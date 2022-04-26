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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Росії заявляють, що Україна обстріляла два села в Бєлгородській області

область,бєлгород,бєлгородская

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков стверджує, що Україна нібито обстріляла села Головчино і Журавлівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє В'ячеслав Гладков, якого цитує російський ТАСС у телеграмі.

За словами Гладкова, в Головчиному нібито пошкоджено кілька нежитлових споруд та чотири будинки, постраждалих немає.

Головчино належить до Грайворонського міського округу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія заявила про обстріл з боку України села в Бєлгородській області

Також Гладков заявив про обстріл ще одного села – Журавлівки. 

"Мав виїхати у відрядження до Москви, вже сідав у поїзд. Зателефонувала голова Журавлівки Анжеліка Василівна. Почався обстріл села. Відрядження скасував, залишаюся у регіоні.

Вже зараз зрозуміло, що є постраждалі мирні жителі. Поки що це двоє поранених: чоловік із пораненням у руку та жінка в область шиї. Машини швидкої допомоги виїхали на місце. Є руйнування житлових будинків. Масштаби оцінимо після обходу. Все, що зруйновано, відновимо", - зазначив Гладков.

Автор: 

обстріл (28700) росія (65394) Україна (5921)


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Топ коментарі
+30
Судячи по фотографіям: і мурманську, і туву, і владікавказ, і багато інших, а по Якутії вопще нанесли термоядерний удар- досих пір горить!

А от "москва" сама затонула, через недопалок...
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26.04.2022 07:17
+27
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26.04.2022 07:10
+27
Сказки для раисян Зачем Украине обстреливать мокшанские деревни , если есть Воронеж, Курск, Белгород.? Мощно еще раз ударить по Чернобаевке
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26.04.2022 07:18
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26.04.2022 07:10 Відповісти
Пусть спасибо говорят - Украина их освобождает от *****

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26.04.2022 07:12 Відповісти
Судячи по фотографіям: і мурманську, і туву, і владікавказ, і багато інших, а по Якутії вопще нанесли термоядерний удар- досих пір горить!

