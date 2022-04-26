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Молдові та Казахстану треба готуватися до посилення "братніх відносин" з Росією, - Данілов

данілов

Молдові та Казахстану треба підготуватися до того, що Росія захоче посилити з ними "братні" відносини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Даіилов у ефірі національного телемарафону.

Секретар РНБО прокоментував нещодавню заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Молдова та Казахстан – братні країни для Росії.

Данилов нагадав, що у невизнаному Придністров'ї перебувають близько 1500 російських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дерусифікація має відбутись по всіх напрямках нашого життя, - Данілов

"Я хочу нагадати, що це найстаріший конфлікт, який стався на території тоді ще Радянського Союзу і він триває досі. У цьому безпосередню участь бере РФ, вона його модерує, вона там тримає півтори тисячі свого війська. І не далі, ніж два дні тому, Лавров заявив, що молдавани є їхніми "братами", і навіть "братами" є ще й казахи. Тому їм потрібно приготуватися до таких "обіймів", які завжди роблять росіяни, щоб "братися". І це може бути початком такого "братанія" на території Молдови", – заявив секретар РНБО.

Він зазначив, що з 2014 року росіяни активно через зброю "братаються" з Україною.

"Так зване "братське братання" через вбивства, зґвалтування та насильство зараз може поширитися на Молдову та на Казахстан", – сказав Данілов.

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Автор: 

Данілов Олексій (1259) Казахстан (873) Молдова (2075)


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Топ коментарі
+22
Не дай Боже, таких братів як русскіє!
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26.04.2022 03:09
+19
Треба підготуватись : Розмінувати все що можна . Перестати займатись армією . Почати велике крадівництво . Милити очі народу відосиками .
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26.04.2022 03:42
+10
Попердовать - это прерогатива зебилов. Предлагаешь, ипанько, сдаться, бо у тебя палец в жопе?
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26.04.2022 06:41
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Не дай Боже, таких братів як русскіє!
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26.04.2022 03:09 Відповісти
Такі брати у ярі коня доїдають...
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26.04.2022 03:25 Відповісти
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26.04.2022 03:32 Відповісти
Загроза "братніх обіймів" кацапів різко штовхне Молдавію в Румунію. І це можна там зробити надзвичайно швидко шляхом поглинання Румунією Молдови з повної згоди молдаван. Просто буде ще одна область чи що там у них. Але ж до цього потрібно якось "пройти Україну", а ми їх точно в Молдову не пропустимо. З Казахстаном взагалі нульовий варіант. Кацапів казахи зневажали завжди, а сьогодні стосунки з Китаєм вже давно витіснили будь які сентименти до кацапні. Китай не буде спокійно спостерігати як у нього забирають ринок збуту і джерело сировини. Так що великих і реальних загроз для цих країн з боку кацапів не існує.
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26.04.2022 03:36 Відповісти
о да, уровень анаЛитики пентагон, не меньше ... бггг 🤣

Что тогда мешало Молдове отказаться от заднестровья и войти в Румынию хотя-бы последние 8 лет? Это же значило автоматическое вступление в ЕС и НАТО ... то к чему молдоване якобы стремятся. Может там все проще ... молдоване хотят торговать с ордой, халявный газ, колорадские ленточки, комунистическая партия ... где-то я уже это видел ... короче нах они Румынам не уперлись такие ... так же как и их политикам, олигархам, туземным ватникам не нужна Румыния, им и в своем болоте хорошо, можно бесконечно что-то реформировать, меняя вывиски на министерствах и подворовывать бюджет без надзора из Бухареста иди Брюсселя ...

Абсолютное большинство компаний, которые держат Казахскую добывающую промышленность - это западные инвестии, и уж никак не китайские ... во всяком случае, по этой части Кахзахстан для них уже потерян ... если бы не ВСУ ... я более чем уверен, что ***** бы сейчас выкатывал казахам ультиматум по Северному Казахстану ... тот факт что орки пытаются строить свой собственный космодром - говорящий о многом факт ... если бы небыло планов отжать часть Казахстана, и дальше бы пользовались Байконуром
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26.04.2022 04:33 Відповісти
Халявного газа там нет, там вообще нету альтернативы пока .
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26.04.2022 07:09 Відповісти
а Молдове-то чего беспокоиться? Они за Украиной сидят. А если их микрочили начнёт дергаться, и что-то полетит в нашу сторону, то там всё быстро закончится.
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26.04.2022 03:36 Відповісти
а зачем им всей массой особо куда-то дергаться? ... они засылают ДРГ и соберают разведданные по периметру ... были уже факты поимки младоорков с той территории ... и вчерашний привет из двух мух по их, прости аллах, министерству оборону, это явный месседж тому что так делать не надо

