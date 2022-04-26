У Росії заявляють, що Україна обстріляла два села в Бєлгородській області

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков стверджує, що Україна нібито обстріляла села Головчино і Журавлівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє В'ячеслав Гладков, якого цитує російський ТАСС у телеграмі.

За словами Гладкова, в Головчиному нібито пошкоджено кілька нежитлових споруд та чотири будинки, постраждалих немає.

Головчино належить до Грайворонського міського округу.

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Також Гладков заявив про обстріл ще одного села – Журавлівки.

"Мав виїхати у відрядження до Москви, вже сідав у поїзд. Зателефонувала голова Журавлівки Анжеліка Василівна. Почався обстріл села. Відрядження скасував, залишаюся у регіоні.

Вже зараз зрозуміло, що є постраждалі мирні жителі. Поки що це двоє поранених: чоловік із пораненням у руку та жінка в область шиї. Машини швидкої допомоги виїхали на місце. Є руйнування житлових будинків. Масштаби оцінимо після обходу. Все, що зруйновано, відновимо", - зазначив Гладков.