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Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 217 дітей, 391 - поранена, - Офіс Генпрокурора

діти

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 217 дітей, 391 дитина поранена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі.

"Понад 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад 391 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 127, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирі – 15", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

25 квітня в результаті обстрілу російськими окупантами житлових будинків у м. Лиман Донецької області від отриманих поранень загинули двоє дітей 9 та 13 років.

Унаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст та сіл збройними силами РФ пошкоджено 1508 навчальних закладів. При цьому 102 із них повністю зруйновані.

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Автор: 

діти (5096) Офіс Генпрокурора (3261)


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26.04.2022 08:46 Відповісти
Сволота российская, гореть вам в Аду пожизненно. Может Господь таки услышит наши молитвы и приберёт эту нечисть с лица Земли. Хотя похоже Ггосподь нас не слышит.
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26.04.2022 08:52 Відповісти
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26.04.2022 08:55 Відповісти
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26.04.2022 09:15 Відповісти
Вы "Градом" расстреляли Украину,
Вы танками стреляете в упор,
Вогнали острый нож нам в спину...
В глазах истёкших кровью к вам укор;

В них боль, неверие и удивленье,
Туманных мыслей бред, вопрос: "Зачем?
Три дня не дожила до дня рожденья
И вот приходится расстаться с этим всем"

Взлетела детская душа над домом,
Который уничтожил штурмовик -
Прощением, а не проклятья громом,
Убийце в уши тихий звук проник.
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26.04.2022 09:51 Відповісти
Люди, що виїхали з України закордон і постять в ФБ відосики з півасиком, шашличком або тусовочки на ДН дітей, ви ох*їли??? Виїхали, врятували дітей-честь вам і хвала, але якось стримуйте себе, бо тут гинуть діти під обстрілами, і ваші щасливі відосики не всім заходять...
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27.04.2022 00:23 Відповісти
 
 