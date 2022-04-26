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Британія і Канада спільно домагатимуться відповідальності для російських військових, які чинили сексуальне насильство в Україні

зґвалтування

Велика Британія і Канада будуть спільно домагатися відповідальності для російських військових, які чинили сексуальне насильство в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті спільного авторства міністрів закордонних справ Канади та Великої Британії Мелані Жолі та Ліз Трасс.

"Ми ніколи не забудемо страхітливі сцени із Бучі після російської окупації та обурливі вчинені злочини, особливо проти жінок. Об’єднане Королівство та Канада віддані боротьбі із цими жахливими вчинками та використанням сексуального насильства у війні, й рішуче налаштовані протягнути до відповідальності їхніх виконавців", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що подібне насильство "використовується як систематична зброя для підкорення та чинення тиску на жінок".

"Воно - таке само руйнівне у конфлікті, як міни й хімічна зброя - обоє з яких заборонені міжнародними угодами - але не отримує такого самого серйозного ставлення", - зауважили автори.

Жолі і Трасс наголосили, що міжнародна спільнота "мусить посилити реагування та вжити усіх заходів для припинення цієї практики".

"Об’єднане королівство та Канада роблять усе можливе, аби всі відповідальні за злочини Путіна постали перед судом за всією суворістю закону", - запевнили дипломати.

Також читайте: Окупанти заздалегідь планували вбивати, ґвалтувати та катувати українців, - Венедіктова

Автор: 

армія рф (17538) Велика Британія (5610) зґвалтування (387) Канада (2206) Трасс Елізабет (172) Жолі Мелані (80)


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Топ коментарі
+9
А сколько российские мрази насиловали чеченок, сириек, ливиек ?

Папа Франциск молчал , бо кацапские гроши в банках Ватикана душу грели ?

А как украинцы стали защищать себя и своих женщин , писать и говорить о позорном явлении изнасилований 5 летних детей россиянами , ТАК ПАПА ВСПОМНИЛ ПРО РАСИЗМ - мол зачем так заботитесь об украинцах , когда есть арабы и негры

А где был этот папа, когда россияне насиловали сириек ? Так кто там расист ????
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26.04.2022 06:56
+7
Прошли времена, когда руский солдат был героем-антифашистом, освободителем, спасителем немецких девочек. Нет, дорогие кацапы-мокшанцы-якуты-буряты-тувинцы-татары-мордва... Теперь это уже не про вас. Теперь русский солдат - это фашист, живодер, оккупант, агрессор.
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26.04.2022 06:56
+6
Не забывайте писать слова « насильник и педофил»
Надо навечно вбить эти слова рядом со словом « россияне»
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26.04.2022 06:58
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Прошли времена, когда руский солдат был героем-антифашистом, освободителем, спасителем немецких девочек. Нет, дорогие кацапы-мокшанцы-якуты-буряты-тувинцы-татары-мордва... Теперь это уже не про вас. Теперь русский солдат - это фашист, живодер, оккупант, агрессор.
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26.04.2022 06:56 Відповісти
Не забывайте писать слова « насильник и педофил»
Надо навечно вбить эти слова рядом со словом « россияне»
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26.04.2022 06:58 Відповісти
Тем более, говорят, что солдат девочку не спасал а в сарай насиловать тащил.
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26.04.2022 07:56 Відповісти
зі словом русскіє, бо вони за кордоном себе називають саме русскіми, щоб вони не могли так себе називати.
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26.04.2022 09:00 Відповісти
он таковым был только в сказках пропагандонов.
в а по факту - был тупой нацисткой свиньей всегда
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26.04.2022 08:05 Відповісти
не були вони ніколи захисниками німецьких дівчаток, те що вони в Бучі зробили, рівно то саме робили їх діди в Варшаві і в Берліні теж, тільки поляки пам"ятають, а у німців бачте "почуття провини" перед русскіми і куплене скоріш за все за русскіє гроші.
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26.04.2022 09:02 Відповісти
Некогда "ГЕРОЯМИ-антифашистами" ОНИ НЕ БЫЛИ, в ту прошлую войну УБИВАЛИ и НАСИЛОВАЛИ их деды и прадеды, а в эту их выродки ничем не лучше предков!
Так называемое "ОСВОБОЖДЕНИЕ" по факту было ЫМПЕРСКИМ ЗАВОЕВАНИЕМ (одни оккупанты заменили других оккупантов)"!

НИЧЕГО ПО СУТИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В МОСКАЛЬСКОЙ ЫМПЕРИИ!
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26.04.2022 09:47 Відповісти
Согласен, это была просто смена концлагеря.
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26.04.2022 10:44 Відповісти
А сколько российские мрази насиловали чеченок, сириек, ливиек ?

Папа Франциск молчал , бо кацапские гроши в банках Ватикана душу грели ?

А как украинцы стали защищать себя и своих женщин , писать и говорить о позорном явлении изнасилований 5 летних детей россиянами , ТАК ПАПА ВСПОМНИЛ ПРО РАСИЗМ - мол зачем так заботитесь об украинцах , когда есть арабы и негры

А где был этот папа, когда россияне насиловали сириек ? Так кто там расист ????
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26.04.2022 06:56 Відповісти
слишком много разговоров о том что все вимагають покарання?
от кого вы вимагаете ? кто будет исполнять ваши вимоги? вот эти пустые разговоры и болтовня тоже самое что и у зеленского реально бесит .. вы сделайте а потом будете хайповать и пиарится ..
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26.04.2022 07:20 Відповісти
най роблять, головне щоб не мовчали, саме страшне то мовчання.
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26.04.2022 09:04 Відповісти
Коли світ із цікавістю споглядає з партеру (а деякі з окремої ложи) драму на сцені - він мовчить. Він насолоджується новинами. Мовчати - це теж мистецтво, щоб не відволікатися від дійства та не прогавити анічого.

Але такий світ - не світло, а вівчарня, чи може сказати мовчарня якась.
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26.04.2022 13:41 Відповісти
Для цього більше ракет нам, а їм буде піз...єць
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26.04.2022 07:27 Відповісти
Дякуємо.
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26.04.2022 08:57 Відповісти
А что озабоченность только на сексуальном насилии?
За любое военное преступление должна быть ответственость (в том числе за пропаганду войны и ненависти)!
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26.04.2022 09:50 Відповісти
ну вперед! побажаємо їм успіхів. "домагання відповідальності" - це вже і так крок вперед в порівнянні із "занепокоєнням і стурбованістю"....
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26.04.2022 10:27 Відповісти
 
 