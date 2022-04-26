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Новини Війна
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Чим швидше Путін погодиться на переговори із Зеленським, тим більше шансів наблизити момент закінчення війни, - Кулеба

зеленський,путін

Особиста зустріч президента Володимира Зеленського та Путіна наблизить момент закінчення війни.

Про це в інтерв'ю AP заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Міністр не думає, що Росія готова знаходити "рішення за столом переговорів".

"Але якщо я побачу, що вони змінюють своє ставлення і готові серйозно шукати взаємоприйнятні рішення, я переступлю через свою огиду, сяду з ним (главою МЗС РФ Лавровим. - Ред.) і поговорю", – сказав Кулеба.

"Чим швидше президент Путін погодиться зустрітися з президентом Зеленським, тим більше шансів наблизити момент закінчення війни", - додав глава МЗС України.

Також читайте: Ми дамо Україні більше можливостей, ніж РФ може дати нашим окупованим територіям та й власній державі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) путін володимир (23881) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+61
момент закінчення війни наближає ВСУ, а не інфантильні сподівання на перемовини. Як сказав Борис Джонсон - які можуть бути перемовини з алігатором, який вчепився вам у ногу ...
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26.04.2022 01:25
+44
Та забудьте ви вже про дебільні переговори про капітуляцію! Як же ви дістали! не може йти жодної мови про те, щоб подарувати рашистам Південь та Донбас. А на цих переговорах х@йло вимагатиме не лише здачі територій, а й 15 пунктів приниження українців. Ми вже бачили одне перемир'я на 7 років. Отримали ганьбу і нову війну.
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26.04.2022 01:27
+40
Я вважав його найадекватнішим серед владних міністрів.
Але:
"Шановний пане міністр, дозвольте Вам назвати три пункти, по яким путін НІКОЛИ НЕ ПІДЕ НА ПОСТУПКИ:
1. Території Донецької і Луганської областей (адміністративні, повністю) і Крим.
2. Репарації з боку росії (хіба що така собі садистська "участь у відбудові").
3. Покарання військових злочинців (і в першу чергу - самого себе?).

Відкладемо в бік поки що НАТО і гарантії безпеки.

Так от, за Вашою логікою, сісти за стіл переговорів означатиме для України ПОВНУ ВІДМОВУ ВІД ВИМОГ по цим трьом пунктам?

ВИ ХОЧ ІНКОЛИ ЗГАДУЄТЕ, ЩО КРІМ ВАС Є ЩЕ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД????????????"
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26.04.2022 02:12
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ох лишечко, ну й робота у дипломата, з якої тільки гидотою не приходиться розмовляти.
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26.04.2022 01:23 Відповісти
Схоже, олігархам і корупціонерам, що розкрадали і ослаблювали Україну всі ці 30 років скоро наступить триндець!
Сьогодні Юрій Швець поділився дуже цікавой інформацієй: https://youtu.be/gIK-47Y0g7Y?t=1812