ну, в Молдове, помимо кучи ватников, коммунистов и олигархов, есть еще гангрена под названием Гагаузия - у нас тут о ней мало знают ... но это помойка еще похлеще заднестровья ... те то хоть шуганые
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26.04.2022 04:40 Відповісти
Треба підготуватись : Розмінувати все що можна . Перестати займатись армією . Почати велике крадівництво . Милити очі народу відосиками .
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26.04.2022 03:42 Відповісти
Попердовать - это прерогатива зебилов. Предлагаешь, ипанько, сдаться, бо у тебя палец в жопе?
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26.04.2022 06:41 Відповісти
Спочатку хотіли дороги усі зробити а потім вже ЩСУ?А не можна було пропорцію тримати між дорогами і ЗСУ?
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26.04.2022 08:47 Відповісти


https://kaztag.kz/ru/news/uchastnikov-aktsii-pamyati-zhertv-rezni-v-buche-zaderzhali-u-konsulstva-rossii-v-almaty Участников акции памяти жертв резни в Буче задержали у консульства России в Алматы
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26.04.2022 03:56 Відповісти
Все так и есть. Кто называет кого-то "братским народом", тот прямо декларирует свое намерение участвовать в жизни этого братского народа, даже не спрашивая его разрешения на это. Украинцы никогда в жизни не говорили, что им кацапы, казахи, молдаване или кто-либо еще "братья". И так должны поступать все остальные, а кто не захотел добровольно это принять, тот остался уже без половины армии за 2 месяца.
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26.04.2022 04:12 Відповісти
https://orda.kz/ural-perenesjot-proizvodstvo-motociklov-iz-rossii-v-kazahstan/ Казахстан помогает российским предприятиям избежать санкций
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26.04.2022 05:08 Відповісти
Казахи почти все вата безпробудная❗💥. Да и вообще мягко говоря недалёкие люди с уровнем мировоззрения 10-12 летнего ребенка💥
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26.04.2022 06:13 Відповісти
Поэтому они ваши братья, как проржала коняка
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26.04.2022 15:40 Відповісти
Данилов прав. Правительства каждой страны должны выбрать для себя на какой стороне в данной войне они находятся.
После Бучи полутонов не осталось . « братья» уничтожают национальную идентичность в Украине , они будут уничтожать в Молдове Казахстане Грузии Азербайджане ещё рьянее .
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26.04.2022 05:34 Відповісти
А подоляцкие в три смены бдять, ну, и бздят, конечно, как ты
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26.04.2022 06:44 Відповісти
чей холоп будешь?
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26.04.2022 07:13 Відповісти
https://youtube.com/shorts/xVrwbunbods?feature=share Україна це меч і щит для молдаван.
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26.04.2022 06:20 Відповісти
Україна це щит і меч для молдаван https://youtube.com/shorts/xVrwbunbods?feature=share
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26.04.2022 06:21 Відповісти
Данилов, а КАК МОГУТ БЫТЬ В РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ БЕЖЕНЦЫ ИЗ АБХАЗИИ ( арахамия) и афгана ( Найем ) ???

если они свои страны не спасают - много ли пользы от них Украине ? Почему украинцев нет в руководстве страны ?
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26.04.2022 06:30 Відповісти
Як тільки роSSіяни когось називають братами - пора готуватись до війни!
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26.04.2022 06:39 Відповісти
Хай Данілов не відволікає увагу на інші країни, а подробно, по іменах розкаже, як кремль братається з Україною через депутатів ВР, через ОП, через ДБР, через СБУ, через оборонпром, через ГРУ, через представників міністерств, через депутатів і мерів на місцях. Чи Україна, на думку Данілова, для українців не на часі, а на часі Молдова з Казахстаном?
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26.04.2022 06:39 Відповісти
Данилов, я тут «одну мудрую вещь скажу, только Вы не обижайтесь» ( цитата)
ПРО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ .

Надо договориться с БРЮССЕЛЕМ , чтобы все деньги ( мильярды) собирались в фонд под руководством комиссии ЕС по делам Украины. И все проекты , в которые вкладывают деньги , прорабатывались и контролировались в Брюсселе .
ТОГДА ДЕНЬГИ НЕ РАЗВОРУЕТ компашка из украинских воришек и Украину быстро и рационально восстановят .
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26.04.2022 06:46 Відповісти
SIS !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.04.2022 07:01 Відповісти
Вася-Данилов, этот "конфликт" идет еще со времен 1239 года (хотя скорее еще с 1225)
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26.04.2022 07:57 Відповісти
На небольшую Молдову сил может и хватит (не думаю, что у молдован будет такая же храбрость и стойкость как у украинцев остоять свою свободу и независимость), но это если им будет позволено дойти до Приднестровья, а вот огромный Казахстан с бескрайними степями, длинными доргами и с населением без европейской толерантности и терпимости к врагу (все таки потомки империи Чингисхана) вряд ли удасться пройти "парадным" маршем!
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26.04.2022 10:12 Відповісти
Да и китайцы не будут равнодушными, они считают Казахстан своей "вотчиной"!
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26.04.2022 10:14 Відповісти
 
 