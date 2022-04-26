Україні потрібно по 5 мільярдів доларів на місяць на гуманітарні потреби. Значну частину розраховують отримати від США, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна шукає в цілому щонайменше 5 мільярдів доларів США на місяць у вигляді міжнародної допомоги для покриття витрат країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post.

Виступаючи у Вашингтоні на зустрічах з високопоставленими офіційними особами США, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна розраховує отримувати від США по 2 мільярди доларів на місяць на покриття невідкладних витрат у квітні, травні та червні. Всього країні потрібно щонайменше 5 мільярдів на місяць.

"Нам потрібно заповнити цю прогалину прямо зараз, щоб залучити необхідне фінансування і виграти цю війну", - сказав Марченко.

За словами міністра, ці кошти необхідні, щоб продовжувати виплачувати пенсії, зарплати працівникам охорони здоров'я та освіти та на інші гуманітарні потреби. Україна могла б надрукувати більше грошей, щоб покрити деякі з цих витрат, але це призвело б до стрибка інфляції.

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