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ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами та понад 70 окупантів на Херсонщині, - Генштаб

рф

У Херсонській області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими). Точна кількість загиблих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України.

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Автор: 

армія рф (17538) втрати (4413) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
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26.04.2022 08:00
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26.04.2022 08:01
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26.04.2022 08:01 Відповісти
Та й добре! 🔴
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26.04.2022 08:03 Відповісти
Вот радость будет расейским мамкам и самкамэтих выродков!
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26.04.2022 08:08 Відповісти
Надеюсь, у самок будет такая реакция, как в этом видео (пранкер Вольнов зателефонував матері окупанта який був у Херсоні).

https://www.youtube.com/watch?v=07Y9nUQqhug
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26.04.2022 08:27 Відповісти
бальзам...!
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26.04.2022 09:31 Відповісти
Херсонщині це новий телепортал до пекла для русішен зольдатен...
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26.04.2022 08:10 Відповісти
Раніше міський голова Херсона Ігор Колихаєв, коментуючи швидку окупацію міста, заявив, що з незрозумілих причин заздалегідь було розміновано не лише Кримський перешийок, а й низку мостів та Північно-Кримський канал. Окремо він згадав про Антонівський міст, який, на його думку, мав бути підірваний. Через нього, заявляв Колихаєв, ворог перекидував військову техніку РФ з окупованого Криму вглиб Херсонщини.
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26.04.2022 08:11 Відповісти
https://www.unian.ua/war/mist-na-chongari-bulo-zaminovano-genshtab-zsu-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11801241.html?fbclid=IwAR399j9g5Es93ba1hLWWTPhI7ZDgqcGa2DyPkq5ir--qA-lK47DrGkZT0Es
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26.04.2022 08:15 Відповісти
Ви подивіться шо робиться! Ген.Штаб ЗСУhttps://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%81%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZX7gWG5mFrA2bQ_p4nj2E4jBkGlNOnmqXr1LrXiBPer7OC2c7KjEu7VOw9i0uXDq85G1-2uaWYsQkDIVG9OANF1qg3bzl3u5WgETUiHum-zQVmEf1W2SPmRrwVYsnw4bhNHK4CknT3Mf2ijx7E6c_l7Jf020b1ChKbUpyayBpHYl35XL-7w3eAyU_yFSpt0s-8&__tn__=-UK-R дав відповідь щодо Чонгарських мостів. Бла-бла-бла, крокуємо-нищимо, мости були не підірвані, тому шо орків було *****!
Винні мабуть і є, але будемо шукати їх після нашої перемоги! ******!

Чому мости зараз стоять? Чому по ним окупанти цілодобово завозять соляру-снаряди і вивозять награбоване? Невже ви, лампасовані генерали, не розумієте стратегічність цих мостів. і для клятого *****, а шоб він здох, і для нас?

Нема мостів - нема окупації херсонської землі, нема наступу на Миколаїв, Запоріжжя... і на Одесу! РОЗЇБІТЬ ЇХ *****, і не пишіть *****, бла-бла-бла, винних, коли переможемо, знайдемо! Це для ЗЕідіотів!

