Попасна та Рубіжне - неприступні фортеці. На Луганщині тривають бої. Житлові будинки під постійним обстрілом ворога, - ОВА. ФОТО
Ворог продовжує обстрілювати міста та села Луганщиниі. Цивільним небезпечно перебувати в усіх вільних містах області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Без зупину тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній. Ворогу не вдається захопити міста. Наші захисники відбивають чисельні атаки. Лінія оборони стабільна. орки несуть значні втратиНа Донбасі за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку", - йдеться у повідомленні.
Ворог цілеспрямовано обстрілює житловий масив.
"Росіяни притримуються своєї нищівної тактики - орки рівняють з землею вільні населені пункти області. За минулу добу мирне населення потерпало від російських обстрілів 17 разів. Рясним вогнем поливали майже повністю зруйновану Попасну, Лисичанськ та містечка Гірської громади", - підкреслює Сергій Гайдай.
З важкого озброєння гатили по будинках мирних у Лисичанську, Попасній та Гірському. Обстріли тривають, інформація щодо можливих жертв уточнюється.
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Правда, без особого успеха.
Кроме того, Арестович подтвердил информацию о том что рф начала наступление на город Кривой Рог.
Шутка. Иди на *** рашистский свинопёс за Москвой. Вот про тебя стишок даже есть.
«СВИНЯ І СОБАКА»
Колись в Росії, десь під Брянськом
В колгоспі з назвою «Радянський»
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака
Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг
В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес с**яв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це
На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів - свобода…
Пес пішов у хлів
Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук
Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя
Такий гібрид на божу злість
В гі**ні і спить, в гі**ні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.
.Мораль: коли свиню їб**а собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.
А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди