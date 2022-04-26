Через вторгнення Росії врожай в Україні буде менший на 20%, - британська розвідка
Вторгнення РФ підірвало українське сільськогосподарське виробництво: урожай зернових в Україні цьогоріч, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері пише британська розвідка
У повідомленні зазначається: " "Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.
Високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у деяких найменш економічно розвинених країнах".
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+8 fresh guacamole
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якщо об'єднати зусилля то можна контролювати споживання в усьому світі