 квітня збито 3 літаки, 9 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні Сили

Автор: 

авіація (4137) безпілотник (4214) крилаті ракети (1073) літак (2919) Повітряні сили (2678)


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Топ коментарі
+19
дайош двісті літачків до дєвятамая!
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26.04.2022 00:37
+15
у кацапов в Брянске паника! )))
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26.04.2022 01:14
+9
Літакопад орків успішно проводиться , завдяки нашим мужнім захисникам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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26.04.2022 00:41
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дайош двісті літачків до дєвятамая!
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26.04.2022 00:37 Відповісти
200 гробов x 30-40 млн.$ = до 8000.000.000.$ - не хилые так по цене похороны и безвозратные потери ватных камикадз
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26.04.2022 00:52 Відповісти
майже 200 буде до 1 мая, до їх 9-го буде 210-220.
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26.04.2022 01:02 Відповісти
Літакопад орків успішно проводиться , завдяки нашим мужнім захисникам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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26.04.2022 00:41 Відповісти
раз*бать этот тираспольский гадюшник можно сейчас одной левой. Румыны, братья, есть у вас мужики?
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26.04.2022 00:45 Відповісти
ну сколько можно уже - ну нет в Европе, а может и во всем мире - настоящих чоловiкiв кроме Украинцев
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26.04.2022 00:54 Відповісти
"мужики" в Рязані, буряте, як і москвороті "братья"
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26.04.2022 01:11 Відповісти
у кацапов в Брянске паника! )))
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26.04.2022 01:14 Відповісти
Повітряних Силам ЗСУ - Слава! Слава! Слава!!!
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26.04.2022 02:37 Відповісти
по три самолета в день или даже за два дня это просто прелестно -
хлопцi дякуемо, що ви за нас там - а ми за вас тут с кацапами та зрадниками боремося ! разом до Перемоги!
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26.04.2022 03:06 Відповісти
Не хочеться зменшувати досягнення українських розрахунків саме ЗРК Бук (безумовно найефективніших у боротьбі з високоманевровими ЛА), але це відео схоже на нарізку, яку генштаб РФ скормлює ваті на своїх пресконференціях.
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26.04.2022 09:24 Відповісти
Видно что самоль покинули еще летящий. И особо повреждений не видно.Он тупо в плоский штопор свалился)))) Срыгнули из "кабинета" с перестраху?
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26.04.2022 09:58 Відповісти
 
 