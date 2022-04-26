Україні потрібно по 5 мільярдів доларів на місяць на гуманітарні потреби. Значну частину розраховують отримати від США, - Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна шукає в цілому щонайменше 5 мільярдів доларів США на місяць у вигляді міжнародної допомоги для покриття витрат країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post.
Виступаючи у Вашингтоні на зустрічах з високопоставленими офіційними особами США, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна розраховує отримувати від США по 2 мільярди доларів на місяць на покриття невідкладних витрат у квітні, травні та червні. Всього країні потрібно щонайменше 5 мільярдів на місяць.
"Нам потрібно заповнити цю прогалину прямо зараз, щоб залучити необхідне фінансування і виграти цю війну", - сказав Марченко.
За словами міністра, ці кошти необхідні, щоб продовжувати виплачувати пенсії, зарплати працівникам охорони здоров'я та освіти та на інші гуманітарні потреби. Україна могла б надрукувати більше грошей, щоб покрити деякі з цих витрат, але це призвело б до стрибка інфляції.
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"Когда один чиновник зарабатывает 860 тысяч в месяц, а сто рядовых граждан получают по 8 тысяч, то средняя зарплата у них - 16425 гривен. Достаточно одному проценту населения запустить руки в бюджет, чтобы средний уровень доходов вырос на невиданную для Украины величину в 600 долларов"
АНТИКОР - національний антикорупційний портал: https://antikor.com.ua/articles/516323-raznitsa_v_zarabotke_s_nihnimi_chinami__400_raz._kak_ukrainskie_chinovniki_vypisyvajut_sebe_rekordnye_zarplaty
(О. Бендер)
"Всього країні потрібно щонайменше 5 мільярдів на місяць. Джерело:
Навіть під час війни на розпилювання міжнародної фінансової допомоги планується $2 млрд із семи!...
Нова проХВесія для..."5 мільярдів доларів на місяць на гуманітарні потреби" справЄдліво распрЄдЄлять?
Напевно вже черга спеціальних людЄй на "розподіл" ?
Вылыке ************ ,даже во время войны не могут умерить свою жадность.
А чому б, наприклад, нормативи чисельності працівників органів місцевого самоврядування та не скоротити в 6 (шість) раз?!
Саме в стільки раз зросла чисельність різних апаратів рад та виконавчих комітетів, згідно з постановами Кабінету Міністрів України, у порівнянні з чисельністю цих структур у 1997 році, коли був прийнятий Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"...
До речі, повноваження органів місцевого самоврядування з 1997 року лише скорочувались... щось по землі, щось по архітектурі... скрізь по-трішки...