30:12 Коррупция в украинском правительстве. Блинкена и Остина больше интересует, как оружие США будет использоваться, и кто его будет получать.
33:03 Ждать ли окончания войны в Украине, чтобы после победы Зеленский поборол коррупцию.
35:02 Агрессия россии - исторический шанс Украины побороть коррупцию.
36:48 Примеры с разворовыванием денег налогоплательщиков США.
39:05 Вопрос коррупции Украины находится в юрисдикции США и их правоохранительных органов. У борцов с коррупцией Украины появляется мощный союзник - США.
43:36 Если вам известны реальные хищения американской помощи
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26.04.2022 02:37 Відповісти
швец кремлевская(путинская) консерва - не нужно доверять его "заботе об Украине"
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26.04.2022 02:43 Відповісти
А ти чія консерва? Ти вже дістав зі своїми наїздами на Швеця, хто тобі за це платить, Лещенко, чи Арестович? Що ти можеш сказать прти нього конкретно? Тільки не починай оту свою стару пісню типу: "піонерів колишніх не буває..".
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26.04.2022 03:19 Відповісти
Не переймайтесь, скоро на вас чекає мандрівка в "номери" до вашого брата Лазаренка. Дивись, як заметушилися, гниди з-під проксі.
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26.04.2022 05:51 Відповісти
мутний швець.Зе шобло ще ті г... але швець занадто мутний
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26.04.2022 08:51 Відповісти
Я чомусь думав, що то урядовці з Квартал-95 мутні, а виявляється, вони кристально чисті, дякую, що переконали
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26.04.2022 09:09 Відповісти
які перемовини і про що?
ЗЕДебіли!
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26.04.2022 01:25 Відповісти
Посредине и отказ от НАТО.
Жирный кабан Стефанчун вчера сказал,что конституцию менять не будут.А зачем говорить,если не будут.
По моему все очевидно.
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26.04.2022 09:10 Відповісти
момент закінчення війни наближає ВСУ, а не інфантильні сподівання на перемовини. Як сказав Борис Джонсон - які можуть бути перемовини з алігатором, який вчепився вам у ногу ...
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26.04.2022 01:25 Відповісти
і от коли завдяки ЗСУ цей момент настане, тоді пан Кулєба переборе свою огиду і сяде на зстіл перемовин з лавровим.
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26.04.2022 01:43 Відповісти
для чегго переговоры? для того что бы узаконить оккупацию? вы что зелебобы совсем **** ********
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26.04.2022 02:45 Відповісти
Для чого? "Переговори" мають пройти лише в Гааці. Хто з гітлером проводив переговори? Правда були двоє - Молотов та Риббентропа, обидва погано закінчили.
Не повторюте ту маячню про переговори з кремлівським фашистом зелених зрадників, вони скоріше за все закічять так же.
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26.04.2022 02:50 Відповісти
Я вважав його найадекватнішим серед владних міністрів.
Але:
"Шановний пане міністр, дозвольте Вам назвати три пункти, по яким путін НІКОЛИ НЕ ПІДЕ НА ПОСТУПКИ:
1. Території Донецької і Луганської областей (адміністративні, повністю) і Крим.
2. Репарації з боку росії (хіба що така собі садистська "участь у відбудові").
3. Покарання військових злочинців (і в першу чергу - самого себе?).

Відкладемо в бік поки що НАТО і гарантії безпеки.

Так от, за Вашою логікою, сісти за стіл переговорів означатиме для України ПОВНУ ВІДМОВУ ВІД ВИМОГ по цим трьом пунктам?

