Молдові та Казахстану треба готуватися до посилення "братніх відносин" з Росією, - Данілов

Молдові та Казахстану треба підготуватися до того, що Росія захоче посилити з ними "братні" відносини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Даіилов у ефірі національного телемарафону.

Секретар РНБО прокоментував нещодавню заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Молдова та Казахстан – братні країни для Росії.

Данилов нагадав, що у невизнаному Придністров'ї перебувають близько 1500 російських військових.

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"Я хочу нагадати, що це найстаріший конфлікт, який стався на території тоді ще Радянського Союзу і він триває досі. У цьому безпосередню участь бере РФ, вона його модерує, вона там тримає півтори тисячі свого війська. І не далі, ніж два дні тому, Лавров заявив, що молдавани є їхніми "братами", і навіть "братами" є ще й казахи. Тому їм потрібно приготуватися до таких "обіймів", які завжди роблять росіяни, щоб "братися". І це може бути початком такого "братанія" на території Молдови", – заявив секретар РНБО.

Він зазначив, що з 2014 року росіяни активно через зброю "братаються" з Україною.

"Так зване "братське братання" через вбивства, зґвалтування та насильство зараз може поширитися на Молдову та на Казахстан", – сказав Данілов.

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