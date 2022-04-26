Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 217 дітей, 391 - поранена, - Офіс Генпрокурора

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 217 дітей, 391 дитина поранена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі.

"Понад 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад 391 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 127, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирі – 15", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

25 квітня в результаті обстрілу російськими окупантами житлових будинків у м. Лиман Донецької області від отриманих поранень загинули двоє дітей 9 та 13 років.

Унаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст та сіл збройними силами РФ пошкоджено 1508 навчальних закладів. При цьому 102 із них повністю зруйновані.

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