ВИ ХОЧ ІНКОЛИ ЗГАДУЄТЕ, ЩО КРІМ ВАС Є ЩЕ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД????????????"
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26.04.2022 02:12 Відповісти
і це означає, що попереду ще роботи до фіга, щоб довести до того моменту, коли путіна вже ніхто не буде питати, на що він там погоджується чи ні. На участь у відбудові то хиба вже ми не погодимося, бо що ці рукожопи можуть відбудовувати, у них гнила натура, треба брати грошіма.
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26.04.2022 02:29 Відповісти
Де ви там побачили адекватність?
Хитріший і зворотливіший від свого керівника, вміє складніше говорити але за 3 роки під його керівництвом МЗС України немає суттєвих досягнень у міжнародних справах. Навіть у час війни єдинне що він успішно робить, це або ********** дипломатичним "язиком" тупі ідеї преzедента, або відмазує його від допущених ляпів.
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26.04.2022 03:51 Відповісти
Та забудьте ви вже про дебільні переговори про капітуляцію! Як же ви дістали! не може йти жодної мови про те, щоб подарувати рашистам Південь та Донбас. А на цих переговорах х@йло вимагатиме не лише здачі територій, а й 15 пунктів приниження українців. Ми вже бачили одне перемир'я на 7 років. Отримали ганьбу і нову війну.
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26.04.2022 01:27 Відповісти
так пан Кулєба й каже, що русскіє ще не отримали просвітляючих п...н на стільки, щоб серйозно готові були вести дійсно мирні перемовини, але коли клієнт дозріє, він, як дипломат переборе в собі огиду і буде вести ті самі перемовини про мир.
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26.04.2022 01:41 Відповісти
пукін закінчить війну тоді, коли буде вважати це доцільним.
Тобто на не вигідних Україні умовах.
В байки про нищівні санкції і армію росії, яка вже ледь дихає на ладан, я не вірю.
Тому війна буде довгою і кровопролитною.
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26.04.2022 01:28 Відповісти
Помиляєтесь. війна закінчиться швидше ніж ви думаєте, я маю на увазі активну фазу. Це станеться швидше, якщо видалити зрадників з ОП. І ніякої мирної угоди підписувати не потрібно, крім капітуляції Рашки, на що вони не погодяться. Потому ми можемо, як Японія, формально знаходитись в стані війни з Рашкою десятиліттями, але після вступу до НАТО нам будуть до дупи їхні умови і забаганки. До моменту вступу в НАТО наша безпека в компетенції ЗСУ, США і Великобританії, про це неодноразово свідчать заяви Білого дому і королівства. Але вони не стануть гарантами по зрадницьких стамбульських договорняках зебілів.
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26.04.2022 14:42 Відповісти
А вам зеленим баригам що? закінчення війни чи перемога і репарації? деокупація чи "сепаратний договір", тобто капітуляція, і дуля в зелену морду замість репарацій?
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26.04.2022 01:31 Відповісти
Їм скоріш би в Оман до зароблених "непосильною працею" грошей.
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26.04.2022 06:07 Відповісти
Про що договоряться? Про "сайдемся па середине"?
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26.04.2022 01:34 Відповісти
Боже, зроби так, щоб від цих інфантилів ніколи не залежали життя людей!
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26.04.2022 01:41 Відповісти
Не обирать ворюг-клептоманів в президенти, та їх маріонеток, наприклад, акторів з кварталу.
Не допускайте фінансування бізнесом виборів - це призводить до корупції, та зубожіння народу!
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26.04.2022 02:44 Відповісти
Вибачаюсь за свою хвилинну слабкість.
Просто треба у довбойобів відібрати право вибирати центральну владу.
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26.04.2022 13:14 Відповісти
да какие там инфантилы ? это мля гораздо хуже - пол юга оккупировано а они уже про переговоры.. ипанаты - предатели горе стране
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26.04.2022 02:48 Відповісти
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26.04.2022 01:43 Відповісти
Якщо правда, то треба зробити шоу на весь світ. Сюжет з відрізанням посадочного місця для " прєдохранітєля " Само собою все гуманно обставити, без ножиць для кастрації баранів, а наркоз, хірургія, цицькаті медсестри з декольте. Прокидається від наркозу і опа, сюрприз для коханої.
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26.04.2022 14:53 Відповісти
Пуйло після інсультуту з бункеру не виглядає.
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26.04.2022 01:50 Відповісти
"Альо"! Які переговори? Раша НІКОЛИ ніякі домовленості НЕ ВИКОНУЄ! Порушені мінські, - тому чергове підтвердження! 😠
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26.04.2022 01:50 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном


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26.04.2022 01:53 Відповісти
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26.04.2022 09:52 Відповісти
все это дешевые инсинуации для плебса ... ***** плевать на потери, да и оркам в массе тоже, кроме мамок которым 7 лямов не обломились на ремонт халупы ... у ***** перед глазами пример Финляндии ... финны кучу орков в снег уложили ... но что в итоге? ... таки лишились самых южных и лучших своих земель с Выборгом - вторым по населению городом страны, между прочим ... орки этот Выборг так загадили за 70 лет, что фины в его сторону теперь и посмотреть брезгуют .

