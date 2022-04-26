Британія і Канада спільно домагатимуться відповідальності для російських військових, які чинили сексуальне насильство в Україні
Велика Британія і Канада будуть спільно домагатися відповідальності для російських військових, які чинили сексуальне насильство в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті спільного авторства міністрів закордонних справ Канади та Великої Британії Мелані Жолі та Ліз Трасс.
"Ми ніколи не забудемо страхітливі сцени із Бучі після російської окупації та обурливі вчинені злочини, особливо проти жінок. Об’єднане Королівство та Канада віддані боротьбі із цими жахливими вчинками та використанням сексуального насильства у війні, й рішуче налаштовані протягнути до відповідальності їхніх виконавців", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що подібне насильство "використовується як систематична зброя для підкорення та чинення тиску на жінок".
"Воно - таке само руйнівне у конфлікті, як міни й хімічна зброя - обоє з яких заборонені міжнародними угодами - але не отримує такого самого серйозного ставлення", - зауважили автори.
Жолі і Трасс наголосили, що міжнародна спільнота "мусить посилити реагування та вжити усіх заходів для припинення цієї практики".
"Об’єднане королівство та Канада роблять усе можливе, аби всі відповідальні за злочини Путіна постали перед судом за всією суворістю закону", - запевнили дипломати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Надо навечно вбить эти слова рядом со словом « россияне»
в а по факту - был тупой нацисткой свиньей всегда
Так называемое "ОСВОБОЖДЕНИЕ" по факту было ЫМПЕРСКИМ ЗАВОЕВАНИЕМ (одни оккупанты заменили других оккупантов)"!
НИЧЕГО ПО СУТИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В МОСКАЛЬСКОЙ ЫМПЕРИИ!
Папа Франциск молчал , бо кацапские гроши в банках Ватикана душу грели ?
А как украинцы стали защищать себя и своих женщин , писать и говорить о позорном явлении изнасилований 5 летних детей россиянами , ТАК ПАПА ВСПОМНИЛ ПРО РАСИЗМ - мол зачем так заботитесь об украинцах , когда есть арабы и негры
А где был этот папа, когда россияне насиловали сириек ? Так кто там расист ????
от кого вы вимагаете ? кто будет исполнять ваши вимоги? вот эти пустые разговоры и болтовня тоже самое что и у зеленского реально бесит .. вы сделайте а потом будете хайповать и пиарится ..
Але такий світ - не світло, а вівчарня, чи може сказати мовчарня якась.
За любое военное преступление должна быть ответственость (в том числе за пропаганду войны и ненависти)!