У Росії заявляють, що Україна обстріляла два села в Бєлгородській області
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков стверджує, що Україна нібито обстріляла села Головчино і Журавлівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє В'ячеслав Гладков, якого цитує російський ТАСС у телеграмі.
За словами Гладкова, в Головчиному нібито пошкоджено кілька нежитлових споруд та чотири будинки, постраждалих немає.
Головчино належить до Грайворонського міського округу.
Також Гладков заявив про обстріл ще одного села – Журавлівки.
"Мав виїхати у відрядження до Москви, вже сідав у поїзд. Зателефонувала голова Журавлівки Анжеліка Василівна. Почався обстріл села. Відрядження скасував, залишаюся у регіоні.
Вже зараз зрозуміло, що є постраждалі мирні жителі. Поки що це двоє поранених: чоловік із пораненням у руку та жінка в область шиї. Машини швидкої допомоги виїхали на місце. Є руйнування житлових будинків. Масштаби оцінимо після обходу. Все, що зруйновано, відновимо", - зазначив Гладков.
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А от "москва" сама затонула, через недопалок...
Тушить тайгу очень тяжело, для тушения обычно кроме пожарных привлекают армию
Но сейчас вся российская армия в Украине.
Если вы помните, где-то пару лет назад там были такие пожары, что практически вся Хакассия выгорела.
Врємя пошло .!! .
Один из звуков прилёта в Запорожье.
Жители Запорожья пишут, что проснулись от взрывов.
аутисты але
І взагалі у каців не села , дєрєвні.
Скоро вас " освободят", ******.
Уйлу потрібно м'ясо.
Москалики, вы потерпите, скоро мы вас денацифицируем и у вас всё будет хорошо!
Будете дальше пить настойку боярышника и лепить ракеты из говна...