А от "москва" сама затонула, через недопалок...
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26.04.2022 07:17 Відповісти
Говорил с братухой вчера, живет в сибире, говорит палят украинские партизаны кацапскую тайгу аж цепки трещат, бог им в помощь.
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26.04.2022 09:09 Відповісти
Вообще-то в Сибири тайга горит каждый год, причем и без всяких партизан.
Тушить тайгу очень тяжело, для тушения обычно кроме пожарных привлекают армию
Но сейчас вся российская армия в Украине.
Если вы помните, где-то пару лет назад там были такие пожары, что практически вся Хакассия выгорела.
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26.04.2022 12:13 Відповісти
Сказки для раисян Зачем Украине обстреливать мокшанские деревни , если есть Воронеж, Курск, Белгород.? Мощно еще раз ударить по Чернобаевке
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26.04.2022 07:18 Відповісти
Дєрєвянниє клозєти прєдставляют стратегічєскую ценность для Гєнштаба ЗСУ.
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26.04.2022 07:25 Відповісти
странно что раньше не прилетало...
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26.04.2022 07:18 Відповісти
ах вы ж-твари брехливые..
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26.04.2022 07:19 Відповісти
Ну то і що? паРаша обстрілювала Україну через кордон ще у 2014 році, а зараз обстрілює ракетами глибокі тили України. Маємо повне моральне і військове право фігачити по всьому російському, до чого можем дострелити. Хай кацапи відчують на собі свою чортову "спецоперацію"
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26.04.2022 07:20 Відповісти
тільки от на фіг треба? це у русскіх *********** до чорта і вону тут нам кожен кущ вже ********, а нам їх нужники не потрібні, витрачатися тільки марно.
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26.04.2022 08:54 Відповісти
Они это делают специально чтобы обьявить всеобщую мобилизацию , что не есть хорошо. Представьте себе 140 миллионную страну дебилов.
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26.04.2022 08:55 Відповісти
рашисты, чтоб вам брехня ваша обернулась сторицей
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26.04.2022 07:20 Відповісти
А що - "НЕЛЬЗЯ" ??????
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26.04.2022 07:20 Відповісти
это ж наше ПВО сбило ваши ракеты ))
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26.04.2022 09:09 Відповісти
Як на диво снаряди влучили у пусті туалети та погреби. Повірте, кацапи, якби стріляла українська артилерія, то ціллю були б не такі архістратегічні об'єкти.
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26.04.2022 07:20 Відповісти
...наверное у Путена шкодують что "Нептуны" немогут достать до 9-этажок на Печатниках Вот бы тады Скабеева с Салавьёвым в прямом эфире устроили бы сэкс с элементами содомазо
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26.04.2022 07:20 Відповісти
Вопрос к знатокам пєрєдачі што хдє када - нафіга Україні обстрілювати якісь - нікому не потрібні кацапські села .?
Врємя пошло .!! .
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26.04.2022 07:23 Відповісти
Та треба зазначити що ці села є на частині Слобожащини, яку анексував і асимілював модор в минулі десятиліття. В 1980 році в Корчанському районі був у відрядженні в україномовному селі.
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26.04.2022 09:12 Відповісти
Біндерафци же.
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26.04.2022 11:11 Відповісти
Якщо взяти до уваги назву селищ, то вони українські і тимчасово окуповані.
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26.04.2022 07:24 Відповісти
Ага, стріляти не по багатоповерхівкам, якщо так хотіли б кацапню вбити, а по селі в козу, так? І зовсім не схоже на почерк гебні...
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26.04.2022 07:29 Відповісти
ну и шо далі? сосніть ***** капорилі
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26.04.2022 07:29 Відповісти
Логика прикольная , обстреливать Украинские города можно , а російскі зась
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26.04.2022 07:30 Відповісти
Ще ніхто й не починав по вас їбашити, курви. Коли почнуть - зрозумієте.
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26.04.2022 07:35 Відповісти
новый анекдот - губернатор садился в поезд ехать в командировку... дурик, позвони окурку педофильному и попроси его не обстреливать свои территории...
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26.04.2022 07:39 Відповісти
Мелковато как-то. Вот ранее, целые девятиэтажки на воздух взлетали.
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26.04.2022 07:41 Відповісти
Сами придумывают-сами себе рассказывают.
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26.04.2022 07:43 Відповісти
сволота кривава., брешуть і провокують., провокують і брешуть..
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26.04.2022 07:45 Відповісти
По словам очевидцев на видео одна из ракет, которыми сегодня орки атаковали Запорожье.
Один из звуков прилёта в Запорожье.
Жители Запорожья пишут, что проснулись от взрывов.

