ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами та понад 70 окупантів на Херсонщині, - Генштаб

У Херсонській області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими). Точна кількість загиблих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України.

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