... мораль такова - земли орки по факту у финнов отжали, а бабы еще нарожали ... зачем лично ***** эти переговоры? .... этому дэбилу уже 70 лет ... ему ничего не нужно, кроме как попасть в учебники орков в качестве обирателя емель собирателя земель
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26.04.2022 02:01 Відповісти
Спішите закінчити бо заробітки впали на відкатах?А так декому з влади хочеться запхати свої руки в бюджет.Переговори -це намахання закінчити війну ,,посредінє,, ,подивіться на карту півдня України!!!При зупинці війни після навіть своїх забовязань віддати південь Путін вас кине.Бо той хто ,,не Лох'' є справжнім Лохом.В мене таке враження що він перемагати не хоче,він хоче статус кво з війною через пару років для України проти тієї ж РФ яка підлатає рани і зробить висновки.
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26.04.2022 02:04 Відповісти
***** непередбачуване. Віри не має.
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26.04.2022 02:29 Відповісти
зато зелебоп -прямо такой прямолинейный как дорога кокса
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26.04.2022 02:50 Відповісти
"Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Ось у чому полягають труднощі, з якими стикаються українці. Потрібно просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати зброю Україні", - заявив Джонсон.
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26.04.2022 02:59 Відповісти
ПНХ...малорос
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26.04.2022 03:02 Відповісти
Там, де три крапки, мало бути "зелений"? 😊
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26.04.2022 07:55 Відповісти
Нашій владі, хоч я її підтримую під час війни, підходить вислів "Дурний думкаю багатіє" Всі адекватні в Україні люди розуміють. Ніяких переговорів з россійскими орками бути не може. Тому що їх нація разом з Путлером схиблена на голову. Це факт, а не якийсь призирний вислів. Перемовини з Україної та якісь поступки в бік нашої країни для Путіна крах. Його влада тримається на міфу " непобедимой в войне России".
Росія вибухне зсередини соціально, якщо цей міф буде скасовано. Вони там це розуміють, тому ця війна буде дуже тяжкою з повною перемогою однієї з сторін. Маю надію й віру, молюся, що це буде Україна. Але читаючи про надії нашої влади домовитися з диктатором шовіністичної Росії є думки, що в них з головою теж не все добре.
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26.04.2022 03:22 Відповісти
Ось дійсно не розумію, навіщо це???Що він там бажає побачити??Про що с цим можно розмовляти взагалі???
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26.04.2022 03:33 Відповісти
Крім як ліпити з гівна сметану (у нашому випадку - пророка з віслюка) подібні заяви нічого не несуть
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26.04.2022 04:03 Відповісти
Мир на состояние 23-го февраля им предлагали в конце февраля. Еще до ряда многочисленных и чудовищных преступлений. Даже в начале марта был такой шанс. Просто вернуть все как было 23-го февраля, заплатить репарации и контрибуции и посидеть со своим Крымом пару лет до гражданской войны, а затем они сами прибегут сюда.

