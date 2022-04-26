Чим швидше Путін погодиться на переговори із Зеленським, тим більше шансів наблизити момент закінчення війни, - Кулеба

Особиста зустріч президента Володимира Зеленського та Путіна наблизить момент закінчення війни.

Про це в інтерв'ю AP заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Міністр не думає, що Росія готова знаходити "рішення за столом переговорів".

"Але якщо я побачу, що вони змінюють своє ставлення і готові серйозно шукати взаємоприйнятні рішення, я переступлю через свою огиду, сяду з ним (главою МЗС РФ Лавровим. - Ред.) і поговорю", – сказав Кулеба.

"Чим швидше президент Путін погодиться зустрітися з президентом Зеленським, тим більше шансів наблизити момент закінчення війни", - додав глава МЗС України.

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