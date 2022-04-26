Минулої доби рятувальники 14 разів гасили пожежі, що виникли через ворожі обстріли на Харківщині, - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, 23 з яких - на ліквідацію пожеж, зокрема 14 пожеж, спричинених обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Рятувальники виїжджали на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та автомобілів. Пожежі сталися у Київському (3) районі Харкова, а також Харківському (9), Чугуївському (1) та Богодухівському (1) районах області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах, приватному секторі та на об'єктах, що виникли з причин, не пов'язаних із обстрілами, 3 рази – на допомогу населенню та ліквідацію наслідків ДТП.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 61 виїзд на знешкодження боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

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