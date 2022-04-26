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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Попасна та Рубіжне - неприступні фортеці. На Луганщині тривають бої. Житлові будинки під постійним обстрілом ворога, - ОВА. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати міста та села Луганщиниі. Цивільним небезпечно перебувати в усіх вільних містах області.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Попасна та Рубіжне - неприступні фортеці. На Луганщині тривають бої. Житлові будинки під постійним обстрілом ворога, - ОВА 01

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Попасна та Рубіжне - неприступні фортеці. На Луганщині тривають бої. Житлові будинки під постійним обстрілом ворога, - ОВА 02

"Без зупину тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній. Ворогу не вдається захопити міста. Наші захисники відбивають чисельні атаки. Лінія оборони стабільна. орки несуть значні втратиНа Донбасі за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку", - йдеться у повідомленні.

Ворог цілеспрямовано обстрілює житловий масив.

"Росіяни притримуються своєї нищівної тактики - орки рівняють з землею вільні населені пункти області. За минулу добу мирне населення потерпало від російських обстрілів 17 разів. Рясним вогнем поливали майже повністю зруйновану Попасну, Лисичанськ та містечка Гірської громади", - підкреслює Сергій Гайдай.

З важкого озброєння гатили по будинках мирних у Лисичанську, Попасній та Гірському. Обстріли тривають, інформація щодо можливих жертв уточнюється.

обстріл (28700) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+3
Наконец-то правдивая информация с фронта.

Шутка. Иди на *** рашистский свинопёс за Москвой. Вот про тебя стишок даже есть.

«СВИНЯ І СОБАКА»

Колись в Росії, десь під Брянськом
В колгоспі з назвою «Радянський»
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака

Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг

В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес с**яв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це

На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів - свобода…
Пес пішов у хлів

Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук

Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя

Такий гібрид на божу злість
В гі**ні і спить, в гі**ні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.

.Мораль: коли свиню їб**а собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.

А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди
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26.04.2022 09:48
+1
Орки теж не стоять на місці і вчаться воювати. Недооцінювати ворога неможна.
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26.04.2022 09:27
+1
Забаньте этого ушлепка
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26.04.2022 09:45
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Орки теж не стоять на місці і вчаться воювати. Недооцінювати ворога неможна.
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26.04.2022 09:27 Відповісти
Звичайно цікаво. Враховуючи що вони Київ взяли 60 днів тому.
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26.04.2022 09:32 Відповісти
Цапура, йди на сру вєсну...
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26.04.2022 09:51 Відповісти
ВС рф перешли в наступление по всему фронту. "Они наступают везде" - Арестович

Правда, без особого успеха.

Кроме того, Арестович подтвердил информацию о том что рф начала наступление на город Кривой Рог.
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26.04.2022 09:24 Відповісти
Наконец-то правдивая информация с фронта.

Шутка. Иди на *** рашистский свинопёс за Москвой. Вот про тебя стишок даже есть.

«СВИНЯ І СОБАКА»

Колись в Росії, десь під Брянськом
В колгоспі з назвою «Радянський»
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака

Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг

В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес с**яв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це

На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів - свобода…
Пес пішов у хлів

Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук

Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя

Такий гібрид на божу злість
В гі**ні і спить, в гі**ні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.

.Мораль: коли свиню їб**а собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.

А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди
показати весь коментар
26.04.2022 09:48 Відповісти
Забаньте этого ушлепка
показати весь коментар
26.04.2022 09:45 Відповісти
Да конечно все так и есть, а про тепловозы никто не слышал, да?)
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26.04.2022 09:58 Відповісти
Та не реагуйте на того кацапоїдного дрочилу, краща відповідь - повний ігнор вересків тих недолюдей ))
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26.04.2022 10:09 Відповісти
 
 