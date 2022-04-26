Попасна та Рубіжне - неприступні фортеці. На Луганщині тривають бої. Житлові будинки під постійним обстрілом ворога, - ОВА. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати міста та села Луганщиниі. Цивільним небезпечно перебувати в усіх вільних містах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Без зупину тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній. Ворогу не вдається захопити міста. Наші захисники відбивають чисельні атаки. Лінія оборони стабільна. орки несуть значні втратиНа Донбасі за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку", - йдеться у повідомленні.

Ворог цілеспрямовано обстрілює житловий масив.

"Росіяни притримуються своєї нищівної тактики - орки рівняють з землею вільні населені пункти області. За минулу добу мирне населення потерпало від російських обстрілів 17 разів. Рясним вогнем поливали майже повністю зруйновану Попасну, Лисичанськ та містечка Гірської громади", - підкреслює Сергій Гайдай.

З важкого озброєння гатили по будинках мирних у Лисичанську, Попасній та Гірському. Обстріли тривають, інформація щодо можливих жертв уточнюється.