РОЗЇБІТЬ МОСТИ! НЕГАЙНО!
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26.04.2022 08:18 Відповісти
Це ви правду написали. У мене це питання також з голови не виходить.
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26.04.2022 08:35 Відповісти
Так, я вчора читав, що Генштаб повідомив про те, що Кримський перешийок ніхто не розиміновував, він був замінований, але не підривали тому, що ворога було в 15 раз більше. На мою думку представник Генштабу прочитав пісюльку, яку йому підготували єлдаки і подоляки, виправдовуючи свої зрадницькі дії, про які мабуть було домовлено з ворогом в Оманах. Логічно запитати, а що, якщо не підірвали ту кількість що йшла, то вони зайшовши в наші південні міста самознищись? Якщо йде така маніпуляцію свідомістю громаждян, то ще раз підтверджує те, що єлдаки діяли навмисно на користь ворога і все вони розуміють і вже почали заговорювати тему як по "вагнерівцях". Запевняю єлдаківців, що на ваш гіпноз піддіються 73%, а 25% все пам'ятають і після війни обовязково запитають.
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26.04.2022 08:36 Відповісти
хватит спамить и писать одно и тоже везде. Сколько вам платят за это?
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26.04.2022 08:40 Відповісти
якщо Ви звернулися до мене, то відповім, що я висловлюю свою особисту думку із аналізу подій, які є у відкритому доступі. Навіщо мене призивати не робити цього і ще ображати, що мені хтось платить? Були дії, як я вважаю, зрадницькі і не було дій, щоб хтось за це поніс покарання. Ті, що зробили таку послугу кацапам замилюють очі громадянам, виправдовуючи свої дії переважною більшістю кацапів, не знищивши їх, а кожної ночі, кожного дня, наслідками цих дій, на голови мешканців Миколаєва, Херсона, Дніпропетровської області летять снаряди, міни, ракети від ворога, який зайняв вигідні позиції. Кожного дня мешканці Херсонської, Запорізької і Миколаївської областей зазнають знущать і катувань від ворога. То не потрібно про це писати?
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26.04.2022 08:59 Відповісти
"Платят за это", за это предательство на Юге - украинцы. Тысячи убитых, сотни изнасилованых и замученых украинцев.
Не нравится - не читай цензор.нет
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26.04.2022 10:04 Відповісти
Наш украинский генералитет уже много лет не перестаёт удивлять своей Неполноценностью, бездарностью, коррумпированностью и предательством интересов государства. Вся эта лампасная сволочь доказывает все годы независимости, что основная ее цель - благосостояние собственной семьи, генеральская дача, несколько квартир под сдачу в аренду, содержание за госсчет. Придуркам из НАБУ или ГБР в их дурные бошки не приходит поинтересоваться материальным положением генералов и задать вопросы: откуда барахлишко и тысячи кв метров жилья?
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26.04.2022 08:42 Відповісти
Почему то преза и его опу не вспомнил
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26.04.2022 09:15 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
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26.04.2022 09:16 Відповісти
слушай подкидыш кацапский, я знаю много генералов ВСУ и то о чём ты пишешь, было модно в эпоху Кучмы и первой половины Ющенка. Ты видимо попутал генералов козломордой армии-сброда , с укаринскими генералами.

п.с правду говорят, что у вас козлорылых даже отдалённого понятия нет в том, что творится в ВСУ.
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26.04.2022 11:19 Відповісти
Добрий ранок!
Ми з України!
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26.04.2022 08:19 Відповісти
Ну шо, русня)
"НєтакіЄужвиІвєлікіє")))
Вас під**архів стає все менше і менше


Скоро будете менші ніж Люксембург!!!
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26.04.2022 08:21 Відповісти
того лайна "русня" в ху@лостані лише близько 18млн.
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26.04.2022 08:45 Відповісти
Сьогодня о 5:20 чув гул/рокіт від техніки яка рухалась по Мілітопольскому шляху(Херсон-Мілітополь),не зрозумів в якому напрямку,(живу в 4км від дороги)....
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26.04.2022 08:46 Відповісти
не пиши такое. удали
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26.04.2022 13:26 Відповісти
"Лупаште сю русню!
Нехай ні жар, ні холод.
Не спинить вас!
Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено русню сесю розбить.".

По І. Франку.
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26.04.2022 08:47 Відповісти
Попёрло быдло в Украину с Раши,
Как из сортира Путина дерьмо.
Запомни, встретишь руZZкого в параше,
То замочи быстрее это чмо!

Перевод Франка на русську мову (улыбается)
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26.04.2022 09:43 Відповісти
Декацапизация продолжается...
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26.04.2022 09:03 Відповісти
Слава ЗСУ.
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26.04.2022 09:47 Відповісти
Слава ЗСУ.
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26.04.2022 09:49 Відповісти
Як ******** склад, було чути навіть у Кривому Розі
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26.04.2022 10:02 Відповісти
Героям слава!!!
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26.04.2022 10:09 Відповісти
Эта информация о складе и 74 оккупантах была ещё несколько дней назад или уже по новой забаранили ?
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26.04.2022 10:20 Відповісти
Молодці наші Воїни!!! Наснаги, вправно знищувати окупантів, сили і всіляких гараздів!!!
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26.04.2022 10:32 Відповісти
 
 