Теперь этого нет и не может быть. Поезд ушел, зеленый свет сменился на красный. Только безоговорочная капитуляция, только полное восстановление границ на состояние 1991-го года с полной передачей всех кораблей Черного и Азовского моря, только жесткая граница по Сочи с очень, очень небольшой береговой линией как эксклюзивных водах, только выплата репараций, включая контрибуции за оккупацию все эти 8 лет, только выдача всех преступников без исключения для трибунала. В случае отказа получат все тоже самое, только останутся без армии вообще и без страны после танкового марша на Москву, вторую. Это будет стоить жизней, но любой иной сценарий уже закрыт. Цвет светофора - красный.
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26.04.2022 04:19 Відповісти
Все еще дурак... Интерес раши - уничтожение Украины. Никакие переговоры изменить этого не могут.
Я понимаю желание Зеленского уменьшить количество жертв вернувшись к статусу-кво и ждать изменения власти в раше. Только я боюсь изменение власти ничего не изменит.
А вот деоккупация Донецка и Луганска сменит власть в раше за считанные месяцы....
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26.04.2022 04:37 Відповісти
жаль, что в головах людей типы куляйбы есть мысль о переговорах... хотя... что но закончило, где училось? кто купил ему должность... а учитывая тенденцию, что назначаются те, кто на уровень ниже того, кто назначает, то имеем то, что имеем... но всему приходит свой конец... и дай Бог этих идиотов жизнь сама уберет...
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26.04.2022 05:50 Відповісти
Бабусі Бєні і його компанії вигідні договорняки і заморожені конфлікти. Перемога над мордостаном і нашими грибами дасть жити в мирі і достатку всім українцям
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26.04.2022 05:54 Відповісти
Кулєба, вже навіть "кухаркам" ясно, що Зє і Пу не будуть зустрічатися ...чи ти настільки зебільне, що це не розумієш???
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26.04.2022 06:20 Відповісти
знов за рибу гроші ! шо партнерів -гарантів безпеки треба витягувати з гаазької в'язниці ? чи хозяєва з кремля дзвонили ?
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26.04.2022 06:22 Відповісти
Путло не спиняють ні санкції, ні військові втрати, нічого! Саме він повинен вимагати переговорів, а не ми!
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26.04.2022 06:33 Відповісти
?????? Договориться о чем? О том что Россия уйдёт со всех оккупированных территорий включая Крым и ОРДЛО ? О том что выплатит нам компенсации за разрушенные города и жизни людей ? Выдаст нам военных преступников включая Путина ?Договариваться об этом с кем? С Путиным??? Это придумал какой то ИДИОТ! Если думаете иначе , почитайте пост с начала и попробуйте представить себе этот договор!
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26.04.2022 06:35 Відповісти
вдесяте пишу: війна НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ, а перемагається або програється!
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26.04.2022 06:49 Відповісти
Кулебу, що пригрозили зняти з посади? Звідки таке відверте спотворення причинно-наслідкового зв'язку?
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26.04.2022 07:00 Відповісти
Про здачу Херсона вони не особисто домовлялися?
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26.04.2022 07:05 Відповісти
Владним гнидам хочеться суверенітетом України поторгуватись!
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26.04.2022 07:20 Відповісти
Щоб за це Зеля мог отримати ярлик на князівство від самого Путлера років на 20.
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26.04.2022 07:46 Відповісти
Яки можуть бути зараз переговори? Для чого ? Щоб отдати Херсон, Мелитополь, Бердянськ, та маріуполь ?
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26.04.2022 07:44 Відповісти
Кулеба такий же зрадник як і Зеля.
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26.04.2022 07:47 Відповісти
Які к фалосу, перемовини
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26.04.2022 07:55 Відповісти
Наші бариги прекрасно розуміють, що за умови повної Перемоги України та капітуляції кацапів їм точно перекриється доступ до корита, а декому доведеться і в тюрму сісти.
Тому для них кращим варіантом є договорняк про статус-кво, як це було до повномаштабної агресії, - "освоювати" бюджет допомоги союзників та не давати піднімати голову патріотичним рухам, - бо путін нападе.
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26.04.2022 08:50 Відповісти
Задовбали своїм, грьобаним, популізмом.
Буба гляне уйлу в очі і ...? Що скаже?
- уйло, здавайся, чи сдайЬомся, чи сойдЬомся по середінЄ?
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26.04.2022 08:53 Відповісти
ось і кулеба почав зеленіти
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26.04.2022 08:54 Відповісти
воно позеленіло від того моменту, як йому запропонували цю посаду, бо ніхто з притомних дипломатів не хотів мати справу з популістами-малоросами.
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26.04.2022 12:32 Відповісти
Власть не критикуем во время войны.
Очень это напоминает 2019г,тогда отара выбрала клоуна.
Тогда отару поимели и сейчас имеют
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26.04.2022 09:02 Відповісти
Это уже коллективный дебилизм.
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26.04.2022 09:58 Відповісти
С кремлевским ОРКОМ говорить не о чем!
 Переговоры возможны, только после того как бункерная Крыса будет ликвидирована!
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26.04.2022 10:21 Відповісти
Что-то сильно в последнее время начал хромать этот Кулеба. Соплями заразился наверно.
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26.04.2022 11:54 Відповісти
 
 