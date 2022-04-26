Британія і Канада спільно домагатимуться відповідальності для російських військових, які чинили сексуальне насильство в Україні

Велика Британія і Канада будуть спільно домагатися відповідальності для російських військових, які чинили сексуальне насильство в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті спільного авторства міністрів закордонних справ Канади та Великої Британії Мелані Жолі та Ліз Трасс.

"Ми ніколи не забудемо страхітливі сцени із Бучі після російської окупації та обурливі вчинені злочини, особливо проти жінок. Об’єднане Королівство та Канада віддані боротьбі із цими жахливими вчинками та використанням сексуального насильства у війні, й рішуче налаштовані протягнути до відповідальності їхніх виконавців", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що подібне насильство "використовується як систематична зброя для підкорення та чинення тиску на жінок".

"Воно - таке само руйнівне у конфлікті, як міни й хімічна зброя - обоє з яких заборонені міжнародними угодами - але не отримує такого самого серйозного ставлення", - зауважили автори.

Жолі і Трасс наголосили, що міжнародна спільнота "мусить посилити реагування та вжити усіх заходів для припинення цієї практики".

"Об’єднане королівство та Канада роблять усе можливе, аби всі відповідальні за злочини Путіна постали перед судом за всією суворістю закону", - запевнили дипломати.

Також читайте: Окупанти заздалегідь планували вбивати, ґвалтувати та катувати українців, - Венедіктова