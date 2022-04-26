Чим швидше Путін погодиться на переговори із Зеленським, тим більше шансів наблизити момент закінчення війни, - Кулеба
Особиста зустріч президента Володимира Зеленського та Путіна наблизить момент закінчення війни.
Про це в інтерв'ю AP заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Міністр не думає, що Росія готова знаходити "рішення за столом переговорів".
"Але якщо я побачу, що вони змінюють своє ставлення і готові серйозно шукати взаємоприйнятні рішення, я переступлю через свою огиду, сяду з ним (главою МЗС РФ Лавровим. - Ред.) і поговорю", – сказав Кулеба.
"Чим швидше президент Путін погодиться зустрітися з президентом Зеленським, тим більше шансів наблизити момент закінчення війни", - додав глава МЗС України.
Топ коментарі
+61 Urs
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+44 Night Hunter #515832
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+40 Сергій Осадчий
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Сьогодні Юрій Швець поділився дуже цікавой інформацієй: https://youtu.be/gIK-47Y0g7Y?t=1812
30:12 Коррупция в украинском правительстве. Блинкена и Остина больше интересует, как оружие США будет использоваться, и кто его будет получать.
33:03 Ждать ли окончания войны в Украине, чтобы после победы Зеленский поборол коррупцию.
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43:36 Если вам известны реальные хищения американской помощи
ЗЕДебіли!
Жирный кабан Стефанчун вчера сказал,что конституцию менять не будут.А зачем говорить,если не будут.
По моему все очевидно.
Не повторюте ту маячню про переговори з кремлівським фашистом зелених зрадників, вони скоріше за все закічять так же.
Але:
"Шановний пане міністр, дозвольте Вам назвати три пункти, по яким путін НІКОЛИ НЕ ПІДЕ НА ПОСТУПКИ:
1. Території Донецької і Луганської областей (адміністративні, повністю) і Крим.
2. Репарації з боку росії (хіба що така собі садистська "участь у відбудові").
3. Покарання військових злочинців (і в першу чергу - самого себе?).
Відкладемо в бік поки що НАТО і гарантії безпеки.
Так от, за Вашою логікою, сісти за стіл переговорів означатиме для України ПОВНУ ВІДМОВУ ВІД ВИМОГ по цим трьом пунктам?
ВИ ХОЧ ІНКОЛИ ЗГАДУЄТЕ, ЩО КРІМ ВАС Є ЩЕ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД????????????"
Хитріший і зворотливіший від свого керівника, вміє складніше говорити але за 3 роки під його керівництвом МЗС України немає суттєвих досягнень у міжнародних справах. Навіть у час війни єдинне що він успішно робить, це або ********** дипломатичним "язиком" тупі ідеї преzедента, або відмазує його від допущених ляпів.
Тобто на не вигідних Україні умовах.
В байки про нищівні санкції і армію росії, яка вже ледь дихає на ладан, я не вірю.
Тому війна буде довгою і кровопролитною.
Не допускайте фінансування бізнесом виборів - це призводить до корупції, та зубожіння народу!
Просто треба у довбойобів відібрати право вибирати центральну владу.
... мораль такова - земли орки по факту у финнов отжали, а бабы еще нарожали ... зачем лично ***** эти переговоры? .... этому дэбилу уже 70 лет ... ему ничего не нужно, кроме как попасть в учебники орков в качестве
обирателя емельсобирателя земель
Росія вибухне зсередини соціально, якщо цей міф буде скасовано. Вони там це розуміють, тому ця війна буде дуже тяжкою з повною перемогою однієї з сторін. Маю надію й віру, молюся, що це буде Україна. Але читаючи про надії нашої влади домовитися з диктатором шовіністичної Росії є думки, що в них з головою теж не все добре.
Теперь этого нет и не может быть. Поезд ушел, зеленый свет сменился на красный. Только безоговорочная капитуляция, только полное восстановление границ на состояние 1991-го года с полной передачей всех кораблей Черного и Азовского моря, только жесткая граница по Сочи с очень, очень небольшой береговой линией как эксклюзивных водах, только выплата репараций, включая контрибуции за оккупацию все эти 8 лет, только выдача всех преступников без исключения для трибунала. В случае отказа получат все тоже самое, только останутся без армии вообще и без страны после танкового марша на Москву, вторую. Это будет стоить жизней, но любой иной сценарий уже закрыт. Цвет светофора - красный.
Я понимаю желание Зеленского уменьшить количество жертв вернувшись к статусу-кво и ждать изменения власти в раше. Только я боюсь изменение власти ничего не изменит.
А вот деоккупация Донецка и Луганска сменит власть в раше за считанные месяцы....
Тому для них кращим варіантом є договорняк про статус-кво, як це було до повномаштабної агресії, - "освоювати" бюджет допомоги союзників та не давати піднімати голову патріотичним рухам, - бо путін нападе.
Буба гляне уйлу в очі і ...? Що скаже?
- уйло, здавайся, чи сдайЬомся, чи сойдЬомся по середінЄ?
Очень это напоминает 2019г,тогда отара выбрала клоуна.
Тогда отару поимели и сейчас имеют
Переговоры возможны, только после того как бункерная Крыса будет ликвидирована!