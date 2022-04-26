Від початку російського вторгнення на Донеччині зазнали пошкоджень 65 185 приватних і 2936 багатоквартирних будинків, - Кириленко

Масованими обстрілами та авіаударами російська армія продовжує винищувати цивільну інфраструктуру Донеччини.

Про це в Телеграмі повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Масованими обстрілами та авіаударами російська армія продовжує винищувати цивільну інфраструктуру Донецької області. Зараз неможливо точно підрахувати, скільки всього вони пошкодили та зруйнували, але станом на 25 квітня попередні цифри такі. В області зазнали пошкоджень 65 185 приватних будинків і 2 936 багатоквартирних будинків (у тому числі в Маріуполі 61200 і 2340 відповідно)", - написав очільник області.

Він зазначив, що, крім того, пошкоджено: 28 об’єктів водопостачання; 30 об’єктів електропостачання; 73 об’єкти газопостачання; 87 культурних об’єктів; 122 освітні заклади; 48 закладів охорони здоров'я; 8 котелень; 332 залізничні об’єкти та 22 мости.

До цього переліку не включена інфраструктура Маріуполя та Волновахи, яку росіяни знищили вщент.

"Ворог прагне завдати якнайбільшої шкоди нашій інфраструктурі, цілеспрямовано б’є по критичних об’єктах. Але що б там росіяни собі не думали, ми вистоїмо і все відновимо! А всі їхні злочини ретельно документуємо", - наголосив Кириленко.

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