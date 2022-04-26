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Через вторгнення Росії врожай в Україні буде менший на 20%, - британська розвідка

урожай,врожай

Вторгнення РФ підірвало українське сільськогосподарське виробництво: урожай зернових в Україні цьогоріч, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері пише британська розвідка

У повідомленні зазначається: " "Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.

Високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у деяких найменш економічно розвинених країнах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче зібрати щонайменше 70% торішнього врожаю, - Шурма

Автор: 

вторгнення (380) урожай (588)


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Топ коментарі
+8
Значить араби будуть менше їсти. Не хочуть голодувати - хай викидають ***** з ринку нафти.
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26.04.2022 02:16
+5
Треба ж не тільки посіятись - треба до серпня відігнати орків від нашої території якомога далі, бо вони почнуть поля зі стиглим врожаєм палити. А цей рік може бути посушливим. Важкий рік.
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26.04.2022 02:28
+3
а, да - и Гебресусу тоже скажите, что в Эфиопии тоже будет безуглеводная диета где-то на год.
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26.04.2022 02:27
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Ну нічого, виключимо експорт продукції на Угорщину, Австрію, Молдову.
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26.04.2022 02:15 Відповісти
Та і миші наші не куди не ділися
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26.04.2022 04:17 Відповісти
Значить араби будуть менше їсти. Не хочуть голодувати - хай викидають ***** з ринку нафти.
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26.04.2022 02:16 Відповісти
Ну і німцям будемо обіцяти-обіцяти, а надсилати щось інше.
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26.04.2022 02:16 Відповісти
А якщо якимось людожерам поставляти кинуту на наших полях москалятину...
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26.04.2022 02:21 Відповісти
значит голодать будут бедуины. Так и передайте Гутиерешу.
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26.04.2022 02:23 Відповісти
а, да - и Гебресусу тоже скажите, что в Эфиопии тоже будет безуглеводная диета где-то на год.
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26.04.2022 02:27 Відповісти
Треба ж не тільки посіятись - треба до серпня відігнати орків від нашої території якомога далі, бо вони почнуть поля зі стиглим врожаєм палити. А цей рік може бути посушливим. Важкий рік.
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26.04.2022 02:28 Відповісти
Щось ці "експерти" запутались. То авторитетно заявляють що 40% посівних площ під обстрілами, ще вчора "ставки" по площам підняли до -70% бо врожай буде спалено ворогом. А тепер тиць-гриць -"недоотриманий врожай" лише 20%. ... Починаємо читати "між рядків" як за совка. Он хтось із сусідів вже в центрі Києва курей завів. Ще один дзвонить і пропонує вскладчину кролів вирощувати... А... щось придумаємо.
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26.04.2022 03:25 Відповісти
Америка їсть українську пшеницю та кукурудзу вищиго гатунку на елітний бурбон а годує рисом усю азію. Вони там можуть все що хочуть вирощувати на ролях з пацюками але коли справа іде про якісні суші чи там про fried rice то якість забезпечує тільки амерський продукт
якщо об'єднати зусилля то можна контролювати споживання в усьому світі
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26.04.2022 06:22 Відповісти
Головний виклик не в кількості врожаю, а ще в логістиці. Якщо не знищити усі човни на морі, то продати не зможемо і вивезти зерно. Так що трепа втопити усі корита і варшавянки в тому числі.
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26.04.2022 07:19 Відповісти
НЕ ФАКТ! Лето скорее всего будет более влажное и незасушлевое, чем прошлое, поэтому можно ожидать увеличение урожая на 25%, а значит убытков не будет (урожайность покроит недопосев)!
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26.04.2022 10:03 Відповісти
проблема в іншому,експортні канали заблоковано,порти та основні елеватори на півдні.
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26.04.2022 11:14 Відповісти
 
 