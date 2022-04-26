Молдові та Казахстану треба готуватися до посилення "братніх відносин" з Росією, - Данілов
Молдові та Казахстану треба підготуватися до того, що Росія захоче посилити з ними "братні" відносини.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Даіилов у ефірі національного телемарафону.
Секретар РНБО прокоментував нещодавню заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Молдова та Казахстан – братні країни для Росії.
Данилов нагадав, що у невизнаному Придністров'ї перебувають близько 1500 російських військових.
"Я хочу нагадати, що це найстаріший конфлікт, який стався на території тоді ще Радянського Союзу і він триває досі. У цьому безпосередню участь бере РФ, вона його модерує, вона там тримає півтори тисячі свого війська. І не далі, ніж два дні тому, Лавров заявив, що молдавани є їхніми "братами", і навіть "братами" є ще й казахи. Тому їм потрібно приготуватися до таких "обіймів", які завжди роблять росіяни, щоб "братися". І це може бути початком такого "братанія" на території Молдови", – заявив секретар РНБО.
Він зазначив, що з 2014 року росіяни активно через зброю "братаються" з Україною.
"Так зване "братське братання" через вбивства, зґвалтування та насильство зараз може поширитися на Молдову та на Казахстан", – сказав Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что тогда мешало Молдове отказаться от
заднестровьяи войти в Румынию хотя-бы последние 8 лет? Это же значило автоматическое вступление в ЕС и НАТО ... то к чему молдоване якобы стремятся. Может там все проще ... молдоване хотят торговать с ордой, халявный газ, колорадские ленточки, комунистическая партия ... где-то я уже это видел ... короче нах они Румынам не уперлись такие ... так же как и их политикам, олигархам, туземным ватникам не нужна Румыния, им и в своем болоте хорошо, можно бесконечно что-то реформировать, меняя вывиски на министерствах и подворовывать бюджет без надзора из Бухареста иди Брюсселя ...
Абсолютное большинство компаний, которые держат Казахскую добывающую промышленность - это западные инвестии, и уж никак не китайские ... во всяком случае, по этой части Кахзахстан для них уже потерян ... если бы не ВСУ ... я более чем уверен, что ***** бы сейчас выкатывал казахам ультиматум по Северному Казахстану ... тот факт что орки пытаются строить свой собственный космодром - говорящий о многом факт ... если бы небыло планов отжать часть Казахстана, и дальше бы пользовались Байконуром
ну, в Молдове, помимо кучи ватников, коммунистов и олигархов, есть еще гангрена под названием Гагаузия - у нас тут о ней мало знают ... но это помойка еще похлеще заднестровья ... те то хоть шуганые
https://kaztag.kz/ru/news/uchastnikov-aktsii-pamyati-zhertv-rezni-v-buche-zaderzhali-u-konsulstva-rossii-v-almaty Участников акции памяти жертв резни в Буче задержали у консульства России в Алматы
После Бучи полутонов не осталось . « братья» уничтожают национальную идентичность в Украине , они будут уничтожать в Молдове Казахстане Грузии Азербайджане ещё рьянее .
если они свои страны не спасают - много ли пользы от них Украине ? Почему украинцев нет в руководстве страны ?
ПРО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ .
Надо договориться с БРЮССЕЛЕМ , чтобы все деньги ( мильярды) собирались в фонд под руководством комиссии ЕС по делам Украины. И все проекты , в которые вкладывают деньги , прорабатывались и контролировались в Брюсселе .
ТОГДА ДЕНЬГИ НЕ РАЗВОРУЕТ компашка из украинских воришек и Украину быстро и рационально восстановят .