Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 217 дітей, 391 - поранена, - Офіс Генпрокурора
У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 217 дітей, 391 дитина поранена.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі.
"Понад 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад 391 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 127, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирі – 15", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
25 квітня в результаті обстрілу російськими окупантами житлових будинків у м. Лиман Донецької області від отриманих поранень загинули двоє дітей 9 та 13 років.
Унаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст та сіл збройними силами РФ пошкоджено 1508 навчальних закладів. При цьому 102 із них повністю зруйновані.
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