аутисты але
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26.04.2022 07:50 Відповісти
их там нет
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26.04.2022 07:55 Відповісти
Брешуть орки. Мірняк їбошать тільки кацапи.
І взагалі у каців не села , дєрєвні.
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26.04.2022 08:03 Відповісти
Это бывшая украинская территория, там действительно сёла, в отличие от исконной российской территории, там деревни.
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26.04.2022 12:16 Відповісти
ну "абстрілялі " І ШО ???!!! )(уйлопітеки най звикають ЗСУ проводять "спецаперацію " - ************** ************.
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26.04.2022 08:12 Відповісти
ФєєСБє "сахарок" підвезло?
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26.04.2022 08:22 Відповісти
Старе КГБ-ське кіно.
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26.04.2022 08:26 Відповісти
Ничё, потерпите.
Скоро вас " освободят", ******.
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26.04.2022 08:26 Відповісти
кацапи визнали що Україна має супер зброю яка долітае до їхніх забутих богом деревень
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26.04.2022 08:34 Відповісти
Та нехай пистять - хто вже цим касапам після їхніх кілотон брехні повірить?
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26.04.2022 08:44 Відповісти
Якби і так - просто чудово! Наступний бажано Бєлгород і далі по списку!
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26.04.2022 08:44 Відповісти
Зачекайте трошки, незабаром ми на вас ядрьону бімбу скинемо. У нас її немає, але ми обов'язково її скинемо.
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26.04.2022 08:51 Відповісти
наші села гопникам незаборонено обстрілювати, а нам їхні заборонено??Тут щось неправильно!
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26.04.2022 08:52 Відповісти
Дивні ці московитські крепосні. Коли дійсно обстрілюють їх об'єкти - вони в ступорі й не знають що казати. А коли їх влада вигадує міфічні обстріли сел - вони посиленно бояться й обурюються.
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26.04.2022 08:53 Відповісти
так наказ боятися і обурюватися, скажу більше, як буде наказ цьомати в дупу всіх українців, зі скрипом, потворно посміхаючись вони в колейку вишикуються щоб наказ виконати, да, на кухні будуть плюватися...але ж наказ будуть виконувати, а соловйови і скабєєви в перших рядах. Ці тварюки дуже небезпечні.
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26.04.2022 08:58 Відповісти
Я за!!!! Нехай обстрилюють своїх. Та по-більше!!!!! А потім тих, хто опинився під обстрілом-у тюрьму!!!!! Що б нічого не казали. Це так по рюзкі)))))) Я думаю їх солдати раді, що можна вбивати своїх. Бо з ЗСУ можна в пакеті поїхати додому, а тут-ніхто ответки не дасть!!!! То пабеда!!!!
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26.04.2022 08:58 Відповісти
Прекрасно!
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26.04.2022 09:00 Відповісти
На жаль мобілізації не уникнути. Вони вже бачать що не виграють. Якщо з такими ж темпами все піде до початку травня то перед 9 буде якась грандіозна провокація, загальна мобілізація і похід на фронт прямо з ппраду.
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26.04.2022 09:07 Відповісти
І чим це Уйлостану допоможе? ))) Хай заради "провокації" лядський Кремль підірвуть і дохле зморшкувате тільце Уйла поруч з Леніним вкладуть - непоганий варіант буде )
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26.04.2022 09:19 Відповісти
Нет, нет, если не обнаружено рядом книжечки националистического содержания с автографом и неразборчивой подписью, то это не мы🧐
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26.04.2022 09:10 Відповісти
Шоу для мокшан, з метою об'явити мобілізацію, та намаганням втягти у війну війська одкб.
Уйлу потрібно м'ясо.
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26.04.2022 09:11 Відповісти
А в чому, власне, проблема? Звичайна собі денацифікація та демілітаризація - хай складуть зброю, перейдуть на українську мову, встановлять пам'ятники Бандері, Шухевичу та Коновальцю, вийдуть з ОДКБ, закриють оборонні підприємства і живуть собі спокійно - так же ж? Я правильно виклав суть "спецоперації" навпаки?
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26.04.2022 09:16 Відповісти
Якщо раніше вислів - бомбить Воронеж,викликав посмішку,то зараз зрозуміло,що вони і свій воронеж раздовбають.
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26.04.2022 09:39 Відповісти
Денацификация рашкостана начинается.
Москалики, вы потерпите, скоро мы вас денацифицируем и у вас всё будет хорошо!
Будете дальше пить настойку боярышника и лепить ракеты из говна...
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26.04.2022 09:47 Відповісти
Самоденацификация рашкостана начинается.
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26.04.2022 10:30 Відповісти
Опять сельский сортир взорвали (инсцинируя "нападение" на засРашку)?
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26.04.2022 10:00 Відповісти
Пффф! Ми ж думали, що у цих дярєвнях бункер *****, тому й обстріляли. Дайте нам точні координати, де цей щюр ховається і ми швиденько все зробимо.
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26.04.2022 10:02 Відповісти
це ще не "декуйлозація" і не "депутінізація" і не "дерашизація",але тонкий натяк на те,з чим рабсіянам обов'язково прийдеться жити в майбутньому
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26.04.2022 10:08 Відповісти
"Мы из Журавлёвки. Наконец-то Украинский мир к нам пришёл. Мы очень ждём освободителей. Вы не представляете какой ужас у нас творица. Похищают маленьких мальчиков , а одного даже распяли. Насилуют бабушек! Свидетелей расстреливают! Биолаборатории и голубей уничтожают в спешке ! Зеленский помоги ! Журавлёвка-это Украина!🙏"
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26.04.2022 10:12 Відповісти
Калибрами обстреляли?
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26.04.2022 10:37 Відповісти
 
 